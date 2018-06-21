蔡英文亲信转任海基会副董事长 重视两岸关系了？

原标题：蔡英文亲信转任海基会副董事长，开始重视两岸关系了？

原创： 今日海峡 微信公众号

蔡英文办公室20日晚间证实，悬缺已久的海基会副董事长兼秘书长一职，确定由蔡办副秘书长姚人多接任，海基会今天举行董监事会议通过此人事案。

对于这桩人事案，有不少人大感意外。据了解，姚人多去年底迄今已多次向蔡英文表达辞意，高层也曾一度考虑让姚人多接任“教育部长”或“促进转型正义委员会主任委员”，都因姚人多没有意愿且担心政治意味过浓，所以未真正成案。

外界一般认为，姚人多过去与两岸事务较无渊源。蔡办发言人黄重谚表示，姚人多多年来在学界，对于中国大陆社会的研究即多有涉猎。过去两年，也先后历任“国安会”咨询委员及蔡办副秘书长，对于蔡当局在两岸政策的基本态度及原则，都清楚了解。姚人多由蔡办副秘书长转任海基会副董事长兼秘书长，显现蔡英文对于两岸交流的高度重视及期许。

海基会董事长张小月今天上午在董监事会议前受访时，直言姚人多“很棒啊！很棒啊！各方面都非常”，并认为姚人多就职“对两岸关系一定是正面的”。至于姚人多本人，则婉拒媒体采访。

姚人多其人

上世纪90年代，原本在《自由时报》写旅游的姚人多，就在施明德时代加入民进党文宣部，担当幕后写手。1996年，台湾首次举行大选，坚持“独派”路线的彭明敏谢长廷惨败后，姚人多离开民进党，赴英国深造，返台后，姚人多任教于台湾清华大学社会所，陈为廷、魏扬等太阳花学运要角，都可算其门生。

与蔡结缘

姚人多虽在学界，但在这位民进党忠贞党员的内心深处，仍难忘情政治。2008年大选时，姚人多投入辅选，重回民进党政治。在谢长廷苏贞昌惨败当晚，蔡英文到维新馆“共赴党难”，看到姚人多在路边痛哭，之后，姚人多就成为党内鼓吹由蔡英文接任党主席的核心角色之一。同为留英学者背景，会讲英国腔英文，又有民进党工作经验的姚人多，也从谢幕僚成为蔡幕僚，不领薪水当了蔡的党主席特助，就这样辅佐蔡近十年。

蔡英文两次参加大选，姚人多在2012年，主要角色是文胆，凭华丽文字助攻，失败后，由亲信文胆变成更有决策影响的政治幕僚，姚人多以“公民路线总舵手”的身份，帮助蔡英文拿下2014台湾地方县市选举与2016大选。这次姚人多转任海基会，外界就认为，姚是离开了“总统府”，但绝对仍是在核心圈内。

姚人多眼里的大陆

姚人多是外省第二代，籍贯浙江，上世纪90年代，曾随父亲探亲到过上海。2013年11月，姚人多还以学者身份，带任教学生到上海参访。当时他发表一篇名为“一个亲绿学者的观察”的文章，呼吁民进党要“理解在中国的台湾人”，文章中，姚人多说，“十八年前，我可以清楚地体认到自己是台湾人；不过现在，几乎已经无法从外观来分别谁是台湾人谁是中国人。”

姚人多提到，“正如同中国其他的都市一样，上海正在经历一个现代化与资本主义化的过程。它的改变超越一般社会学所认知的速度，事实上，我认为，改变这两个字早已不足以形容这个城市在过去二十年间所经历的改变。这个改变反映了中国在这将近二十年间已经成为世界上强权大国的事实。”

姚人多还提到，“这大概就是台湾人（严格来说，是穿梭于两岸的台湾人）看待中国的最新方式。它就是比我们大，大得有点令人无可奈何，甚至有点想要怨天尤人。但是它就是在那里了，我们也许会嫌弃外滩的资本主义灯光让一切变得好庸俗，不过，那股让都市变庸俗的巨大力量，台湾人却乐此不疲，一而再、再而三地共襄盛举。”“在这里，我想说的是，如果不能精准把握当前台湾人认识中国的新方式，那么，任何政党的两岸定位与两岸政策，都会失焦，尤其是民进党。”

舆论

对于姚人多转任海基会副董事长兼秘书长，国民党发言人洪孟楷说，姚人多过去最被民众记忆的是担任蔡英文的文胆，也是“蔡式文青体”的起草者，但如果民进党当局的政治意识形态不换，那么无论换什么样的人接相关职务，对于促进两岸对话仍然于事无补，玩真的还是打假球，一目了然。

中评社的评论认为，目前两岸官方根本没有往来，姚到海基会能做什么？可能只是象征性意义，实质意义并不大。只要蔡没有重新定调两岸关系，要恢复官方往来可能性很低。 台湾《联合报》的分析也指出，以往长于关注岛内政治领域的姚人多，能否也在诡谲多变的两岸议题上有所发挥，恐怕还有待观察。

海峡卫视时事评论员谢楠分析表示，姚人多可以说是蔡英文嫡系中的嫡系，铁杆中的铁杆，蔡英文任用姚人多为海基会副董事长兼秘书长，原因有两个，一是扩展蔡英文在任命两岸方面人事的控制权；二是希望通过任命姚人多，使自己在两岸方面的意志得到更好贯彻。

谢楠还指出，今天两岸关系困局的关键，并不在于蔡英文当局任命了谁担任海基会的要职，关键在于“九二共识”。如果没有“九二共识”这个通关密码，相信不管任命谁担任海基会要职，都无法改变两岸关系目前的僵局。相反，如果蔡英文当局认识不到这一点，指派亲信执掌相关职务，希望加强对这个职务的控制性，这是一个可笑的行为。因为如果这个职务无法改善两岸关系的话，那这个职位又有什么实际作用呢？我们必须提醒蔡英文当局，要摒弃“换人做做看，换人试试看”的做法，真正面对“九二共识”，未来两岸关系才有转暖向好的可能。

责任编辑：刘德宾 SN222