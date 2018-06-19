人民网:洞庭湖私家湖泊存17年 背后有没有保护伞?

原标题：洞庭湖现3万亩“私家湖泊”：整治不该等待17年

前几天，新华社“新华视点”披露了一起私建矮围破坏洞庭湖生态环境的恶劣事件。报道发出后，舆论高度关注。日前，湖南省沅江市已于6月15日拆除下塞湖矮围位于沅江境内所剩的7200米围堤，依法全部拆除矮围区域湖洲上的4处建筑物。网友留言说，“希望矮围拆除后，湿地生态能尽快全面恢复！”

从事件曝光到拆除违建，时间之短，力度之大，折射出当地政府坚决保护洞庭湖生态环境的坚定决心。但也要看到，矮围虽已拆除，但反思不应就此结束。洞庭湖芦苇场仅将芦苇地承包出去，但从未允许在承包地建设矮围，更令人匪夷所思的是，在长达17年的时间里，明知非法却依然敢投入大量资金进行违建，这背后究竟掩藏着多少黑色利益链？在长达17年的时间里不可能没有群众反映，但一直未能进行调查处理，背后究竟有没有保护伞？在拆除违建之后把这些问题调查清楚，才能真正树立起制度的权威，防止类似事件重演。

换一个角度来看，17年未能解决的痼疾，在今天一朝解决，这恰恰说明党的十八大以来，生态文明理念深入人心，生态环境保护真正成为带电的高压线。事实上，湖南沅江的雷厉风行，恰恰是党的十八大以来用坚定执法为生态保护保驾护航的一个缩影。“原来治污就像打一巴掌，这次感觉刀真的架在了脖子上。”来自被督察企业负责人的感言，真实地反映着中央保护生态环境动真碰硬的力度。从出台史上最严环保法，到中央环保督察成为常态，再到开展中央环保督察回头看，就是要用最坚定、最严格的执法，确保中央保护生态环境的决策部署落到实处，确保生态文明建设取得实际成效。

事实上，用制度为抓手贯彻生态文明理念，运用制度管根本、管长远的力量为生态环境保驾护航，是党的十八大以来环境治理的鲜明特色。制度的生命力在于执行，关键在真抓，靠的是严管。我们加强生态文明制度建设，不仅注重建章立制，更加注重制度实施。习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出，“用最严格制度最严密法治保护生态环境，加快制度创新，强化制度执行，让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线”。接下来，希望更多地方像湖南沅江这样，拿出敢于触碰利益的态度，用最严格的制度执行，为生态文明建设保驾护航。

奉法者强则国强，奉法者弱则国弱。从这个视角来看，既有最严格制度、最严密法治，又有最刚性执行、最有力实施，才能真正让破坏生态环境的行为无处藏身，用制度的生命力涵养生态环境的生命力。

责任编辑：余鹏飞