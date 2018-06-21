原标题：台当局被曝严审陆客赴台个人游 甚至要交微信记录

来源：直通台湾

台湾观光业者表示，近日陆客赴台个人游遭到台当局严管，几乎是“用放大镜审视”，无理由要求补充资料的情况越来越多。陆客赴台与朋友见面，竟被要求出示微信通信记录以证明确实有交情，还要提供上次赴台的订房及消费记录，以证明对台湾观光“有贡献”。有陆客想赴花莲旅行，被要求前后补件8次，岛内担忧台当局此举绝非好现象。

据香港中评社报道，台湾观光发展协会副理事长柯牧洲表示，以前陆客赴台个人游就是自由安排，陆客都是先申请赴台个人游、再订机票和饭店，但是台湾方面现在要求陆客在申请过程中就要提出详细的台湾个人游行程，甚至要有订房凭证，迫使陆客必须先订票订房再申请，整个流程都已改变，并且申请内容也越来越严格。

柯牧洲表示，近一年之内，大陆游客申请赴台个人游，被台当局要求补充资料的频率越来越高，并且补件标准也非常可笑：在财力证明方面，以前只需要公司开的收入证明即可，现在竟然要提供公司的营业项目及公司营业额，还要加上公司给员工的汇款记录为证；甚至有陆客只是赴台探望朋友，竟被要求提供台湾朋友与他的微信通信记录，以证明两人是朋友。

柯牧洲还提到，台当局会要求陆客提供出生证明，但大陆方面不见得每个人都能拿出出生证明，就算有，台当局还会要求陆客到大陆当地派出所再取得一张证明，用来证明其“出生证明是真的”，然而大陆方面已经公告过，当地相关单位不会开立这种证明。他坦承，“要消费者去证明他和父母亲之间的关系，是有一点刁难。”

此外，对于此前曾经去过台湾的陆客，台当局还要求其提供上一次赴台的所有订房记录，以及在台湾的消费单据，证明自己“确实有花钱”，对台湾的观光有贡献。柯牧洲指出，没有其他地方在办理旅游签注时会要求这么严格。

据介绍，花莲当地民宿业者最近遇到一起案例：有位个人游陆客要去花莲海边看星星，前后竟然被台当局要求补件8次。该业者感叹，这名客人“意志真的很坚强”，否则不会忍受8次补件。

柯牧洲认为，这些案例虽然还不至于吓阻陆客赴台意愿，但是已经增加了陆客赴台个人游申请的难度，台当局“几乎用放大镜审视”的行为恐怕会让陆客觉得，去台湾越来越无趣，这确实不是好现象。他指出，台当局现在都要对东南亚开放免签，却用这么严格的标准对待个人游陆客，“真的有必要这么严格，要求补件成这样吗？”

他强调，从两岸关系的角度来看，两岸人民能够互相认识彼此，人民之间消除彼此的不信任感，长期走下去一定是好事；台当局如果对自己这么“没有自信心”，怕因为交流导致更多台湾人未来选择赴大陆就业，这其实很可笑。而台湾业者也希望台当局能够更清楚地设置补件标准，方便大家给个交代，不要让业者困扰。

责任编辑：刘德宾 SN222