环球时报:美防长任上首次访华应少指责多倾听

原标题：社评：美防长访华应当少指责多倾听

美国防长马蒂斯26日至28日访问中国。这是他就任17个月以来首次访华，也是他这期间的第八次访问亚洲。这一次他除了来中国，还将去韩国和日本。

马蒂斯是在华盛顿将中国宣布为“战略竞争者”、中美关系出现多个领域争执升级的背景下前来中国的。除了中美贸易战正酣，美国扩大了同台湾的官方交往，并以取消对解放军参加2018年环太军演的邀请在南海问题上向中方施压。马蒂斯公开指责中国试图“恢复朝贡体系”，在国际舞台上复制中国的威权模式。

此次来中国访问，说明马蒂斯和特朗普政府依然愿意同中国开展军事对话。对话对于缓解两国的紧张总是有益的，比在远处仅仅凭着卫星侦察图像来揣测对方的“战略野心”要好。

不过既然对话，就要认真倾听对方。美国的话语权大，善于自我表达，而且有能力放大自己的声音，影响国际舆论的解读。中国这方面的能力就要差很多。因此中美各项对话中，美方尤其要认真了解中方的想法，多换位思考，而不应带着固化思维把中美对话当成教训、威胁中方的机会。

希望美方能够正确认识中国国防的基本性质，了解中国国家战略与中国经济社会全面发展的对应关系。中国并非在搞扩张，中国的力量适当向外走，属于崛起大国影响力的正常外溢，美国不应对此做肆无忌惮的恶意解读。

中国没有挑战美国全球影响力的意图，从精英群体到基层群众，中国社会没有那样的野心。恰恰相反，中国人一直存在美国会遏制我们的强烈不安。中国要有能力维护国家安全和不断扩大的利益，要捍卫好自己的发展权利，要在任何情况下防止外部强权对我们动粗，用充足的威慑力打消他们那样做的冲动，这就是中国人真正在想的。

在作为国家安全政策基石的核战略上，中国一直坚持不首先使用核武器承诺，这是我们不挑战现有国际秩序最大的诚意。与此同时，我们的确担心美国有一天会对中国进行战略讹诈，所以中国需要扩大核力量，让第二次核打击能力更加牢不可破。不能不说，中国核政策总体上反映了我们战略上的低姿态。

南海是中国的门户，那里同时是国际水道、存在领土纠纷，美国又在这个地区很活跃，这造成了对中国的综合挑战。中国对南沙岛礁开展建设是将维护主权和保持区域和平统筹考虑之后的决定。中国没有为此夺回其他国家非法侵占的南沙岛礁，也没有向我们建设的岛礁部署进攻性装备，中国对挑衅迄今采取的回应都很克制。

美方不接受中国建设岛礁，是对中国作为一个大国的战略歧视。美国在世界上有数百个军事基地，却对中国军力投送能力的任何提升说三道四，希望中国的经济发展不朝军事领域做任何转换。这不仅是霸权思维，而且是要求中国接受对我们来说很不安全的安排，这不是一种处理大国关系的建设性态度。

中国在南海的影响力理应不低于美国，这与无论中国发展得多么强大，美国在加勒比海的影响力都应该高于中国是一个道理。美国如果不能够设身处地地体谅中国的不安全感，不正确对待中国为消除那些不安全感所采取的必要措施，那么中美的紧张就很难避免。

我们希望借此次来华访问的机会，马蒂斯防长能与他的中国同行在寻找最大公约数方面取得进展。

责任编辑：张迪