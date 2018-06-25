长沙调控再升级：商品房取得不动产权证5年后可转

原标题：长沙楼市新调控 核心内容全在这里了

新湖南客户端·华声在线记者 秦慧英 现场报道 摄影记者 张云龙

今天下午三点，长沙市发布楼市新政策，新政重点如下：

购房资格：本市户籍家庭在限购区域内已有1套住房的，取得不动产权属证书满4年后方可购买第2套商品住房；

市外迁入的户籍家庭（退伍转业、家属随军落户的除外），落户满1年且在本市稳定就业，或在本市连续缴纳24个月个人所得税（或社会保险），在限购区域内限购1套商品住房。

堵塞炒房漏洞：未成年人不得单独购买商品住房。落户学校集体户口的在校大学生，不得在限购区域内购买商品住房。

夫妻离异后，任何一方2年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。

暂停企业在限购区域内购买商品住房，已购买的商品住房须取得不动产权属证书满5年后方可转让。

打击捂盘惜售：在建楼盘已达到预售条件的，必须在30日内办理预售许可；已办理价格监制的，必须在20日内办理预售许可；已办理预售许可的，必须在10日内一次性对外公开销售。

整治囤地惜建：全面清理闲置土地，严格落实年度土地出让计划，优先保障住宅土地供应。住宅用地供应实行商品住宅用地和安居型住宅用地挂钩，安居型住宅用地占比不少于60%，且优先供应首套刚需购房群体

适当提高门槛，保障有序落户：加强市外迁入人员户籍管理，严格户口迁入政策和落户条件，实行“一房一户”，租房落户、务工落户、投资兴业落户等须提供就业证明且在本市连续缴纳12个月个人所得税（或社会保险）。

实行差别化的住房公积金贷款政策，即缴存职工在限购区域内购买商品住房申请住房公积金贷款的，贷款额度与缴存额度严格挂钩，购买家庭第二套住房首付款比例不得低于60%。

责任编辑：余鹏飞