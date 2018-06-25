“中华神盾舰”悄悄绕台后 台军方却“闷不吭声”

原标题：“中华神盾舰”悄悄绕台之后……

台军方在相当长时间里对于解放军海军这次绕台航行“闷不吭声”、没有发布相关讯息。

解放军海军编队再度绕台！据新加坡《联合早报》24日报道，台湾军方人士承认，解放军不久前派出包括“中华神盾舰”在内的两艘军舰绕台，在台湾周边海域逗留时间逾一周。但与以往台湾军方大肆鼓吹“中国威胁论”的做法不同，对于“一个月来解放军第二次派军舰近距离绕台”，台湾“国防部”在相当长时间里都没有对外透露消息，引得岛内纷纷猜测。

“最近时距离仅110公里”

据台湾今日新闻网23日报道，隶属解放军东海舰队的“济南”号导弹驱逐舰以及“黄冈”号护卫舰，不久前曾进行了长时间的绕台训练。报道称，解放军海军编队由彭佳屿附近经台湾东部海域南下，然后由巴士海峡向西，在台湾西南外海逗留，全程维持在台“防空识别区”范围内，距离小琉球最近时仅110公里，直到21日才穿越海峡中线，沿西南方向逐渐远离。

尤其让岛内不解的是，解放军海军这次绕台航行前后持续时间长达一星期以上，但台湾军方一直保持沉默，这与此前的做法大相径庭。例如5月25日凌晨解放军轰-6K轰炸机首次夜航绕台后，台“国防部”当天上午就主动发布相关消息，并表示“全程派机监控”。

“中华神盾舰”

而此次直到岛内媒体主动披露解放军海军编队绕台后，台“国防部”才简短回应称，“中共作战舰2艘（驱逐舰/DDG-152、护卫舰/FFG-577）20日凌晨由北向南航行经我东部外海（均在我邻接区外公海），经巴士海峡后续向南海航行，判为执行远海长航训练”。台湾《旺报》23日称，台军笼统地表示，依据“经常战备时期突发状况处置规定”，“对于在台湾周边活动的各国舰机，均依标准作业程序派遣舰机监侦掌握与应处，确保国家安全，请国人安心”。

与以往有很大不同

《联合早报》24日称，解放军这次绕台与以往有很大不同。这是台湾蔡英文当局上任以来，解放军海军第三次派军舰近距离绕台。“此次绕台的距离虽然比一个月前稍远，但派出的舰艇不仅更加新锐，逗留的时间也更长，并且还在台湾东部海域起降直升机进行训练”。

报道称，前两次绕台时，解放军都是派出一艘俄制“现代”级驱逐舰搭配一艘054A型护卫舰。而且根据台湾“国防部”此前的说法，解放军“现代”级驱逐舰5月绕台航行时，虽然贴近台湾海岸线的距离更近，但属于“当天出发当天返回”，持续时间很短。

岛内媒体纷纷注意到，解放军海军此次首度派出有“中华神盾”之称的052C型驱逐舰执行绕台任务。台湾《联合报》称，“济南”号驱逐舰是解放军第5艘052C型导弹驱逐舰，由于装备有源相控阵雷达及垂直发射系统，功能类似美军神盾级驱逐舰，所以该型舰也被称为“中华神盾舰”。它的主要武器包括射程超过120公里的“海红旗-9”防空导弹、射程约300公里的“鹰击-62”远程反舰导弹，同时还能搭载直升机。

《联合早报》称，在大陆军舰逗留的位置，“济南”号上配备的“海红旗-9”防空导弹已足以威胁台湾花东地区的飞机起降。岛内媒体认为，“中华神盾舰”在台湾周边海域出没“实属罕见”。尤其是该舰搭配有先进的电子侦察和雷达系统，在持续超过一周的绕台行动中，很可能进行了情报收集。

台军为何“闷不吭声”？

台湾《自由时报》注意到，解放军“益阳”号护卫舰6月17日晚间穿越宫古海峡航向西太平洋，代表“解放军本月已二度接近台湾”。但为何台军方在相当长时间里对于解放军海军这次绕台航行“闷不吭声”、没有发布相关讯息？

台湾“奇摩新闻网”23日称，这是一个月来解放军海军军舰第二次近距离绕台，但台“国防部”完全没对外公布讯息。正值台“立法院”审查军人年改案，时机敏感，台军或因此被“封口”。台“国防部”对此猜测仅表示“不作评论”。

报道认为，这也是北京不满台美越走越近的政治信号。“在美国通过2019年国防授权法、建议台美参与彼此军演前后，解放军军舰绕台时机敏感，恐怕也再度牵动美中台三边战略布局”。

美参院通过2019国防授权法草案，鼓吹美军参加台军演。

台湾“中央社”24日称，医疗人道救援可望成为台美军事交流重要一步，台军计划11月派出由海军、医疗人员组成的小组到美军舰艇上见习海上医疗及救援。虽然台“国防部发言人”陈中吉对此表示“没有评论及进一步的说明”，但台当局“国家政策研究基金会”高级助理研究员揭仲接受岛内媒体访问时表示，台湾“面临大陆的打压”，以人道救援为名与各国演练、交流，确实能减少“不必要的政治问题”，又能实质增加国际军事参与。

他说，“日前菲律宾发生风灾，在美军太平洋司令部的主导下，台湾海军就曾出动舰艇运载物资前往救援，因此在人道救援的部分，其实是有前例的”。他认为，与美军在所罗门群岛共享地面设施进行人道救援是可以想象的，“要观察的是，台军是否有机会至美军医疗舰船上见习。许多人道救援的后勤本来就来自美军，因此台湾若只是派人携带器材，且以医疗为名登舰应该很容易达成，也是个不错的选择”。

责任编辑：张玉