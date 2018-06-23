原标题：[解局]这位县委书记火了！上访群众为何为他叫好？

这两天，因为一段4分钟的视频，一位县委书记火了。

安徽阜南县委书记崔黎，在接待上访群众时，手拿大喇叭现场喊话，公布自己的手机号码，交代政府苦衷，表达出解决问题的决心。最终，带着不满情绪而来的群众，用掌声和叫好声表达了对书记的赞同。

这番言论和表现，值得点赞。

中国共产党，是做群众工作起家的，中国共产党的干部，理应对群众工作驾轻就熟。可是，干群矛盾却成为一些地方、一定时期的主要矛盾，甚至引发一些群体性事件，说到底就是群众工作失败的结果。

如何从源头上依法及时就地解决群众合理诉求，对于夯实基层稳定，具有重大意义。而崔黎的这段现场应对，可谓包含着教科书上也找不到的基层治理智慧。

在带着大家一起拉片之前，岛叔先交代一下事情的起因。

县里一所民办小学要拆迁，教育局决定将该民办学校的所有学生成建制转入教学质量较高的一所小学，但是家长们对这所学校不太了解，对政策也不清楚，就有意见了，于是就到县政府上访。

6月21日上午，崔黎听说此事后，第一时间赶到现场，然后就发生了视频中的这一幕。

崔黎（左）

起

在这段视频中，崔黎刚说了两句话，群众开始有一些议论，声音比较大，后面一个干部模样的上前边挥手边说：“别说了，别说了，都别说了！”言下之意是，领导讲话呢，你们都老实地听。

这样的干部，生活中不少见。他们眼里没有群众，只有领导，尤其是一把手。领导出门，他们净街；领导讲话，他们领掌；领导吃饭，他们陪酒。

虽然不能肯定这位同志是不是崔黎手下的干部，但是管好身边人，时不时敲打敲打还是必要的。这不，听到这话，崔黎扭头说：“我讲话，你也别讲。”群众一阵笑声。

在接待群众过程中，绝对不能和群众唱对台戏。平等对话，展现诚意，是干部需要表达出来的姿态。生硬地对待群众，不让群众讲话，那是制造距离。

可以说，崔黎这个训斥的举动，让群众觉得这绝不是表演，不是一个高高在上的官老爷要训话，而是他们期待的平等对话。

承

“请你们记一下我的手机号码，136********，你们的小孩上不了学，就找我。我3年以后，2020年才能走呢，我就不相信我这个县委书记解决不了你们小孩上学的问题。”

旁边有人喊好，鼓掌。怕大家没记下来，崔黎又说：“记住我的手机号码，136******。记不住的你们传一下子。”

公布自己的手机号码和任职期限，强化了解决问题的决心和态度。尤其是公布手机号，形同给现场群众吃下定心丸。

虽然后来崔黎的手机被打爆了——更多是好奇的网友打的，但此举表明这位当地一把手，不是现场做做样子，解决不了小孩上学，你们可以随时给我打电话。

有人可能觉得人治的色彩太重了。其实大可不必这么看。

落实党和政府的举措，需要干部力推，这算不算人治？公布手机号码让群众随时监督，这算不算人治？办事遭遇踢皮球是群众最厌恶的事情，崔黎把责任往身上揽，这算不算人治？

阜南县委书记崔黎

转

第三，教育局解决这个事情，没有跟县政府报告，县委也不知道。你们打听一下，哪个县像阜南这样两年投资20来个亿建学校？你们随便打听，你们到外县随便打听。 你们到农村哪个学校去看看，现在农村最干净、最漂亮、最文明的地方都是我们的学校，县政府每年财政收入16.2亿，可用财力不到10个亿，光教师一万一千人，发工资就在14个亿，我们是靠借钱，靠上级转移支付来办学校、发工资。在这种情况下，我们怎么建学校？ 阜南县没钱啊，我们跟家过日子一样，巧妇难为无米之炊啊，没钱怎么样建学校啊？我们借钱啊，阜南县……借钱来建学校，你们打听打听，你问问农村老师，你再问问外县是怎么做的？再穷也不能不办学校。

说到这儿，崔黎指指身后，说：“这个学校，县政府给的这块地，是多少钱一亩？一分钱不要建学校，目的不就是叫小孩上学吗？你们的小孩上不了学，我电话给你们了，就找我，我得3年之后才能离开这个地方呢，请大家放心，我只要不坐牢、只要不犯罪、只要不被逮起来，我就跟你们在一起！”

崔黎一口气说出上面的这些话，听着最叫人热血。岛叔在现场，也得跟着大家一起叫好。

虽然财政收入的数字和阜南县政府网站上公布的不一样，虽然阜南县的教师一个月能拿一万多的工资不大可信，但这是枝节，现场讲话目的是安抚群众、解决问题。

群众上访主要是怕孩子没学上，如果不回答这个问题，把全家电话公布了都没意义。

对此，崔黎分两个层次加以说明，一个层次是上面说的，阜南办教育，困难很大，简单说就是没钱。但是态度很明确，借钱也要办学，白给地建学，隐含说明了阜南办学的公益性。

再一个层次是下面说的，这个事发展到这个地步是因为有坏人，我和你们一起治他们。

合

“小孩上学是大事，但是你们今天带着小孩来，对小孩成长***，到现在为止，你们的校长、副校长，哪一个到这个地方来？为什么？为什么他们不来啊？他们办的是私学校，他们利用教育赚钱！”

群众喊：对！热烈鼓掌。

“哪个国家用教育赚钱呢？！我们现在义务教育免费让小孩上学，中午提供午餐。他们是干什么？他们利用你们交的钱赚钱。所以你们心里要清楚，你们来是给政府做难处，有话我们听呗，我们自己的事自己***，你自己亲儿子当官才能够这样闹哩，我们有话好好讲，都是我们自己家里面人，啥话不好讲？ 治孬人我们要一起治，我来阜南县政府7年多了，还要在这里待3年，当官不治孬人，比孬人还孬，治孬人还得用点子哩。”

群众接着叫好，鼓掌。

私立学校只要符合国家政策，赚钱也无可厚非。但是群众不这么看，群众最恨拿教育赚钱的人。这次上访涉及三方面主体，政府、群众、学校。政府和群众站在一起，那么责任就在学校里的孬人。

之前要拆迁的学校是私立学校。它的做法有没有违法，是不是导致这次上访的主要原因，岛叔不知道，还需要更多事实来验证。但是崔黎这么一说，很显然，群众对政府的怨气消减了，对政府的信任提升了，这次上访事件得到了平息。

跋

最后总结一下，崔黎这段讲话能火，有三个要件。

首先，全程说人话，没有官话、套话，全是实在话。跟群众说话，千万别摆谱，谁摆谱就是跟老百姓耍官威、摆架子，迟早完蛋。

其次，逻辑清楚，有事实，有道理，有决心。群众的眼睛和耳朵都是雪亮的，是不是糊弄人的话，都明白，有话好好说，都能理解。

第三，据媒体后续报道，群众反映的问题已经解决，县里教育局已通知学生家长就近入学。这样，崔黎的现场表态没有流于空谈。

听其言，观其行。二者都行，那么群众才会认可你，才会信任你。光说漂亮话，不办事，那就没劲了。

这个县委书记，这番话，有劲。

责任编辑：张建利