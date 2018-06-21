美“友台”议员要让特朗普恢复与台“外交关系”

原标题：what？！美“友台”议员要让特朗普恢复与台湾“外交关系”！

[环球网综合报道]美国近来在涉台事务上屡屡插手，18日，美参院刚刚通过“2019国防授权法草案”，鼓吹美军参加台湾军演。今日又有台媒爆出，一位美国联邦众议员提议要美国政府“与台湾恢复‘外交关系’”！

what？！

提出这项“建议”的是美国联邦众议员罗拉巴克（Dana Rohrabacher）。据台湾“中央社”21日报道，美国当地时间20日，罗拉巴克在自己提出的决议案中呼吁美国政府“与台湾恢复外交关系”，甚至鼓吹“放弃一中政策，改采‘一中一台’政策，承认台湾为主权独立国家”。

据报道，罗拉巴克认为，美国政府也应该积极支持台湾充分参与联合国，“以及以主权国家为会员的国际组织”。同时声称这是中国（大陆）施压，“一直以一中政策阻止台湾加入并充分参与国际组织和活动”。

据了解，罗拉巴克是美国国会“台湾连线”共同发起人之一。而这个组织对两岸网友并不陌生。

美国众参两院的“台湾连线”分别于2002和2003年成立，目前参议院参与“台湾连线”的议员共20名，占1/5，众议院137名，超过3成。作为美国国会中极端“友台”组织，其成员多次访台，且多次在美国国会通过联署议案及联名函等方式表达对台湾的支持。

环环此前报道，美国国会历来是保守反华人士的一个大本营。早在二战结束时，就有一批议员支持蒋介石反共，积极推动美政府向国民党政府提供各种援助，成为名噪一时的国会“中国帮”。后来随着中美关系正常化，时代演变，国会的反华议员逐渐转化为“台湾帮”。进入21世纪后，其形式则是持鲜明“挺台”立场的非正式议员组织“台湾连线”。

今年以来，美国国会通过一系列涉台议案，涵盖对台政策、对台军售、台湾“国际空间”等，“台湾连线”在其中发挥了“重要”作用。一些“友台”议员强烈支持台美高层官员互访和对台军售，拟以实际行动“挺台”。

台湾问题一直以来都是中美关系中最为敏感的一环，自今年3月所谓的“与台湾交往法”通过后，台美官员互访被打破，美国“友台派”人士也开始屡屡为民进党当局站台。

国台办发言人安峰山曾在例行记者会上坚定回应，台湾问题是中国的内政，坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系。任何挟洋自重，图谋损害国家主权和领土完整的行径，都必将遭到全体中国人民的共同反对，也是不可能得逞的。

外交部发言人华春莹也在记者会上强调，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则的承诺，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重、妥善处理涉台问题，以免给中美关系造成严重干扰和损害。

责任编辑：张玉