原标题：注意！你看到的这篇中美贸易战爆款文，内容几乎全是假的！

最近两天，一篇名为《美国教授分析特朗普对中国贸易制裁的声明》的文章火爆了国内网络，不仅在朋友圈里被不少人转载，甚至在许多网络论坛和资讯平台上也引起众多网民的关注。

然而，耿直哥在读了网友转给我的这篇文章后却发现，这篇“爆款”文章的核心内容几乎完全是虚假的。

而同时令耿直哥吃惊与困惑的，还有此文作者的身份……

令人瞠目结舌的编造

首先耿直哥可以告诉大家的是，这篇名为《美国教授分析特朗普对中国贸易制裁的声明》的文章中一个最显眼也是全文的基础——“特朗普对中国贸易制裁的声明”——就是虚假内容。

这篇文章宣称特朗普在“6月15日”发布了一份“关于贸易制裁中国的声明”，并用“截图”的方式展现了这个声明的全部内容：其中不仅有特朗普解释了为啥要在贸易上制裁中国的内容，还有特朗普谈及“与别国的贸易战”、“中兴”、“金特会”乃至“美国国内的选举情况”等内容（见下图）。

接着，文章开始夹叙夹议地引用了一位“美国教授”对这个“声明”内容的分析。这也是这篇文章的另一大噱头。

▲图为这篇网文一边用截图的方式展现的“特朗普对中国贸易制裁的声明”中的内容，一边给出的“美国教授”的分析

可问题是，虽然特朗普在5天前的6月15日确实通过美国白宫发布了一个要对中国价值500亿的商品征收关税的声明，但这个只有短短四段话的声明却根本没有《美国教授分析特朗普对中国贸易制裁的声明》中所宣称的 “与别国的贸易战”、 “中兴”、“金特会”和“美国国内选情”等声明内容，仅是简单陈述了为啥美国要对中国加征关税的理由——即“贸易不平衡”、“强制技术转移”等早已老生常谈的话题。

▲图为真实的白宫6月15日发布的声明，其中并没有网文中所编造的那些内容

换言之，这篇名为《美国教授分析特朗普对中国贸易制裁的声明》中所提及的“特朗普对中国贸易制裁的声明”，几乎都是文章作者自己编造出来的……

但假的还不只是那个“特朗普的声明”，因为就连文章的主人公——那位名叫“约翰•兰德斯”的“美国教授”——也是文章作者虚构出来的！

耿直哥获得的一份微信朋友圈截图就显示，一位疑似文章作者的人就主动承认这个教授是“虚构的人物”。同时，耿直哥检索国外媒体和搜索引擎也同样检索不到这么一位美国国际问题专家。

那么事情到了这里就很讽刺了：这篇目前仍在被很多人转发的《美国教授分析特朗普对中国贸易制裁的声明》的文章，其标题中的“美国教授”和被分析的“朗普对中国贸易制裁的声明”这两个核心成分，竟然全都是假的……可就是这么一篇虚假的文章，却成了国内网络上的“爆款”，被很多人信以为真……

文章作者身份成“谜”……

接下来，耿直哥还想和大家说一说这篇文章的来源。一张微信截图把文章的来源指向哈尔滨工业大学深圳研究生院的副教授张猛。

目前，这份微信截图也已经开始在一些网络平台上引起人们的关注，并给这位张猛先生带来了一些“困扰”。

于是，在面对耿直哥的采访时，这位张猛先生首先强调自己是“被黑了”，理由是“我们的文章在上面有声明”，里面明确写着“本文所有情节和姓名均已技术处理，请勿对号入座”。

“但他们就是黑我”，张猛说，“我这不是学术文章，也不是新闻报道”。

同时，张猛还与耿直哥谈了他对此事的三个观点，其原话如下：

1、 我有100多万的读者，大多数人都非常赞同（文章里的观点）。

2、 即便有人“黑”，他们也没对文章的观点有什么疑论

3、 我没说这是我写的，我也没法和你确认这个事情

其中，对于他所说的这第三个观点，耿直哥还进一步询问了他是不是否认自己是文章的作者，他给出的回答则是：“我没说是，我也没说不是，这事学校还没什么定论”。

至于那份显示他可能是作者的朋友圈截图，他则表示“谁都可以拿一个照片说事，但只要我没确认，就是不可信证据”。

因此，若从张猛本人的说法来看，这文章的作者身份还就成了一个“谜”……

（注：以上对张猛的采访内容均有录音）

责任编辑：霍宇昂