省级常委重返“老东家”后首秀 事关高层重要部署

原标题：省级常委重返“老东家”后的首秀

撰文 | 孟亚旭

“各位记者朋友大家上午好。刚刚（王）松苗主任（注：最高检新闻发言人）介绍了，10年前我曾经担任松苗主任的角色，和新闻媒体同志们打过交道。现在回到最高检来，受张军检察长委托，和朋友们再次见面感到非常的亲切。”

25日，星期一，上午十点，在最高人民检察院，重新穿上制服的童建明出现在新闻发布会现场。

就在上周五（6月22日），此前担任河北省省委常委、秘书长的他，刚刚回到“老东家”，被任命为最高检副检察长。

这次亮相，是童建明重返“老东家”后的“首秀”。

首次亮相 事关高层部署

童建明的首次亮相，事关高层的一项重要部署——三大攻坚战。

4月2日，中央财经委员会曾召开第一次会议，对打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”进行了部署。

4月23日，中共中央政治局召开会议，再次提及“三大攻坚战”，有经济学家直陈，这是“今后3年经济工作的重中之重”。

今天的发布会最高检发布了一份为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见。这份意见剑指多个热点话题，譬如惩处校园贷、暴力催收等问题：

依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及“校园贷”“套路贷”，以故意伤害、非法拘禁、侮辱等非法手段催收民间贷款等严重危害金融安全、破坏社会稳定的犯罪行为。

再譬如严惩金融大鳄和内鬼问题：

从严惩治金融从业人员搞权钱交易、利益输送、内外勾连的“内鬼”以及进行内幕交易、操纵市场的“金融大鳄”，筑牢金融安全司法防线。

还有打击“村霸”“保护伞”问题：

依法严厉打击虚报冒领、套取侵吞、截留私分、挤占挪用、盗窃诈骗扶贫资金的犯罪，发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”“蚁贪”等“微腐败”犯罪，以及“村霸”等黑恶势力犯罪及其背后的“保护伞”。

河北“两院”一把手均“空降”

1963年6月出生的童建明，系浙江人，毕业于中国人民大学法律系。

公开资料显示，童建明在1986年8月毕业后便到最高检工作，在办公厅主任助理、办公厅副主任、政治部副主任、办公厅主任、检委会副部级专职委员等多个岗位历练。

2013年1月，童建明任河北省检察院代理检察长，之后转正。

彼时，省级“两院”院长迎来不少新面孔，异地升迁者居多，也有本地升迁、法检互换以及“空降”者，童建明便属最后一种情况。

当时河北“两院”，迎来了两位“空降者”，除童建明外，现任河北省高院院长的卫彦明，也是那时候从最高法执行局局长的位子上空降的。

高层对河北的关注可见一斑。

从最高检系统来说，当时的空降兵也不止童建明一人。

2013年1月，山东省第十二届人民代表大会第一次会议选举白泉民为山东省高院院长，白泉民在赴山东前，是最高检的办公厅主任。

童建明和白泉民，在最高检系统任职时还是前后任，童建明在2005年3月至2009年9月任最高检办公厅主任，他卸任后，接棒者就是白泉民。

“在高检院做专委工作主要是当参谋、搞调研。到河北工作，最突出的感受是责任更大，担子更重。”2013年8月，童建明曾接受《检察日报》专访，他说，河北每年查办职务犯罪案件数量较多，居全国检察机关办案数五分之一，但是办案质量、效果、大要案率、实刑判决率，与全国平均数相比还有一定差距。

2014年的河北司法系统

童建明到河北省履新的第二年，河北省司法系统备受关注。

提到2014年的河北，不得不提两个案子——王玉雷案以及聂树斌案。

“王玉雷案”开始于2014年的2月。

2014年2月18日22时许，河北保定市顺平县北朝阳村村民王玉雷在回家路上发现一男子躺在地上，旁边有血迹，怀疑死亡，遂拨打“110”报案。随后，公安机关刑拘了最先报案的王玉雷，并提请顺平县检察院批捕。

检察官在提讯王玉雷时，发现他右臂打着石膏缠着绷带，对伤情极力回避。

此外，还发现了案件的重重疑点，比如“9次笔录，前5次不供，后4次认罪，但4次有罪供述中，对作案工具的种类、去向及作案时所穿衣物的供述无一相同，也均未查实。”

最终，检察院作出了不批捕决定。

2014年7月1日，王玉雷被无罪释放；次年1月17日，真凶王斌被法院判处死刑、缓期两年执行。

时任最高检侦监厅厅长黄河表示，“王玉雷和呼格吉勒图都是一起命案的报案人，都遭受了刑讯逼供”“如果王玉雷真被批捕了，可能会成为‘呼格吉勒图案’的翻版，这将成为一个让司法蒙羞，人民痛心、社会受伤的悲剧”。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，“王玉雷案”也写入了2015年河北省检察院的工作报告。

时任河北省检察院检察长的童建明在作报告时说：

“保定市和顺平县两级检察机关在审查逮捕王玉雷涉嫌故意杀人案时，坚持严格把关，坚守防止冤错案底线，坚决作出不批捕决定，并提出补充侦查意见，公安机关最终将真凶抓获，在诉讼程序中避免了一起严重错案。”

工作报告显示，2014年河北检察院共“纠正侦查活动违法4595件次，纠正以非法方式收集证据432件，排除非法证据不批准逮捕犯罪嫌疑人54人”。

王玉雷被无罪释放不到半年，另一个备受关注的案子迎来新进展。

2014年12月12日，最高法决定将河北省高院终审的聂树斌故意杀人、强奸妇女一案，指令山东省高院进行复查。两年后，最高法第二巡回法庭公开宣判，聂树斌无罪。

当然，还有一个更大的背景。

2013年2月23日，中共中央政治局就全面推进依法治国进行第四次集体学习，习近平要求，要让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

同年，中央政法委首次就冤假错案问题发布关于切实防止冤假错案的规定，明确要求“对于采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，不得作为定案的根据。”

“目前，31省区市中仅此一位。”

童建明掌舵河北省检察院期间，一批腐败案件也相继被查办。

“承办了一批最高人民检察院指定管辖案件，包括审查起诉了国家发改委原副主任刘铁男受贿案，立案侦查了重庆市人大常委会原副主任谭栖伟、陕西省政协原副主席祝作利、国家发改委能源局原副司长魏鹏远等在全国有重大影响的案件。”

魏鹏远就是《人民的名义》中赵德汉的原型，这位小官巨贪的各种细节此前已被媒体披露，最“著名”的应当是“家藏亿元受贿款，当场烧坏点钞机”和“低调隐藏奥迪车，高调骑破旧自行车上班”了。

2016年10月，魏鹏远获刑。

政知君注意到，他是继云南原省委书记白恩培之后，第二个被判终身监禁，不得减刑、假释的官员。

去年7月，童建明跻身河北省委常委。当时有媒体称，由省级检察院检察长跻身省级党委常委的情况并不多见，“目前，31省区市中仅此一位。”

在省级常委班子工作1年后，童建明重新穿上制服，回到最高检。

责任编辑：余鹏飞