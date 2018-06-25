北京督办大棚违建农庄：问责5个党组织20名责任人

原标题：北京督办“大棚违建成农庄”：问责5个党组织20名责任人

北京市纪委监委微信6月25日消息，日前，媒体曝光北京市昌平区崔村镇六合成观光园擅自在农业大棚内违法建设居住屋舍，并包装成“私家农庄”“田园庭院”对外租售。北京市委市政府对此高度重视、迅速部署，市委常委会专题研究提出明确要求。

蔡奇现场督察督办大棚房问题整改工作，大棚耳房布设生活设施。 本文图片 识政微信公众号

6月14日，中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇一早赶赴昌平区，现场督察督办大棚房问题整改工作。北京市委副书记、市长陈吉宁主持召开专题会，布置专项整治方案。蔡奇要求，要牢牢守住耕地保护这条红线，对有关问题立即整改，并举一反三，对任何违法违规占地、改变耕地性质和用途的行为都要严肃查处纠正，坚决刹住违法违规占地、私盖大棚房歪风。相关部门和各区立即行动，重拳整治大棚房。

查处整治同时，北京市区两级纪委监委启动对昌平区六合成观光园违建大棚房问题的责任追究。6月21日，经北京市委常委会批准，对昌平区委、昌平区政府党组、市规划国土委昌平分局党组、昌平区委农工委、昌平区崔村镇党委等5个党组织和20名相关责任人问责，分别由有管辖权的党组织做出处理。其中给予党内严重警告处分2人，党内警告处分2人，政务记大过处分5人，政务记过处分5人，政务警告处分1人，谈话诫勉问责5人，涉及局级干部2人，处级干部11人，科级干部5人，一般干部2人。

整改中的大棚。

此外，针对部分区大棚房等违法占用耕地和基本农田比较突出的问题，有关部门加大执法力度，将北京六合成农业有限公司违法占地案（昌平区崔村镇）、北京亦庄绿得金种养殖有限公司违法占地案（大兴区青云店镇）、北京星月湖绿色农业科技中心违法占地案（大兴区采育镇）、“川府菜缘”项目违法占地案（昌平区崔村镇）、“春耕秋实”项目违法占地案（昌平区崔村镇）等5个案件作为重点典型案件线索，向市监委和市公安局进行了“双移送”。同时，对“六合成”“川府菜缘”“春耕秋实”“富景观光采摘园”违法占地案等4起案件由市规划和国土资源执法总队进行了直接立案，形成全面查处清理整治违法违规问题的高压态势。

来源：清风北京微信公号

责任编辑：张义凌