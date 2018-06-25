火箭军金牌营长：2天不下旅指挥车 1个月不出阵地

原标题：火箭军金牌营长：站在战争最前沿，为每个假想敌制定作战预案

夜训操作，官兵一丝不苟。红星新闻 图

“纵观世界，现代战争的强敌首战都是选用巡航导弹，我们旅很有可能执行这项任务，也很有这种荣幸。”走进祖国南陲重镇的“巡航导弹第一旅”，紧张的练兵备战的氛围扑面而来，空气中弥漫着“杀气”。

在我国新型巡航导弹发射车前，罗寅生正指挥发射营官兵开展火力突击演练。从军15年，罗寅生10余次执行重大军事任务，先后2次荣立二等功，今年初被火箭军评为“十大砺剑尖兵”，前不久荣获第22届“中国青年五四奖章”。

6月中旬，红星新闻记者走进这支骁勇善战的部队，这也是火箭军自2015年底成立以来，“巡航导弹第一旅”首次迎来红星新闻在内的全国多家媒体的集体采访。这支“神秘”部队中的关键人物，也得以在聚光灯下公开现身。

国之重器，不轻易示人。“巡航导弹第一旅”装备我国新型精确打击导弹武器，罗寅生及其所率领的发射营官兵，正担负“千里点穴、一剑封喉”的特殊使命。

罗寅生仍记得2010年2月5日到旅里报到的情景：“那是个细雨霏霏的傍晚，我走进部队大门，‘贪生怕死莫当巡航兵、贪图享受莫进巡航门、不想打仗莫做巡航人’的‘三莫’旅训映入眼帘。”从那时起，潜心铸剑，备战打仗的思想便深入他的骨髓。

在刚结束的一场陌生地域演练中，罗寅生带领他的发射营成功打响“导弹战”。旅长张正红回忆，发射营当天凌晨2点到达作战区，其他部队早已休息，罗寅生却带领官兵们连续搞了两个波次的火力突击。

导调组对此发出惊叹，“你们怎么练得这么狠，不愧是劲旅。”更让内行称道的是，罗寅生带领官兵们连夜突击的区域，他们之前一次没去过。“如果前期没研究准备好，图没看好，没研究透地形、兵力部署等情况，到那个地方就是抓瞎。”张正红如此评价。

在罗寅生看来，这几乎是一种常态。

在官兵眼中，罗寅生的训练堪称“花样繁多、百般折腾”。他们能甘心接受，不光是“平时多流汗，战时少流血”的认识早已入脑入心，更因为有罗营长的率先垂范，他练得更狠，冲得更猛。

火箭军“金牌营长”究竟如何炼成？新时期练兵备战有何新发展新变化……训练间隙，罗寅生接受红星新闻记者的专访。

勉励自己

“自古知兵非好战，从来居安当思危”

在罗寅生的带领下，全营开展抗疲劳、抗饥饿、抗焦躁、倒时差训练，打破作息常规，挑战生理极限，提升应急、应变、应难的能力。他还把旅里的专业蓝军分队请来，融入战斗发射全程，开展反侦察监视、防精确打击、防地面破袭、防网电攻击、防核化袭击的“一反四防”训练，想尽办法模拟实战，摔打磨炼官兵。

“自古知兵非好战，从来居安当思危”，罗寅生时常用这句话来勉励自己。虽然生长于和平年代，他却从骨子里认为世界并不太平。因此，他不断研究对手，学习战争，追踪全球最新军情动态。

罗寅生曾创下2天不下旅指挥车，7天不出作战值班室，1个月不出阵地的记录。他的办公室，挂着两幅地图：一幅是军事地理图，另一幅是国家安全态势图。这些年，新图不断换旧图，这个习惯始终没变。担任作训科长期间，罗寅生为全旅在每个作战方向制定了具体化、多样化的作战预案，这一惯例也随之传承，保证一有事态发生，“巡航导弹第一旅”即可启动方案，进行作战。

红星新闻：您是如何从军的，为何选择火箭军？

罗寅生：我从小对历史了解较多，也比较喜欢关心时事政治。上初中时，学校政教处门口的报刊栏有《参考消息》，大概是在第一版中间位置，看到写美国在建 TMD（战区导弹防御系统）、NMD（国家导弹防御系统）的文章。我那时知道，第二炮兵是我们国家一支战略导弹部队，小男孩都有科学家的梦想，我就说长大要去搞导弹、火箭发动机，应该说是一种初心。

上高中后我是班里的宣教委员，管收报纸、领信，那时看到《光明日报》《中国青年报》上铺天盖地报道导弹旅长的事迹，我记得他说过“我渴望荣立真正的战功”，这句话对我影响很大。

看完那篇报道，我想着今后也要去导弹部队。填高考志愿时，我第一志愿填了第二炮兵工程学院，专业是导弹发动机。高考成绩出来后，我如愿以偿进入第二炮兵工程学院。

工作状态

曾一年加班30个通宵

红星新闻：您曾说研究作战问题其乐无穷，您工作时的状态是怎样的？

罗寅生：2013年我全年加班了30个通宵，最辛苦的一次，连续72小时只断断续续休息四个小时。我现在当营长，基本上凌晨一点以后睡觉，早晨六点半起床。火箭军部队基本都差不多，常年如此高负荷地运转。

红星新闻：您是如何研究备战打仗，下大力气纠治问题积弊的？

罗寅生：我在作训科时就做了，我到营里后，开始花更大力气来纠治。举个例子，以前我们想把所有的行动全部编成密语，光密语表就有两三张。密语太多，官兵们记不住，一紧张还会出现明密混用。后来我们把密语表的篇幅大大缩减，只把最常用、最关键的话录在里面。

红星新闻：您认为如何提高实战化的训练水平？自己是如何实践的？

罗寅生：关于推进实战化，我们一直处于摸索过程中。一方面需要扭转观念，一方面需要不断实践。

举个例子，以前打弹大多想的是确保发射成功，现在完全按照作战流程走。因为实弹发射对于火箭军来说是和平年代的最高训练形式，如果实弹发射老搞以前那种模式，肯定不合适。我就说一定要推进“装备操作实弹化，实弹发射实战化”。

从铁路专列数量上，也能看出现在实战化训练的程度。我们这样的一个旅级单位，现在专列数量是去年的几倍甚至十多倍，反映了部队跨战区的遂行任务量比以前大大增加。部队过去只在固定作战区域活动，现在没有固定作战区域这么一说了，训练水平越来越高了。

我喜欢琢磨运行方式和机制的问题。比如说训练，我会结合实际去发现问题。刚当营长时，有天晚上组织实装操作训练。我当时忙别的事晚了一点去，原定的训练时间到了，我到训练场后看他们还在准备。从那以后我要求所有训练准备工作须头天晚上理清楚，第二天训练时才能提高效率。

第二件事，有一回在组织提铁路装卸载训练前，我让老兵给新兵讲以往训练过程中的心得体会，容易出现哪些问题。我记得老兵最少的讲了7点，最多讲了11点，讲得非常好，非常实。但具体组训过程中，发现讲到的问题新兵们还是记不住。那天我就说，回到以前上学时最朴素的方法——好记性不如烂笔头。只要是我们营训练，哪怕是去爬战术，每个人必须把训练笔记本带上，有什么心得马上记下来，有错误也马上记下来。这对提升训练效率非常有用。

第三，以前日常训练结束后，部队就带回休息了，训练中暴露的问题可能就过了。我要求我们营每晚训练回来，无论多晚，必须把总结做了。

虽然都是小细节，但对训练能起大作用。我给其他部队讲这几点时，他们也非常赞同。

作为火箭军军人

导弹弹道有多远，目光就要看多远

红星新闻：“巡航导弹第一旅”的使命在哪？危险性又在哪？

罗寅生：从大的方面看，世界军事强国都在发展自己的巡航导弹。当前来说，巡航导弹在联合作战中发挥重要作用，它是现代战争的首战利器，可以和弹道导弹实现互补性的打击。巡航导弹具有隐蔽性强、突防效果好、远程精确打击、效费比高等特点。我认为火箭军军人的危险性比其他军兵种要大。因为它是国家的非对称作战力量，也是最可能最先遭受敌人远程精确打击的。

红星新闻：军事理论指导军事战争，火箭军作为战略力量，国之重器，它应该如何谋？作为火箭军军人，您平常关注的，想的跟其他军兵种有什么区别？

罗寅生：我觉得搞军事理论的人员，首先必须懂基层，懂武器装备，具有良好的科学素养，还要有敏锐的捕捉能力和一定的洞察力。作为火箭军军人，导弹弹道有多远，目光就要看多远。

搞军事理论研究，分为两个层面，一种是站在船头上眺望远方的人，一种是把舵掌好，把船开稳的人。两者结合好，才能把军事理论推向前，更好地指导实践。

所以转过来说也就是两个层面，一个是战略层面，指导我们统筹建设军事力量，这一块理论需要大智慧，要立足我们的实际特点，走出我们自己的强军之路。另一个就是结合现有的武器装备，把运用研究透彻，尤其是组合优化的问题一定要解决，特别是我们现在装备有代差的时候，更需要做这种系统优化。我希望做这两种人的结合。

红星新闻：您关注到部队这五年来有哪些新发展、新变化？

罗寅生：第一个是实战化的训练程度越来越高，要求越来越严，训练越来越苦，尤其是在“实弹发射实战化”方面往前推了一大步。另外我感觉官兵的理念进有了很大进步。

红星新闻：您的愿望是什么？或者说有什么小目标？

罗寅生：希望把我们营再花1~2年时间，打造成打不烂、拖不垮的实战能力更强的营队。个人而言，希望在有生之年，做一个厉害的作战参谋，把联合作战向更实战化推进一步。

来源：红星新闻

责任编辑：张申