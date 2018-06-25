长沙房产调控：家庭购买二套房首付比例不低于60%

原标题：长沙房产调控政策再升级：家庭购买二套房首付比例不低于60%

新京报快讯（记者 张建）6月25日，长沙市人民政府办公厅印发《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》（以下简称《通知》），通知明确，家庭购买第二套房首付款比例不得低于60%，已购房的商品房，需取得不动产权证5年后方可转让。

根据《通知》，长沙房地产市场将从项目监管、土地出让、购房资格、户籍管理等方面进行全面调控，规定该市户籍家庭在限购区域内已有1套住房的，取得不动产权属证书满4年后方可购买第2套商品住房；市外迁入的户籍家庭（退伍转业、家属随军落户的除外），落户满1年且在该市稳定就业，或在该市连续缴纳24个月个人所得税（或社会保险），在限购区域内限购1套商品住房。

此外，该《通知》还调整了相关政策，实行差别化的住房公积金贷款政策，即缴存职工在限购区域内购买商品住房申请住房公积金贷款的，贷款额度与缴存额度严格挂钩，购买家庭第二套住房首付款比例不得低于60%。加大对房地产开发企业的税务稽查力度，严厉打击房产中介机构和从业人员偷逃税行为。严格落实差别化税收政策，适当提高存量房交易个人所得税核定征收率，具体内容由税务部门另行通知。

据了解，自去年以来，长沙相继出台了“3·18”、“5·20”、“9·23”限购政策，并出台了住宅用地“限房价、竞地价”政策，加快在建商品住房入市销售办法，实施新建商品住房摇号销售措施，商品住房销售实行差别化调控措施等系列文件。据国家统计局发布数据显示，今年3月份，长沙新房销售价格指数环比上涨0.3%，同比上涨4.4%；4月份新房销售价格指数环比上涨0.2%，同比上涨3.8%；5月份新房销售价格指数环比上涨1.6%，同比上涨4.5%。

责任编辑：余鹏飞