正厅级优秀记者被公诉 曾获评汶川抗震救灾模范

原标题：正厅级优秀记者滑向犯罪深渊

来源：长安街知事

突然消失一年后，人民日报社四川分社原社长郑德刚（正局级）因涉嫌受贿罪、贪污罪，日前被广安市人民检察院提起公诉。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，其曾被评为全国抗震救灾宣传报道先进个人。如今恰好汶川地震10周年，他再次返川，不过身份已然变成嫌犯。

6月20日，检方发布消息称，郑德刚案是经最高人民检察院、四川省人民检察院逐级指定管辖，由广安市人民检察院侦查终结并移送审查起诉。

检方指控：郑德刚利用职务便利，在项目建设、门市租赁等方面为他人谋取利益，收受数额特别巨大，且其将国有资产隐匿，意欲非法据为己有，应当以受贿罪、贪污罪（未遂）追究其刑事责任。

公开报道显示，郑德刚最后一次公开露面是在去年6月。当时人民日报社召开了中国能源汽车传播集团有限公司干部会议，郑德刚以企业监管部主任的身份参加。

今年1月，驻人民日报社纪检组发文称，人民日报社编委会对国内分社和社属媒体企业开展了三轮规范化巡视。对于发现的问题，企业监管部等九大部门进行了认领，比如拟定办法，解决投资链条长、环节多，跟踪监管不力的问题。

作为央媒高管，他何以远赴四川接受审判？答案很简单：此人在四川任职长达十几年。

具体说来，2002年左右，他就在人民日报四川记者站当记者，采写了大量有关非典时期的新闻报道。后来他升为记者站站长，以及分社社长。直到2014年，郑德刚才回到人民日报总社，担任企业监管部主任。

郑德刚从业的“高光时刻”是2008年汶川发生特大地震之后，当时积极参与救灾的他不仅被评为四川省抗震救灾模范，还获评全国抗震救灾宣传报道先进个人。

此前有报道称，地震发生后，驻四川记者站全体记者投入战斗，当天即发回报道。因成都机场关闭，公差在京的郑德刚先飞重庆，辗转赶到成都。13日凌晨，他顾不上休息，紧急成立人民日报四川抗震救灾报道前线指挥部，决定兵分3路，立即分赴灾情最重的地区。

除此之外，当报道组决定向灾区捐款时，郑德刚出了1万元，并当面向有关领导介绍抗震救灾一线情况。

实际上，早在2006年，郑德刚就已经开始闻名。当时，川渝曾遭受近50年以来未遇的特大干旱。郑德刚冒着最低36摄氏度的高温采访，中暑、发烧，仍然不下火线。

然而，就是这样一位曾经的优秀新闻工作者，逐渐滑向了犯罪的深渊。今年是汶川地震发生10周年，不知此时身陷囹圄的郑德刚想起那段并不久远的往事时，会作何感想。

铁肩担道义的记者，本应是令人崇敬的职业，但一失足成千古恨，郑德刚的“反转”令人警醒。

责任编辑：余鹏飞