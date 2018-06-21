县委书记公开喊话：当官不治孬人 比孬人还孬

原标题：安徽阜南县委书记公开喊话：当官不治孬人，比孬人还孬

“当干部不治孬人，比孬人还孬，治孬人还得要有点子。”

近日，一段网传安徽省阜阳市阜南县委书记崔黎的公开喊话视频在当地引起热议。

网传视频中，身着白色衬衣的崔黎手持高音喇叭，向四周环绕的人群表示要解决小孩就学问题：“你们记下我的手机号码，136XXXXXXXX，你们小孩上不了学就找我。我要3年之后、2020年以后才会离开（阜南），我就不相信我走之前就解决不了你们小孩上学的问题。”

“你们自己心里要清楚，你们来是给政府找难处，有话我们好好讲，都是自己家里人有什么话不好讲？”崔黎说，“一定要让我们一起治孬人，我来阜南县政府7年多了，还要再待3年，当官不治孬人，比孬人还孬，治孬人还得要有点子。”

其间，崔黎还硬气地表示，“请大家放心，只要我不犯罪、只要我不坐牢，只要我不被逮起来，我就跟你们站在一起。”随即博得周围的一阵喝彩。

这段长约4分钟的视频随后在网络上获得广泛关注并被不少网友点赞。有网友称，崔书记是真正为人民的父母官；也有网友称，这才是官员应该干的事。

6月21日下午，阜南县委宣传部副部长杨东亚向澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者证实了上述网传视频的真实性，“视频中手持喇叭讲话者为阜南县委书记崔黎，（他）所公布的电话号码也是其本人真实电话。”

杨东亚解释了此次公开喊话的缘由：阜南县进行棚户区改造项目中涉及一所民办小学需要拆迁，为了不影响学生学习，县教育局决定将该民办学校的所有学生成建制转入城西小学，“城西小学是肥西县教育帮扶与阜南县合作成立的一所公办学校，教学质量较高，但是学生家长不太了解，主要是他们考虑到路途远，就到县政府反映问题了。”

杨东亚称，“目前，该问题已经解决，县里教育局已通知学生家长就近入学。”

阜南县委书记崔黎本人随后也告诉澎湃新闻记者，上述问题已经得到解决，“已经跟家长说清楚了，他们很理解和支持”。崔黎还表示，此事源于棚户区改造，影响到了私立学校利益。阜南县今年新建5所学校就是为了满足孩子就近上学。

官方公开简历显示，1966年10月出生的崔黎是安徽颍上人，1989年8月入党，大学文化。崔黎曾任颍上县副县长，县委常委、常务副县长，界首市常委、常务副市长，阜南县委副书记、代县长、县长等职。2014年9月，崔黎任阜南县委书记。

责任编辑：余鹏飞