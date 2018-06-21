原标题：台当局被曝严审陆客赴台自由行 甚至要交微信记录

图为垦丁游客锐减。（来源：中时电子报）

海外网6月21日电 台湾观光业者表示，近日陆客赴台自由行遭到台当局严管，几乎是“用放大镜审视”，无理由要求补充资料的情况越来越多。陆客赴台与朋友见面，竟被要求出示微信通信记录以证明确实有交情，还要提供上次赴台的订房及消费记录，以证明对台湾观光“有贡献”。有陆客想赴花莲旅行，被要求前后补件8次，岛内担忧台当局此举绝非好现象。

图为台湾观光发展协会副理事长柯牧洲。（来源：中评社）

台当局被曝严审陆客自由行

据香港中评社报道，台湾观光发展协会副理事长柯牧洲表示，以前陆客赴台自由行就是自由安排，陆客都是先申请赴台自由行、再订机票和饭店，但是台湾方面现在要求陆客在申请过程中就要提出详细的台湾自由行行程，甚至要有订房凭证，迫使陆客必须先订票订房再申请，整个流程都已改变，并且申请内容也越来越严格。

柯牧洲指出，近一年之内，大陆游客申请赴台自由行，被台当局要求补充资料的频率越来越高，并且补件标准也非常可笑：在财力证明方面，以前只需要公司开的收入证明即可，现在竟然要提供公司的营业项目及公司营业额，还要加上公司给员工的汇款记录为证；甚至有陆客只是赴台探望朋友，竟被要求提供台湾朋友与他的微信通信记录，以证明两人是朋友。

柯牧洲还提到，台当局会要求陆客提供出生证明，但大陆方面不见得每个人都能拿出出生证明，就算有，台当局还会要求陆客到大陆当地派出所再取得一张证明，用来证明其“出生证明是真的”，然而大陆方面已经公告过，当地相关单位不会开立这种证明。他坦承，“要消费者去证明他和父母亲之间的关系，是有一点刁难。”

此外，对于此前曾经去过台湾的陆客，台当局还要求其提供上一次赴台的所有订房记录，以及在台湾的消费单据，证明自己“确实有花钱”，对台湾的观光有贡献。柯牧洲指出，没有其他地方在办理旅游签注时会要求这么严格。

据介绍，花莲当地民宿业者最近遇到一起案例：有位自由行陆客要去花莲海边看星星，前后竟然被台当局要求补件8次。该业者感叹，这名客人“意志真的很坚强”，否则不会忍受8次补件。

柯牧洲认为，这些案例虽然还不至于吓阻陆客赴台意愿，但是已经增加了陆客赴台自由行申请的难度，台当局“几乎用放大镜审视”的行为恐怕会让陆客觉得，去台湾越来越无趣，这确实不是好现象。他指出，台当局现在都要对东南亚开放免签，却用这么严格的标准对待自由行陆客，“真的有必要这么严格，要求补件成这样吗？”

他强调，从两岸关系的角度来看，两岸人民能够互相认识彼此，人民之间消除彼此的不信任感，长期走下去一定是好事；台当局如果对自己这么“没有自信心”，怕因为交流导致更多台湾人未来选择赴大陆就业，这其实很可笑。而台湾业者也希望台当局能够更清楚地设置补件标准，方便大家给个交代，不要让业者困扰。

台湾观光业者感叹：30年来最惨

此前台湾《中时电子报》报道，在即将进入暑假之际，此时正是旅游业旺季，但台湾却有许多旅游业者反映岛内今年7月订房率大退，以往在这个时候会接到3至5成的订单，现在却只剩下1成左右的订单，让业者感叹是“30年来最惨的一年”。

一名高雄旅游业者表示，虽然台当局已推出振兴台湾南部观光补助，但他质疑台当局“都已经崩盘了才补救，早就来不及。”

台湾旅馆商业同业公会理事长张荣南指出，现在岛内7月旅馆订单率仅1成，恐怕台当局“年金改革”上路后情况会更惨，“退休金都没了谁还要出来玩？现在那么不景气，旅客为了省住宿费都参加一日游居多，这些都是危险的信号。”

有岛内业者分析，7月订单锐减主因与大陆游客减少有关。不过台当局观光部门却回应称，此次端午假期这么惨淡是因为“天气因素”，7月订单减少也是因为目前消费者的订房习惯改变，因为现在订房时间缩短，与以往需要提早规划有所差异，因此才会出现订房率仅剩1成的情况。

对于大陆游客赴台游热情锐减，国台办发言人马晓光6月8日曾回应表示，我们多次讲过，大陆居民赴台旅游曾经有过一个积极健康发展的态势。造成今天赴台旅游的规模和人数急剧下降的局面，原因是众所周知的。所以，解铃还须系铃人，还是那句话，两岸关系好，台湾同胞才会好。（海外网 姜舒译）

责任编辑：张玉