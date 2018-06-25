美防长明日访华 将谈什么议题？

原标题：美国国防部长马蒂斯将于明日访华 将会见中国国家和军队领导人讨论热点问题

[观察者网综合报道]6月25日，国防部新闻发言人任国强就美防长访华答问时表示，应中国国务委员兼国防部长魏凤和上将邀请，美国国防部长马蒂斯将于6月26日至28日访问中国。中国国家和军队领导人将会见马蒂斯，双方将就两国两军关系及共同关心的问题交换意见。

美国国防部长马蒂斯6月26日至28日访问中国。中国国家和军队领导人将会见马蒂斯，双方将就两国两军关系及共同关心的问题交换意见。 图源：解放军报官方微博号“军报记者”

据《华盛顿邮报》当地时间6月24日报道，美国国防部长马提斯本周将访问中国，日本和韩国。这也是特朗普就任美国总统以来，首次派出国防部长访问中国。随着贸易战的升温以及中美军事竞争的扩大，马蒂斯此次来华将讨论一系列热点议题，包括南海问题，中美军事竞争，朝鲜弃核以及台湾问题。

报道称，五角大楼发言人克里斯托弗·洛根证实了马蒂斯的这一出访计划，表示近日将公布具体内容。据报道，马蒂斯已经与当地时间星期日（24日）出发前往北京。

美国国防部长马蒂斯 图源：美国国防部

今年初，美国防部发言人就曾表示，期待马蒂斯在春季访华。中方对此表示欢迎，并称两国防务部门就此保持密切沟通。5月底，在美国宣布取消邀请中国参加2018年环太军演之后，外界猜测马蒂斯原定的访华计划是否会被推迟或取消。对此，中国国防部回应说，美方已正式向中方提出此访的安排建议，双方正就有关具体事宜保持密切沟通。6月初，在马蒂斯于香会上将矛头指向中国之后，中方代表团表示，马蒂斯在演讲中谈到近期要访华，中国军方欢迎他如期访华。

报道称，五角大楼还没有说马蒂斯是否亲自会与中国领导人进行会晤，但马蒂斯计划与多名中国高级官员进行为期三天的会晤，随后前往韩国和日本，向美国盟友通报有关情况。

南海问题

报道表示，南海议题是访华的重点，美国近期以来一直指责中国方面在南海进行“霸权主义”，在本月处新加坡香格里拉对话（Shangri-La Dialogue）的公开演讲中，马蒂斯尖锐地批评中国在南中国海岛礁上的军事活动，指责中国政府“恐吓和胁迫”争议岛屿周边国家。6月2日，马蒂斯在年度香格里拉对话上表示，解放军正在南中国海的人造岛屿上部署反舰导弹，防空导弹，电子战系统和长程预警雷达。解放军还在永兴岛上起降轰炸机。

中国空军轰炸机某师轰6K在长兴岛上降落 图源：空军发布

报道称，在上个月，美国撤回了对中国海军参与“环太平洋-2018”的邀请，马蒂斯表示这是对南海问题的一种回应。随着中美在南海问题上分析日益扩大，军事对抗变得频繁。

随着中美军事冲突的扩大，有媒体分析认为，马蒂斯此次访华是为了降低分歧，减少潜在的冲突可能，避免未来军事对抗升级。香港《南华早报》6月24日评论说，美防长将在中美军事关系“关键时刻”访华。中美双方都认识到加强沟通减缓在南海和台湾问题上紧张的必要性。报道援引军事分析家岳刚的话说，保持部长级接触和交流是非常必要的，在前线发生冲突的时候，充分传递信息至关重要。不过他认为，紧张关系不会有缓解。“把中国当作战略对手是特朗普政府的既定政策，不会改变。”

朝鲜核问题

此外，朝鲜弃核问题是访华的第二个热点问题，有媒体分析认为，马蒂斯此次访华，将会与中国方面讨论朝鲜半岛无核化问题。虽然特朗普和金正恩完成了历史性的首次会晤，并且特朗普上周四（21号）在与内阁的会谈中表示：“重要的是实现（朝鲜）完全无核化，这一进程已经开始。”但是美国政府认为朝鲜方面在弃核问题上做的还不够。马蒂斯此前表示，平壤尚未采取任何重大步骤，以实现“完全、不可逆、可检查的无核化”。

特朗普会见金正恩 配图来自微信公众号“政知道”

有媒体分析认为，马蒂斯此次访华是因为特朗普政府依然把中国当做朝鲜弃核的关键，媒体认为，美国仍然需要中国继续对平壤施加压力，来促使朝鲜弃核。《华盛顿邮报》分析称中国在朝鲜核问题上的重要性可以从金正恩三个月内两度访华体现出来。据新华社6月20日消息，中共中央总书记、国家主席习近平20日在钓鱼台国宾馆会见朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩。

会晤后，习近平强调，在不到3个月时间内，我同委员长同志3次会晤，为两党两国关系发展指明了方向，开启了中朝关系发展新篇章。中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，无论国际和地区形势如何变化，中国党和政府致力于巩固发展中朝关系的坚定立场不会变，中国人民对朝鲜人民的友好情谊不会变，中国对社会主义朝鲜的支持不会变。

2018年6月19日外交部发言人耿爽主持例行记者会时就金正恩委员长同志访华时表示，我们希望此访有助于进一步深化中朝关系，加强双方在重大问题上的战略沟通，促进地区和平与稳定。

中共中央总书记、国家主席习近平20日在钓鱼台国宾馆会见朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩 图源：新华网

据韩国《朝鲜日报》报道，马蒂斯在结束对北京的访问后，将于28日访问韩国。在该报看来，马蒂斯此次访韩包含对特朗普突然宣布中断韩美联合军事演习进行善后处理的意图。特朗普日前取消了韩美联合年度例行军演“乙支自由卫士”，此举引发了韩国媒体不同的解读，美国广播公司（ABC）在6月24日的报道中认为，取消军演是中国重大的外交胜利。此举会有助于朝鲜加快弃核进程。

中美军事竞争

有媒体分析认为，美国正担忧中国成为“第二个苏联”，美国广播公司在6月24日的报道中认为，除了加强在南海的军事存在，中国人民解放军还在美国及其盟友传统上占主导地位的地区扩大军事存在。其中最引人注目的是，中国去年在吉布提开设了首个外国军事基地，报道认为，中国军机和美国军机在南海和东海方面的对峙正在增加，同时中国在派遣军舰监视美国在南海地区的“自由航行”行动。

2月16日美国卡尔文森号航母战斗群现身南海，我军一条052D型驱逐舰前去跟踪 图源：美国国防部

美国国防部在今年年初发布了新版《国防战略》，新版的最大特点是强调“国家间战略竞争，而非恐怖主义，现在已成为美国国家安全的首要忧患”，将美国的国防策略倒车回“大国竞争”，并将中国、俄罗斯列为主要的竞争对象。随后美国与中国的军事竞争急剧升温，在上个月，美国将聚集了美国海军70%战斗力的太平洋司令部更名为“印度-太平洋司令部”，矛头直指中国，而在上周，代表美国国会的众议院军事委员会公开发表声明，称“要像对抗苏联一样对抗中国，以防中国获得与美国一样的技术优势”。

美国众议院军事委员会主席 图源：美国海军研究协会官网

有媒体分析认为，在中美关系走向“大国竞争”的今天，美中两个大国不得不加强互动，以避免矛盾继续激化。

台湾问题

近期，美国频频在台湾问题上大做文章，美国正寻求加强与台湾的交流，并向台湾出售更多武器。特朗普今年签署了“台湾旅行法案”（Taiwan Travel Act），鼓励双方官员和议员进行高层互访。此前美国国防部同意向美国承包商发放台湾军方寻求的柴电潜艇技术销售许可证。美国政府去年还批准向台湾出售价值14亿美元的武器。

此前，据据央视新闻客户端消息，马蒂斯在香格里拉对话上，声称美国要按照“与台湾关系法”帮助台湾建立适当的防御能力。

中国人民解放军近期为了维护国家主权统一和领土完整，加强了军机，军舰的绕岛，彰显了维护祖国主权统一和领土完整的决心，体现了空军新质作战力量和体系作战的进步。

军机起飞绕岛 图源：央视新闻网

据国防部网站3月17日消息，国防部新闻发言人吴谦17日深夜就美方签署“与台湾交往法案”发表谈话，表示中国军队对此坚决反对。发言人指出，台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政。该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，损害了中美两国两军关系的发展氛围。中方要求美方信守承诺、改正错误，不得实施上述法案有关条款，停止美台官方往来，停止美台军事联系，停止对台售武，以免对中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重损害。

吴谦就“与台湾交往法案”发表谈话，要求美方改正错误（视频截图）

面对中美两军在台湾问题上走向冲突，有媒体分析认为，马蒂斯此次来华，将于中国领导人就台湾问题交换意见。但也有媒体分析认为，中美双方都认识到加强沟通减缓在南海和台湾问题上紧张的必要性。

国防部发言人任国强表示，发展健康稳定的中美两军关系符合中美双方的共同利益，也是国际社会的普遍期待。中方高度重视与美方发展军事关系，希望美方与中方相向而行，共同努力使两军关系成为两国关系的重要稳定因素。

责任编辑：余鹏飞