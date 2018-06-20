审计署：28.11亿扶贫资金被骗取套取或挪用

原标题：扶贫审计：28.11亿扶贫资金被骗取套取或挪用

新京报快讯（记者王姝）6月20日下午，审计署审计长胡泽君向全国人大常委会作国务院关于2017年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告时，介绍了扶贫政策落实和资金管理审计情况。

胡泽君表示，本次扶贫政策落实和资金管理审计，重点审计了21个省的312个国定贫困县（含114个深度贫困县），抽查2500多个乡镇、8000多个行政村，走访2.9万多户家庭，涉及资金1500多亿元。总的看，各地区各部门脱贫攻坚取得重大进展，不过，审计中也发现了一些问题。

“一些地方扶贫工作还不够扎实。主要表现为形式主义、弄虚作假及违反中央八项规定精神”，胡泽君说，其中，37个县把10.92亿元投向企业、合作社和大户，但未与贫困户建立利益联结；13个县将3.21亿元产业扶贫等“造血”资金直接发放给贫困户；5个县将540多万元用于景观修建、外墙粉饰等；4个县在易地扶贫搬迁范围、建设标准等环节层层加码，形成资金缺口2.97亿元，原定任务也未完成；12个市县存在虚报脱贫数据等问题；12个市县扶贫工作中存在超标准接待问题，涉及1700多万元。

审计还发现，有的扶贫政策落实不够精准。96个地区建档立卡数据不够完整、准确，50多万贫困户（人）未按规定享受助学金、危房改造等补贴2.86亿元；23个地区易地扶贫搬迁规划不合理、配套不齐全等，影响2万多贫困户（人）安置；30个地区脱贫标准把握不准或未按规范验收，将“两不愁、三保障”未落实的8万多贫困人口认定为脱贫。

此外，部分扶贫资金和项目监管仍较粗放，有28.11亿元被骗取套取或挪用，举借的11.75亿元闲置，还有261个项目（投资2.88亿元）长期闲置或未达目标。

审计指出问题后，有关部门和地方已追回或盘活6.64亿元，完善规章制度74项，处理处分231人。

责任编辑：余鹏飞