原标题：孙大千痛斥民进党：不认九二共识 就别拉全台陪葬！

前国民党“立委”孙大千（台媒资料）

海外网6月25日电 近日台湾地区领导人办公室秘书长陈菊妄言，“九二无共识”。前国民党“立委”孙大千随即痛斥，若没有“九二共识”，那国民党执政八年是怎么建立两岸和平稳定的局势？“民进党要玩火自焚就算了，何必拉着台湾人民一起陪葬呢？”

据台湾媒体报道，针对民进党的“九二无共识”，国民党主席吴敦义在昨日（24日）批驳道，“九二共识就是历史事实，不是谁讲没有就没有的，也不是哪一个人可以毁掉的！”

孙大千在社交媒体上发文指出，早在民进党宣布不接受“九二共识”作为两岸关系和平发展的前提时，就应该预先知道会面临现在这样的后果。孙说，民进党不仅铁齿嘴硬，心存侥幸，还加码大搞“阶段性台独”，这样下去两岸关系不是最糟，还会更糟！

孙大千还提到两点，首先，台湾民众已经明白，大陆的一系列动作是针对“台独”。不管民进党当局如何让向民众喊话团结，民众不但会无动于衷，甚至会冷眼旁观。其次，“台独”造成的国际空间葬送是不可逆的。即使未来台湾政党轮替，大陆也不会把“友邦”还给台湾，更不会让已经将“台湾”改名为“中国台湾”的国际公司恢复原状。

台湾网民评论（脸书截图）

有台湾网友愤怒表示，诈骗党（民进党）为一己之私拉全民陪葬的事，又岂止这一桩，2025肺（非）核家园、8年八千亿（台币）钱（前）瞻计划、2兆离岸风电……也有台湾网友积极建议，大陆应该把重点放在断流“台独政府”的经济活水上！（海外网 汪梦唐）

责任编辑：张玉