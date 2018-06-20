这名首富与两官员在纪委团聚 其曾获县长6亿借款

原标题：落马书记与本省首富，不得不说的事儿

来源：长安街知事

6月12日夜间，陕西省榆林市委原书记胡志强落马。盖子一经揭开，连锁反应迅速出现，包括商人高乃则在内的多名人员被带走协助调查。

县长借给首富6亿元

榆林市府谷县人高乃则有一个响亮的名头——陕西省前首富，他与胡志强之间的联系，要靠一个人才能串起来——曾任榆林市政府副秘书长、府谷县县长的辛耀峰。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，辛耀峰是胡志强的“身边人”，其担任榆林驻京办主任期间，与胡家往来密切。多年来，辛耀峰在争议声中一路升迁，离不开胡志强的大力提携。

辛耀峰（左）与胡志强（右）

高乃则做煤炭生意发家，在府谷政商两界都吃得开。曾有人说，“高乃则在府谷跺跺脚，地都会晃三晃。”2008年6月，府谷县委常委会研究决定，聘请高乃则为县长助理（不脱产），这在当时引起广泛争议。8个月后，府谷县委常委会免去了高乃则的县长助理职务。

2014年，煤炭行情陷入低谷，高乃则的生意面临危机，资金出现巨大缺口。7月，在县长辛耀峰的主持下，府谷县政府多次召开专题会议，决定向高乃则旗下的陕西兴茂侏罗纪煤业镁电集团借款，金额高达6亿元。

坊间传闻，辛耀峰为了完成这笔借款，和财政局长大吵了一架，还给多家国企老总施加压力，要求他们借钱给高乃则，否则就要“换人”。

有借就应当有还，然而直到2015年底，这6亿元也没有还上。资金压力传导至府谷县财政，许多公务员尝到了被欠薪的滋味。但辛耀峰当时并未担责，而是转到了佳县任书记。

2018年2月，陕西省纪委监委宣布，辛耀峰涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。这是陕西省监委组建后第一例采取留置措施的案件。

4个月后，辛耀峰、胡志强、高乃则在陕西省纪委“团聚”了。

本土首富送给驻京办主任500万

辛耀峰曾任榆林驻京办主任，这是一个颇有能量的位置。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，另一个与本省首富发生利益往来的驻京办主任，是安徽芜湖的孙平。

孙平是安徽省委原常委、常务副省长陈树隆的“圈里人”，在中央纪委11·7专案组查办陈树隆案件期间，他故意隐瞒与陈树隆有关违纪情况，对抗组织审查。

孙平任芜湖市驻北京联络处主任期间，为亚夏汽车、三七互娱、三安光电等多家A股上市公司发行股票提供帮助，收受贿赂519万余元人民币，被法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元。

孙平最大约一笔受贿金额为500万，行贿人是安徽“本土首富”、三七互娱原董事长吴绪顺。2014年，孙平帮助吴绪顺联络了证监会领导，使吴控制的顺荣公司顺利重组、股票大涨。为表感谢，吴绪顺提出送给孙平价值500万的股票，后提出直接给孙500万现金，供他退休养老使用。

2016年11月，陈树隆落马。2016年底、2017年初，吴绪顺和孙平因相继被纪委调查，吴绪顺送给孙平500万元的承诺未能兑现。法院认定，这500万属于受贿未遂。此外，吴绪顺还送给孙平6万元购物卡、现金2万元以及价值约1万元的“浪琴”牌手表一只。

行贿省委书记，首富被撤政协委员

2017年6月，一则来自福建的消息引爆了舆论：世纪金源集团董事局主席黄如论涉嫌行贿犯罪，被免去政协第十一届福建省委员会常务委员职务、撤销其政协第十一届福建省委员会委员资格。

黄如论曾是全国知名的大富豪，多年在各类排行榜中占据前列，他行贿的对象也是重量级人物——云南省委原书记白恩培。

《检察风云》杂志报道，在众多的房地产集团中，有一家公司格外获得白恩培的青睐，这就是以黄如论为董事局主席的世纪金源集团。世纪金源集团先后在昆明、腾冲、西双版纳开发了多个项目，白恩培在收受了巨额好处费以后，不惜赤膊上阵、亲自打招呼，指示地方领导“关照”这些项目，明目张胆地出卖公共权力，甘当老板的“办事员”、“马前卒”。

中纪委专题片《永远在路上》披露，白恩培喜欢红木和茶叶，白妻张慧清酷爱翡翠和玉石，所以很多行贿人都投其所好，挑选名贵珍品送给他们，张慧清曾收过一个价值1500万的玉镯。据报道，世纪金源集团就给张慧清送了玉石，涉及金额不低。

副省长与首富，法庭上再相见

2017年2月，广东省原副省长刘志庚案开庭。起诉书显示，他曾接受广东锦龙发展股份有限公司法定代表人杨志茂的贿赂。

刘志庚（中）受审

杨志茂号称“东莞首富，其产业主要在清远、东莞两地，正是刘志庚任职多年的地方。刘志庚于2002年出任清远市长，当时锦龙股份是清远唯一一家上市公司，二人开始熟识。

2004年，刘志庚调到东莞，在此工作7年，先当市长后当书记，直至2011年11月升任广东省副省长。2009年，锦龙股份的注册地从清远迁至东莞。

2007至2009年间，杨志茂“不惜代价、不遗余力”，采用大迂回包抄的方式，收购控制了东莞证券44.6%的股份，成为其第二大股东。

刘志庚为收购提供了有力的支持，他力主提出了几条收购标准，把其他竞争对手排除在外，符合标准的只有锦龙公司。杨志茂在与时任东莞国资委主任梁建新交流时，多次提到自己与刘志庚关系很好。

2016年1月，杨志茂被相关部门带走调查，一度“失联”。这引起了刘志庚的警觉，知情人士称，刘试图安排妻儿出国，其妻在出境时被控制，纪检部门遂在当年春节前三天对刘志庚提前采取措施。

责任编辑：余鹏飞