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河北公布高考分数线：一本文科559分 理科511分

河北公布高考分数线：一本文科559分 理科511分
2018年06月22日 21:38 澎湃新闻
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　　原标题：河北公布今年高考分数线：一本文科559分、理科511分

　　经河北省招生委员会全体会议研究，确定了今年我省普通高校招生各批各类录取控制分数线，现予以公布。

　　6月23日0时后，考生可登录河北省教育考试院网站查询（网址：www.hebeea.edu.cn）高考成绩。

　　各批各类录取控制分数线如下：

　　来源：河北省教育考试院官网

责任编辑：余鹏飞

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