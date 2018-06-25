广东省国土资源厅执法监察局局长李师被查(简历)

原标题：广东省国土资源厅党组成员、执法监察局局长李师接受纪律审查和监察调查
据广东省纪委监委消息：广东省国土资源厅党组成员、执法监察局局长李师涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
李师简历
李师，男，汉族，1962年6月出生，海南琼山人，在职研究生学历，1986年6月加入中国共产党，1986年7月参加工作。
1986年7月至1987年9月在广东省国土厅测绘大队工作
1987年9月至2004年4月，历任广东省国土厅土地监督检察处（执法监察处）副科长、科长、副处长、处长
2004年4月至2005年10月任广东省国土资源厅办公室主任
2005年10月至2008年1月任广东省国土资源厅执法监察总队总队长
2008年1月至2010年1月任广东省国土资源厅党组成员、执法监察总队总队长
2010年1月至今任广东省国土资源厅党组成员、执法监察局局长
（广东省纪委监委）
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