湖南长沙查处违规落户防炒房 92人涉违规退回原籍

原标题：湖南长沙查处违规落户防炒房，92人涉违规被退回原籍

去年以来，长沙出台多轮房地产市场调控政策，遏制投机投资性购房。但部分炒房者为了获得长沙购房资格，采用购买格子铺和杂屋落户、伪造身份信息等违规违法方式，严重扰乱了长沙房地产市场。近日，长沙多部门开展联合行动，及时查处违规落户炒房等问题，目前已对违规落户浏阳的92人作出退回原籍的决定，并查处一起伪造户口簿、身份证购房案件。下一步，长沙将加大查处力度，对假借落户之名、假借他人身份证等进行炒房的行为进行严厉打击，一经查实有异常落户炒房的，一律退房退户。

据反映，浏阳、宁乡等地均发现有非长沙户籍人员通过购买车库、杂屋、划小门面或多人共有商业门面等途径，恶意购房落户，取得在长沙购买商品住房资格的现象。对此，从6月4日起，市住建、发改、工商、公安、税务等部门联合开展全市房地产市场地毯式执法专项检查行动，对无证无照黑中介和违规落户等行为进行全面整治。记者了解到，今年2月，宁乡开始出现格子铺销售现象。随后，该市紧急叫停5平方米以下的格子铺销售。5月，市公安部门在对落户工作进行倒查时，发现浏阳当月购房落户业务中存在92人凭杂屋落户的情况。公安机关随即对该情况进行详细调查，并对违规落户的92人作出退回原籍的决定。除了购买格子铺、杂屋等违规落户现象，还有人试图通过伪造证件骗取购房资格。6月21日，长沙市公安局发布通报，该局近期打掉一个伪造户口簿犯罪团伙，3人因伪造户口簿为他人办理房产过户手续被刑拘。

长沙市住建委相关负责人表示，下一步将继续加强与发改、国土、公安等部门的协调联动，依法查处假借落户之名、假借他人身份证行炒房之实的行为，对于涉及房产交易的违法违规行为及时予以重拳打击，全力维护长沙房地产市场健康稳定发展。

来源：长沙日报

责任编辑：余鹏飞