还没等我们出手 台湾网友就抢着把绿媒歼灭了

笑死，这次还没等我们出手，台湾网友就抢着把绿媒歼灭了

原创： 艾立纷 环球时报 今天

这个夏天，全球进入世界杯时间。赛场上的事本来跟咱们关系不大，但是对岸的绿媒却用一种意想不到的姿势，把咱们给绕了进去。

台媒这篇文章称，此次世界杯的官方指定用球都是阿迪达斯的“Telstar 18”。文章称，本届世界杯尚在小组赛阶段，就在法国对澳大利亚、阿根廷对冰岛以及沙特对乌拉圭的3场比赛中，出现了4起足球漏气的情况，还一度影响到比赛进程。

最后文章不忘“点题”，称：“据了解本届世足指定用球是由中国东莞一家专门生产比赛用球的工厂所制”。

还等不及我们来反驳，文章下方网友的评论已经耿直地指出了真相。

有网友直接甩出了巴基斯坦媒体6月7日的一篇报道链接：

▲“巴基斯坦制造：Telstar 18将在2018年世界杯代表本国”

还有网友直接给出了“Telstar 18”这颗球型的维基百科，里面赫然写着：Telstar 18在巴基斯坦制造。

有了这些手快的台湾网友，我们的40米长刀都没机会出手……

责任编辑：刘德宾 SN222