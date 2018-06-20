李中林少将履新第71集团军军长

原标题：序列第一的集团军迎来新军长：李中林履新第71集团军军长

在新组建的陆军集团军中序列第一的第71集团军有了新军长。

据陆军政治工作部主办的“人民陆军”微信公众号消息，受网友关注的“考军长”终于拉开帷幕，陆军13个集团军军长依据抽签确定顺序依次接受陆军考核。6月19日下午，第71集团军军长李中林按照程序进行了口述战役决心和接受质询提问考核。

上述官方消息显示，原任第77集团军副军长的李中林少将已调任第71集团军军长。

公开信息显示，李中林曾长期在原兰州军区服役，担任过原兰州军区钢铁红军师师长、原第21集团军参谋长等职务，本轮军改启动后出任第77集团军副军长，少将军衔。

在这次军改的“脖子以下”阶段，中央军委决定以划归各战区陆军领导的18个集团军为基础调整组建13个集团军。

其中，新组建的第71集团军隶属东部战区陆军，驻地江苏省徐州市；第77集团军隶属西部战区陆军，驻四川省崇州市。

原任东部战区陆军第71集团军军长的王印芳少将已升任北部战区陆军司令员。

责任编辑：余鹏飞