专家：中国军力发展是维护世界和平的强大正能量

原标题：锐参考 | 戳穿“中国威胁论”！中国军力发展是维护世界和平的强大正能量

参考消息网6月25日报道（文/何雷）党的十八大以来，我国按照建设与国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队的战略要求，积极推进国防和军队现代化建设，取得了历史性成就，为维护国家主权、安全和发展利益提供了有力支撑。中国军力发展引起世人高度关注，西方一些政客、媒体极力渲染“国际秩序面临中国威胁”，发起新一轮“中国威胁论”的攻击。批驳这种陈词滥调的无稽之谈，戳穿这种“贼喊捉贼”的欺人谎言，回归本源、以正视听，有利于增进国际社会的理解与信任，营造有利于国家和平发展和构建人类命运共同体的良好外部环境。

6月15日，中国海军第二十九批护航编队滨州舰停靠德国基尔军港，开始进行友好访问。（王勍 摄）

历史和现实的必然选择

国防和军队建设是国家生存发展的重要保障，是任何一个国家的基本权利和应尽责任。

近代以来，中国备受西方列强侵略欺凌，一个重要原因就是有国无防、军力孱弱。1840年第一次鸦片战争爆发，清军在区区数千人组成的英国“东方远征军”面前一败再败，清政府被迫签订了中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约《南京条约》。此后，西方列强趁火打劫，又先后发动第二次鸦片战争、中法战争、中日甲午战争、八国联军侵华战争等，以坚船利炮一步步打开中国国门，逼迫腐朽的清政府签订了一系列卖国条约，使中国沦为半殖民地半封建社会，中华民族陷于水深火热之中。清政府倒台后，新旧军阀你方唱罢我登台，混战不休，无暇外顾。国民党政府忙于内战，荒废建设，有国无防的局面没有根本改变，在抗日战争中遭受山河破碎的悲惨境遇。新中国成立后，在中国共产党坚强领导下，努力加强国防和军队建设，独立自主研制“两弹一星”，建立起比较完整的国防科技工业体系，彻底改变了有国无防的历史，使“西方侵略者几百年来只要在东方的一个海岸上架起几尊大炮就可以霸占一个国家的时代一去不复返了”。百多年来的历史深刻昭示我们，没有巩固国防和强大军队，就要遭受侵略和欺凌，就不可能实现国家的独立、自由和繁荣。

当今世界，和平发展是时代主流，但世界并不太平，霸权主义和强权政治仍在威胁和平稳定，局部战争与武装冲突时有发生，恐怖主义还在不断蔓延。就中国而言，也面临着诸多现实安全和发展威胁，迫切需要我们大力加强国防和军队建设。

首先，是维护国家主权、安全和发展利益的需要。中国是陆海兼备的国家，陆地边境长2.2万多公里，大陆海岸线长1.8万多公里，陆上与14个国家接壤，海上与6个国家隔海相望，是世界上邻国最多的国家之一。目前，中国与一些国家还存在领土纠纷和海洋权益争端。中亚地区恐怖主义、极端主义活动频发，“东突”分裂势力暴力化倾向加剧，变本加厉在新疆策划和制造暴力恐怖事件，达赖集团继续在国际国内进行分裂活动，给西部边境地区安全稳定带来严峻挑战。

其次，是遏制“台独”等分裂活动、维护国家统一的需要。中国是联合国安理会常任理事国中唯一尚未实现完全统一的国家。解决台湾问题、实现祖国统一，是中华民族根本利益所在，是实现中华民族伟大复兴必须迈过的一道坎。当前，“台独”势力分裂活动日益猖獗，国家统一面临现实紧迫威胁。我们以最大诚意、尽最大努力推进和平统一，绝不会让任何一块领土从国家的版图上分割出去，绝不会让其他任何一个国家染指中国的神圣领土，也绝不会承诺放弃使用武力。

再次，是保卫发展权和海外利益的需要。当前，中国遭受大规模侵略的可能性不大，但国家发展利益受到制约与威胁相对上升。随着中国经济发展、海外利益日益扩大，海外机构、人员和资产遍布世界各地，“一带一路”建设持续推进，海外能源资源、战略通道安全等海外利益安全问题日益凸显。国际和地区局势动荡，恐怖主义、海盗活动等威胁严重。应对以上安全挑战，离不开强大军力的支撑。

中华民族复兴可靠保障

军事服从政治，战略服从政略。中国国防现代化建设是中国现代化建设的重要方面，根本目的是为实现“两个一百年”奋斗目标、到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国提供坚强保障。

一是中国梦需要强军梦支撑。国富必须军强，军强方能国安。中华民族伟大复兴的中国梦对军队来说就是强军梦。在世界并不太平的今天，没有强大国防和军事实力的国家，即使经济发展再繁荣也不能称其为真正的强国，还有可能成为他国觊觎的目标、欺压的对象，这样的教训古今中外比比皆是。新中国经历了从站起来到富起来的伟大历史飞跃，现在正处于由大向强跃升的关键时刻，比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。与此同时，遇到的阻力和压力也前所未有，特别是在霸权主义、强权政治、单边主义愈演愈烈的形势下，没有巩固国防和强大军队，和平发展就没有可靠保障，中国梦也不可能实现。我们必须在新的历史起点上，加快推进国防和军队现代化，努力实现强军目标，用强军梦有力支撑中国梦的实现。

二是军力发展适应国家经济科技实力增长。经济科技实力是发展军力的基本依托，经济科技实力增强了，国防和军队建设的发展就有了可靠保障。当今世界，各国军力都随着国力增长而增长，国防费投入不断增加。据统计，2018年，全球国防费将增长3.3%，达到16700亿美元，为冷战后全球国防费的最高水平，其中美国国防费占40%。亚太地区近几十年来经济持续增长，各国也相应提高国防费投入，加大现代化武器装备采购力度，不断增强军事力量。中国作为世界第二大经济体，经济规模已超过12万亿美元，一批重大科技成果达到世界先进水平，国家经济科技实力快速增长为军力发展奠定了基础，创造了条件，提供了支持。

三是坚持富国与强军相统一。兵不强不可以御敌，国不富不可以养兵。富国和强军，任何时候都不能偏废。建设社会主义现代化强国，必须统筹经济建设和国防建设，实现富国与强军的统一。中国坚持走国防建设和经济建设相互协调、相互促进的道路，既不走文盛武衰、国富兵弱的老路，也不走穷兵黩武、大搞军备竞赛的邪路。我国在长期的社会主义现代化建设实践中，逐步探索出一条军民融合式发展、实现富国与强军相统一的路子，站在国家发展战略高度筹划设计国防和军队发展战略，合理确定国防和军队建设布局，把国防现代化融入国家现代化建设的战略全局之中，使军力发展与国家现代化进程保持一致。

坚持防御性国防政策

中国坚持社会主义国家性质，崇尚优秀文化历史传统，坚持走和平发展道路，奉行独立自主的和平外交方针和防御性国防政策，实行积极防御战略方针。包括军力在内的综合国力发展不对任何国家构成威胁，无论发展到什么程度，都永远不称霸，永远不搞扩张，永远不搞军备竞赛。以上是中国的基本国策之一。

一是中国军力发展长期滞后于国防需要，落后于世界军事强国。改革开放之初，中国实行以经济建设为中心的发展战略，国防和军队建设服从与服务于国家经济建设大局，贯彻军队“要忍耐、过紧日子”的要求，军费投入比例不断压缩，军力发展速度和规模保持在较低水平，滞后于国家安全发展需要。上世纪90年代开始，面对世界新军事革命蓬勃兴起和霸权主义遏控打压，中国逐步加大国防投入，加快推进国防和军队现代化建设，在机械化和信息化建设方面取得显著进步。但无论是与国家经济科技发展和现代化进程相适应，还是缩小与世界军事强国的差距，中国都迫切需要全面加快国防和军队现代化建设步伐。

二是中国军力发展严格控制在安全与发展利益实际需要的范围。中国致力于通过争取和平国际环境发展自己，又以自身发展维护和促进世界和平，努力把坚决维护自身合法权益与维护国际和地区和平稳定紧密结合起来，把实现中华民族伟大复兴的中国梦与推进构建人类命运共同体紧密结合起来，做到军力发展保持在与国家安全发展利益相适应的合理水平。在上世纪80年代以来裁减军队员额170万的基础上，2015年9月，习近平主席郑重宣布，再裁减军队员额30万。长期以来，中国国防费占国内生产总值（GDP）的1.3%左右，远低于世界平均2.5%左右、美俄等军事大国3%以上的水平。这些都充分彰显了中国不称霸、不扩张的对外政策。

三是中国始终坚持慎用武力的克制态度。秉承五千年文明历史积淀的“以和为贵”“亲仁善邻”的优秀文化传统，汲取近代以来饱受侵略和战乱的历史教训，我国十分珍惜来之不易的和平环境，坚持“人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人”的自卫防御立场，主张用和平方式解决国际争端和热点问题，极其慎重对待使用武力。坚持不干涉别国内政，反对动辄诉诸武力或以武力相威胁，反对颠覆别国合法政权，反对各种形式的霸权主义和强权政治。新中国成立以来，与个别邻国发生的边境冲突，都是在领土主权、海洋权益和人民生命财产受到严重侵害、和平手段全部用尽的情况下，迫不得已进行的自卫反击。近30年来，我国随着国力增强而相应发展了较为强大的军事力量，但始终致力于使用和平方式解决领土主权和海洋权益争端，在使用武力上始终保持着极大克制。

始终做世界和平建设者

习近平主席强调，中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。中国人民解放军作为中国共产党绝对领导下的人民军队，坚决而忠实地执行党的方针、政策和战略要求，积极参加国际维和、海上护航、反恐合作、应急救援等，努力为国际社会和地区安全提供公共产品，始终是坚决维护世界和平的强大力量。

一是服务走和平发展道路和构建人类命运共同体。为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同，是中国共产党的历史使命，也是中国人民解放军的责任担当。中国倡导推动共建、共享、共赢的“一带一路”建设，意味着中国绝不走“建立殖民体系、争夺势力范围”的大国崛起老路，意味着中国发展的军力不会成为对外扩张的工具，而是为维护世界和平、促进共同发展注入的强大正能量。构建人类命运共同体的重要思想，已写入中国共产党党章和中国宪法，并被联合国所尊重所采纳。这为中国军力发展提供了根本遵循，为中国军力运用提供了战略指导。

二是坚定维护国际战略平衡与稳定。两军关系是两国关系的重要组成部分，对维护和保证两国关系正常发展起到举足轻重的作用。当今世界，大国之间是合作还是对抗，是共赢还是零和，牵动世界未来发展，攸关人类前途命运。中国着眼构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，积极发展中美建设性军事关系，力争不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。中国致力发展与俄罗斯的全面战略协作伙伴关系，在关乎全球战略稳定的重大问题上始终紧密协作。中国还积极发展与欧盟、印度、东盟等战略力量的伙伴关系，为维护国际战略平衡发挥积极作用。同时，中国始终把捍卫自身利益和维护世界和平的基点放在自身发展上，重视加强战略威慑力量建设，为反对霸权主义、强权政治，维护世界和平提供可靠的战略保证。

三是推进国际和地区安全合作。中国倡导树立共同、综合、合作、可持续的新安全观，积极推进国际和地区安全合作，共同应对国际和地区安全挑战。坚定维护以联合国为核心的国际安全体系，坚持在联合国框架内处理和解决国际和地区安全热点问题。中国同100多个国家和区域组织建立了不同形式的伙伴关系，不断充实伙伴关系的安全合作内涵。中国秉持亲诚惠容理念，从周边国家起步稳步推进命运共同体建设，积极加强亚洲相互协作和信任措施，扩大上海合作组织安全合作，提出中国—东盟“2+7合作框架”，不断巩固周边睦邻友好合作局面。积极参与阿富汗、朝核、伊朗核、叙利亚、南苏丹等问题解决进程，同各国合力应对恐怖主义、气候变化、网络安全、难民等全球性挑战。

四是积极履行大国责任和国际义务。中国坚持把自身安全发展与世界和平发展紧密联系起来。秉持共商共建共享的全球治理观，坚持国际关系民主化、法治化方向，积极引导推动全球治理体系改革，积极参与太空、网络等新兴安全领域规则制定，推动实现国际公平正义。中国是联合国安理会常任理事国中派出维和人员最多、提供维和经费第二的国家。中国舰艇编队连续7年在亚丁湾、索马里海域执行护航任务，先后为6000多艘船舶安全护航，其中半数为外国船舶。中国还宣布建立10亿美元的中国—联合国和平与发展基金，加入联合国维和待命机制并组建常备成建制维和警队及8000人规模的维和待命部队，努力为维护世界和平提供更多公共产品。（作者为军事科学院副院长）

责任编辑：张迪