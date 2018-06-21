中国去年海外就医突破60万人次 八成是癌症患者

原标题：中国去年海外就医人数突破60万人次，媒体：警惕背后陷阱

文/李颖

对于中国的中高收入群体而言，海外就医正成为他们生活的一部分。据某机构不完全统计显示，仅2017年中国到海外就医的人数已突破60万人次，其中80%是癌症患者。有市场预测，未来十年中国的海外医疗市场潜力有可能超过数百亿美元。

不少人以为，海外就医能得到更好的治疗，享受更好的待遇。然而，事情却并非如此。最近有报道称，湖南破获了一起利用海外就医实施诈骗的案件。经初步核实，该案涉及26个省份，受害人达1700多人，损失金额巨大。这起案件再次折射出了海外就医乱象。

去不去海外就医关键看病种

中国患者大量出现在全球顶级医院，背后是中国与发达国家在诊断、治疗、药品之间的差距，以及中国富裕阶层的崛起。

肺癌已成为全球范围内发病率和致死率最高的恶性肿瘤，也是威胁国人生命健康的“头号癌魔”。3年前，葛先生被确诊为晚期肺腺癌。大剂量的化疗，很快就让葛先生吃不消了。但他又不想放弃治疗，后来通过朋友介绍，了解到美国在治疗肺腺癌方面有优势，于是，葛先生积极地投入到海外治疗。目前，已经带药回国继续治疗的葛先生，恢复了正常的工作、生活。

在今年的肿瘤宣传周上，记者获悉，目前我国肿瘤患者5年生存率在30%左右，而发达国家达到了70%至80%。原因是目前我国对肿瘤的诊断还处于发展阶段，肿瘤患者中相当一部分人发现时已处于中晚期，不少患者甚至已经出现了肿瘤转移。其中不少重症患者纷纷把目光投向了海外。

对此，中国工程院孙燕院士指出，得了癌症到国外治疗其实是误区。“绝大多数情况下，我国常见癌症的治疗水平并不逊色于美国。”孙燕院士举例说，像食管癌、鼻咽癌、肝癌等，这些肿瘤在欧美国家比较少见，“国外医生的临床经验远远不及国内医生丰富。”

正如孙燕院士所言，当越来越多的国人纷纷远渡重洋去海外就医时，也有不少外国患者不远万里到中国寻医问药。“来中国治病是正确的决定。”曾在国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院接受治疗的《巴基斯坦观察家报》主编扎希德·马利克感叹道。

年近八旬的扎希德·马利克在当地医院查出患有晚期食管癌且已转移到肝脏。和家人一起比较了美国、英国和中国的肿瘤医院后，最终决定到中国医科院肿瘤医院接受治疗。“原因在于，在中国接受治疗的费用可能是在英国或美国治病的三分之一；再者，中国在治疗食管癌和其他很多疾病方面，治疗方法更加独特。”

“目前，我国不少‘国家队’肿瘤医院的医生诊疗水平是高于发达国家的。”中国科学院院士赫捷也表示，“因为我们临床经验丰富，经手的病例更多，我们一线医生一年做的手术量，是很多外国医生一辈子都达不到的数量。”其实，是否需要出国看病，关键要看病种。类似肺癌这些常见癌症，国内外治疗差距并不明显，而且现在很多国外的临床研究，中国医院也都参与其中，国内患者申请入组并不困难。

但孙燕院士同时也承认，在新药研发方面我国的确与美国存在一定差距。因为仅2017年，美国FDA就批准了6种肺癌新药。新药的出现意味着新的治疗选择，与此同时，肺癌的基因检测也运用得越来越普遍。此外，还有一些研究正在探索联合用药，如免疫检查点抑制剂联用或与化疗联用以期提高肺癌治疗效果。

这是我国未来面临的一个非常重大的挑战。

警惕求生欲背后的陷阱

近些年，海外就医业务蓬勃兴起，在给很多人“生的希望”的同时，潜在的问题也逐渐显现。

煤炭总医院 ICU科副主任医师郑山海撰文指出，相比于国内就诊，到海外就诊，终归是远隔重洋，言语可能不通，信息的隔阂会更大。因此，多数到国外就诊人群都需要中介机构来牵线搭桥，但什么样的人有资格来做这方面的中介？这些机构如何保证遇到问题医疗进行规范维权？利用重症患者的求生欲望，中介机构不断渲染既往成功案例，鼓吹海外就医的疗效，让患者对治疗充满了无限的希望。但事实上，由于疾病的复杂性和个体的差异，没有两个人所患的疾病是相同的，前人的成功仅能作为一种参考，不可能被复制。但中介机构鼓吹希望，让患者花巨资去尝试，有时候未必能让癌症患者得到有效治疗，还可能会耽误患者的治疗时机。

出国看病服务机构承载着患者生命希望，公众对待每一个步骤都需要了解清楚。

首先，签约时一定要注意，相关机构应拥有该国医院的授权，作为正式条款写入双方签订的合约，以避免不实宣传带来的经济损失和治疗风险；其次，患者还可以根据服务机构能否提供治疗费用折扣来判断中介的真假。由于正规机构的服务费用和治疗费用是完全分开的，因此，患者可以要求服务机构将费用折扣写入服务合约，并写明违约责任，以便一旦遭遇欺诈可以维权；另外，如果真的想去海外就医，一定要办理医疗签证。如果患者使用旅游签证出国，一旦发生纠纷会陷入签证欺诈，后果可想而知。

做出海外就医选择，患者和家属应该明确上述问题之外，在面对市场的种种诱惑与夸大宣传时，还应该多问些“为什么”，警惕虚拟希望所带来的陷阱。

存在多种不可预知风险

业界专家认为，海外就医不能被地域局限住视野，只要能将国外的先进医疗技术、创新治疗方案应用在患者身上，就是好的就医方式。

然而，专家不建议重症患者都一窝蜂地去国外治疗。“就医流程及法律法规的差异、患者身体的状况等因素，都会引发海外就医的风险。”在武汉大学人民医院肿瘤中心副主任付振明看来，海外就医其实存在很多不可预知的风险，首当其冲就是翻译问题。

付振明指出，医学翻译和普通翻译不同，不仅要将患者的病情全部翻译过来，而且还要翻译得非常准确详细，只有这样才有助于国外医生对疾病给出合理的治疗建议，否则的话，就会造成很大的误会，从而耽误了治疗。“还有一点必须要引起注意，那就是海外就医存在手术后随访难的问题。”

在采访中几位专家都强调，目前国内一些大型医院都与国外医院有国际远程会诊合作，疑难肿瘤患者均可通过远程会诊，让国内外专家共同讨论制订最佳治疗方案，然后在国内进行治疗。

麻省医疗国际也提醒患者，准备出国就医前，应先对国外相关疾病的治疗情况有初步的了解，比如海外医疗有哪些有效的治疗方案、药品信息及临床试验等信息进行了解，对术后效果如何，治疗需要多少费用等问题，来衡量海外就医的必要性，从而让出国看病之行发挥出更大价值。

来源：科技日报

责任编辑：张义凌