北京将再建231个乡情村史陈列室 记录乡村生活史

原标题：北京将再建231个乡情村史陈列室 记录乡村“生活史”

新京报快讯 （见习记者黄哲程）在顺义，22个乡情村史陈列室已成为参观、实践基地，累计接待20万余人次。未来三年（2019年—2021年），北京市市级财政将投入5082万元，支持各涉农区再建设231个乡情村史陈列室。

寺庙变成社会实践基地

永乐年间有一座超化寺，因香火旺盛，信众慷慨布施，逐渐有人在寺庙周边定居，最终形成村落，取名九元里。后因潮白河流经村南，九元里改名为河北村。如今，河北村坐落于顺义区的南彩镇，曾经的超化寺变成了中小学生社会实践基地，每逢春秋，众多中小学生会来这里体验，学习面塑、捏糖人、葫芦绘画等传统手工艺术。

如今，河北村的历史渊源逐渐被年轻一辈淡忘。为了保留和传承村里的文化传统，2014年，河北村建成乡情村史陈列室。

据河北村村委会主任李红燕介绍，乡情村史陈列室面积约1000平米，陈列了2000余件农村生产生活用品，这些用品均由村民捐赠。李红燕说，村里经济发展起来以后，很多村民家盖起了房，原先家里一些老的物件没地方放，有的就被扔了。上一任老书记李卫国想把这些旧物件保留下来，给后人一个纪念，就号召村民们把家中的旧物捐到陈列室，并安排人员专门管理。于是，犁、鼓风机、藤条筐、小推车等物品逐渐出现在陈列室中。

关于村子里的变化，李红燕想到的是村里老人的待遇。她说，以前村子里一个月给每位老人50块钱，现在一个月能给到550元，如今河北村一共有418位老人享受这个待遇。

村民捐出母亲的嫁妆

村支部委员陶树林把母亲的一件嫁妆捐给了陈列室。“我父母六十年代结婚，当时我母亲的嫁妆里有一对箱子，这对箱子至少有五十多年的历史了，现在就在陈列室里放着。”

同样把母亲的嫁妆捐给乡情村史陈列室的，还有龙湾屯镇柳庄户村的李宝江。李宝江说，村子的陈列室里有一面镜子，这是母亲结婚的时候从老家带来的，上面还贴着南京长江大桥的画，距今已有48年的历史。当时母亲家里穷，结婚的时候老人给不了什么东西，这面镜子已经算是很宝贵的物件了。

李宝江说，在柳庄户村陈列室建成的时候，老父母还亲自过来看了，还有很多住在城区、怀柔等地的老人们，也都回村了，他们说感觉特别亲切。

陈列室外的动物园

柳庄户村的乡情村史陈列室有些不同，它坐落在一个动物园里。这个动物园里有鸵鸟、火鸡等稀罕动物，还设有喷泉、草地和林荫走廊。很多家长带着孩子参观完陈列室后，都会在动物园中再次游玩一番。

据李宝江介绍，每天晚上，村里的老人们都会来到动物园的广场上跳舞，孩子们也会在这里玩耍娱乐，陈列室和动物园已经成为村民们日常生活的乐趣所在。

北京已建290个乡情村史陈列室

据悉，顺义区5年来投入资金2000多万元，建成22座乡情村史陈列室，总面积达8000多平方米，累计接待20万余人次。

2013年以来，北京市各区为弘扬乡村传统文化，打造了一批乡情村史陈列室。目前，13个涉农区累计投入资金4.66亿，市级财政采取“以奖代补”的形式补贴资金6380万元，推动建设了290个乡情村史陈列室，总面积达10余万平方米。

未来三年（2019年—2021年），北京市市级财政将投入5082万元，支持各涉农区再建设231个乡情村史陈列室，建设农村精神文明宣传视屏432个，并对已建成的乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏进行综合考核，给予一定经费奖励。奖励数量分别控制在全市建成总数20%以内，其中，乡情村史陈列室考核等级为优秀的，奖励4万元，考核等级为良好的，奖励2万元。农村精神文明宣传视屏考核等级为优秀的，奖励1万元，考核等级为良好的，奖励0.5万元。

责任编辑：张义凌