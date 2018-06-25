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广东省国土资源厅执法监察局局长李师被查(简历)

广东省国土资源厅执法监察局局长李师被查(简历)
2018年06月25日 09:06 中央纪委国家监委
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　　原标题：广东省国土资源厅党组成员、执法监察局局长李师接受纪律审查和监察调查

　　据广东省纪委监委消息：广东省国土资源厅党组成员、执法监察局局长李师涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　李师简历

　　李师，男，汉族，1962年6月出生，海南琼山人，在职研究生学历，1986年6月加入中国共产党，1986年7月参加工作。

　　1986年7月至1987年9月在广东省国土厅测绘大队工作

　　1987年9月至2004年4月，历任广东省国土厅土地监督检察处（执法监察处）副科长、科长、副处长、处长

　　2004年4月至2005年10月任广东省国土资源厅办公室主任

　　2005年10月至2008年1月任广东省国土资源厅执法监察总队总队长

　　2008年1月至2010年1月任广东省国土资源厅党组成员、执法监察总队总队长

　　2010年1月至今任广东省国土资源厅党组成员、执法监察局局长

　　（广东省纪委监委）

责任编辑：张玉

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