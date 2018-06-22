云南纪委书记重返中南海 新岗位对他而言绝不陌生

原标题：云南纪委书记重返中南海，出任国务院副秘书长

来源：长安街知事

今日，陆俊华卸任云南纪委书记，回到阔别4年的中南海，出任国务院副秘书长。

对于新岗位，陆俊华绝不陌生，他曾在国务院办公厅任职24年，其中有19年是做秘书工作——1990年12月至2005年11月，他主要服务于秘书二局，离开时是副局长（正局级）；2011年1月至2014年4月，他担任秘书三局局长。

陆俊华对秘书工作很有心得，他曾说，“做好秘书局工作，必须不断加强党性修养，养成过硬的作风，始终坚持和弘扬国务院机关优良传统。”他任秘书三局局长时，新同志进入的第一堂课就是学习周恩来总理培育的“兢兢业业、忠于职守；艰苦奋斗、廉洁奉公；严肃认真、谦虚谨慎”的国务院机关优良传统。

陆俊华履新的同时，女副部江小涓不再担任国务院副秘书长，她出生于1957年6月，已满61岁。江小涓是著名的学者型官员，在经济学领域很有建树，曾被评为“2003中国十大经济女性年度人物”。她的丈夫也是一位副部级经济学家——国务院发展研究中心原副主任刘世锦。

江小涓

任国务院副秘书长期间，江小涓主要保障原国务委员、国务院副总理刘延东，协助处理教科文体方面工作。

陆俊华出生于1962年1月，江西丰城人，进入国务院办公厅前，他主要在中国民航局工作。2005年11月到2011年1月，他担任了国务院应急管理办公室（国务院总值班室）主任。

2014年2月，周永康“秘书帮”成员之一、海南省副省长冀文林落马，引起广泛关注。5月，陆俊华“空降”天涯海角，出任海南省副省长。

“从踏上海南这片热土那一刻起，我就是一名海南人。”陆俊华5月6日抵琼，随后前往各个市县的村镇、企业、重点项目工地、学校进行调研。他表示，将尽快转换角色、融入海南，在工作中求真务实、敢于担当，依法行政，接受监督，还要做到自省自励，廉洁奉公，为海南的发展尽职履责，无私奉献自己的心力。

陆俊华发表履新感言

在海南期间，陆俊华负责人力资源和社会保障、卫生、海洋渔业、人口、国资、应急管理等方面工作。根据海南省政府办公厅2015年6月29日印发的《关于调整省政府领导兼任省政府议事协调机构职务的通知》，当时陆俊华共有22个兼任领导职务，包括18个机构的“一把手”和4个机构的副职。

2017年1月，陆俊华调任云南省委常委、纪委书记，其前任张硕辅北上，出任北京市委常委、纪委书记，承担国家监察体制改革试点的工作。

过去1年多里，云南落马了不少重量级厅官，如省委原副秘书长赵壮天，省农村信用社联合社原党委书记蒋兆岗、理事长万仁礼，玉溪市人大常委会原主任张玲，楚雄州委原书记侯新华等。

今早，长安街知事（微信ID：Capitalnews）报道了厦门市副市长、公安局长林锐出任公安部部长助理，下午国务院正式公布了这一任命。同时，王俭不再担任公安部部长助理，他同样出生于1957年6月，已满61岁。

公安部官网更新了林锐的信息，他兼任网络安全保卫局党委书记、局长，此前担任这一职务的是刘新云，他于1月外调山西，任副省长、公安厅厅长。

此外，国务院还任命郭玮、陈祖新为国务院研究室副主任，他二人此前都是国务院研究室党组成员；任命徐思鸣为国家信访局副局长，他此前担任国家信访局正局级信访督查专员兼办信一司司长。

责任编辑：余鹏飞