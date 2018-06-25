海军“下饺子”:2030年或形成6航母战斗群

原标题：海军“下饺子”，没漂上来的也“熟了”

撰文 | 李岩

中国海军流行这样一句话，“新型舰艇像下饺子一样下水”。

下过厨房的人都知道，当饺子漂起来后才意味着饺子熟了。

不过，接连两天的最新消息显示，中国海军漂在水上、沉入水中的“饺子”都熟了。

2030年或形成6航母战斗群

先来看看“漂在水面上”的饺子。



6月20日，中船重工官方微信消息称，中船重工董事长、航母工程总指挥胡问鸣率队到七〇一所检查，强调科学务实高质量推进重点型号任务。

文章中的一张配图让人眼前一亮。

图中出现了三艘航母领衔的大型舰艇编队，分居左右两侧的应是辽宁号航母和刚刚顺利结束海试的首艘国产航母（001型）。而位居中间核心位置的，是一艘体型更大、平直甲板设计的新型航母。

这样的设计被媒体分析认为，很可能就是传闻中正在建造的第二艘国产航母。

军事评论员宋忠平告诉政知见（微信ID：bqzhengzhiju），和首艘国产航母不同，中国的第二艘国产航母（002型）很可能将采用平直甲板设计，吨位也将有所增加在8万吨以上。

另外，002型动力系统仍为常规动力，类似于美国已经退役的小鹰级常规动力航母。“不过，小鹰级所采用的是蒸汽弹射方式，而消息显示我们的002型采用的是电磁弹射，直接瞄准了美国最先进的福特级航母。”



虽然是一张想象图，但从中不难分辨出主要特点，吨位和平直甲板等特征和上述分析一一吻合。

宋忠平认为，就像辽宁号、001型国产航母这一对儿姊妹舰一样，002型也不可能是“独苗”，“因为建造两艘技术特点相近的‘姊妹航母’并行维护成本更低”。此外，宋忠平还给政知见（微信ID：bqzhengzhiju）拉了一张“航母建造进度表”。

“从目前的建造、发展方式来看，可以这么做一个预测。首先，辽宁舰和首艘国产航母形成双航母战斗群，这是已有的两艘航空母舰；其次，上海的造船厂现在正在研制002型平直甲板的航空母舰，上海有可能会建造两艘；再次，大连造船厂即将打造003型的核动力航空母舰，至少也是两艘。”

宋忠平根据中国造航母的周期推测认为，到2030年的时候中国海军或许将形成6个航母战斗群，其中四艘常规动力的航母，两艘核动力的航母。

“我推测未来如果继续建造的话，应该会参照美国以核动力航母为蓝本发展下去。”

新型核潜形成初步战力

说完水面上的航母，再来看看水下的潜艇。



据央视此前报道，6月11日，习近平视察北部战区海军某潜艇部队，登上了前不久参加过南海海域海上阅兵的某新型潜艇。

△海上阅兵中的核潜艇

从央视新闻联播的画面看，此次习近平登上的是“长征十六号艇”，按照中国海军的命名惯例，“长征”指的就是核潜艇。而常规动力潜艇，一般用“长城”系列命名。



当然，这并非习近平第一次视察潜艇部队，2013年4月，他专程来到海军驻三亚部队，那时，他登上的是“长征九号艇”。

核潜艇分为战略核潜艇和攻击型核潜艇——

战略导弹核潜艇搭载战略核武器，意在形成战略核威慑。攻击型核潜艇一般搭载各式战术武器，并可执行反潜任务。

前不久的海上大阅兵，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）曾撰文分析过，领衔出场的新型核潜艇有094改进型战略核潜艇和093改进型攻击型核潜艇。

由于二者装载的武器系统所需空间差别，094改艇体隆起较大，俗称“大龟背”，093改则是“小龟背”。

△093改进型核潜艇

央视报道画面中可以看出，习近平登上的长征十六号应是一艘攻击型核潜艇。



习近平视察的消息没多久后，央视再次曝光称，前不久海军在黄渤海海空域组织多型导弹武器系统攻击试验演练，演练中新型潜艇和新型驱逐舰进行隐蔽突击，快速对目标进行精确打击。

军事评论员曹卫东接受人民网采访时表示，093改进型攻击型核潜艇已形成了初始作战能力，未来可与新型驱逐舰一起编入航母编队，执行更大强度的远海任务。

“093改进型攻击型核潜艇不仅静音性能好，还可搭载反舰导弹、重型鱼雷，在与航母一同执行任务时，可担负反潜的任务。”

国外的报道从侧面也印证了对上述潜艇型号的推测。

英国《简氏防务周刊》网站6月19日报道称，中国公布的核潜艇片段显示，似乎潜艇配有“鹰击”-18反舰巡航导弹发射管。资料显示，“鹰击”-18设计用来打击驱逐舰大小的目标。

政知君注意到，环球网军事频道转载上述消息时，所用配图正是习近平所视察的“长征十六号”。

△长征十六号

中国AIP潜艇技术世界先进

除了新型核潜艇形成战力，我国常规动力的新型潜艇同样首次曝光。



政知君注意到，央视《军事报道》近日播出了海军东海舰队某潜艇支队的训练画面。

画面中出现了该部队最新装备的新型AIP（不依赖空气推进）常规潜艇，从围壳衔接处的填角设计可以看出，该潜艇为039型潜艇的改进型号，这也是该型潜艇装备部队后首次在公开报道中曝光。

△039改进型常规潜艇

这个听起来高大上的AIP技术究竟有何过人之处？

传统的常规动力潜艇在水下航行时，依靠蓄电池储存的电量提供动力。但电量耗完时，则需要依靠柴油发动机带动发电机充电。可是，柴油机的运转需要消耗大量空气，这对于在水下的潜艇而言实属稀缺资源。正因此，传统的常规动力潜艇的水下续航里程、时间都十分有限，需要经常浮出水面“透气”充电。而这，将大大减弱潜艇的作战效能以及战场生存能力。

为了克服上述弱点，全称为“不依赖空气推进系统”的AIP技术应运而生。

目前，我国在AIP常规潜艇的研发技术上，已经跻身世界先进位置。

我国常规潜艇总设计师吴崇建日前对媒体表示，我国的常规潜艇可一点都“不常规”。“中国在AIP技术上的突破，能使我国常规潜艇具备更长的潜航时间，同时也更加安静，虽然比核潜艇稍微差一点，但战力却不可小觑。”

多知道点

政知君注意到，在描述中国第二艘国产航母的时候，不同媒体的叫法不一。

有的称其为“002”有的称其为“003”，那么挂在航母前方的数字究竟是什么意思？



宋忠平解释称，这里的误区在于相同的数字可能代表不同的意思。“要区分清楚型号和工程代号。‘型号’指的是它处在航空母舰的型谱内是什么编号，而工程代号是在这一型号下的第几艘舰船。”

举个例子，001型002号的意思为，001这个型号下的第二艘。因此，可以将首艘国产航母列为001A型或者称作002舰都不能算错。以此类推，第二艘国产航母可以称为002型或003舰。

资料丨环球网 上观新闻 人民网 北京青年报等

责任编辑：张义凌