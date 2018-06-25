原标题：意味深长！美军四星上将访华前，中国最强导弹来了一轮齐射

来源：长安街知事

时隔4年，美国防长才又访华了，对两军交往来说，这无疑是一件大事。

马蒂斯这次访华，有几个重要的背景：第一，近期美军对华并不友好，甚至屡有挑衅举动，在南海、台海问题上，美国人正不断触碰中国底线；第二，在所谓南海仲裁案两年时间点，美军短期内派出5轮B-52轰炸机飞赴南海，动机十分不纯；第三，朝美会谈后，特朗普不停夸大特金会成果，但屡遭质疑，因此美国人来华求中国对朝鲜施加压力。

常言道，朋友来了有美酒，豺狼来了有猎枪。长安街知事App发现，迎接他的不仅将有解放军高层的笑脸，还有东风10A导弹齐射的画面。这位屡屡对中国口出狂言的四星上将，在中国体验了一场别开生面的欢迎会。

与众不同的谈判手

马蒂斯这次访华，不仅是他自己，还是多年来首位访问中国的美国防长。显然，对于这两个身份，背后都有很多故事。

在马蒂斯之前访问中国的美国防长，是他的前前任哈格尔，而那已经是发生在2014年4月的事了。此后，哈格尔的继任者卡特，不仅在访华前夕取消了行程，还绕着中国走访了一大圈，唯独不进中国国门。

马蒂斯这次访华，也曾闹出不少“波折”。

今年上半年，马蒂斯表达过访问中国的意愿。6月初，在香格里拉对话会上，马蒂斯口出狂言，大谈对台军售挑衅中国，此后更传出他可能取消访华的消息。不过中国代表团团长何雷中将大度回应此事：欢迎访华来谈。

此外，不久前，美军粗暴地宣布收回早前发给中国参与环太2018年多国海上军演的邀请，理由是与环太军演的原则和目标不符。可以说，近几个月来，美军高层的各种龌龊，令中美两军交往并不顺利。

詹姆斯·马蒂斯

再说马蒂斯自己。2017年1月，他就任美国国防部长，而在此之前，这位绰号“疯狗武僧”的美军战将，就早已名声在外。

詹姆斯·马蒂斯1950年9月8日出生在华盛顿州普尔曼，19岁时就进入了海军陆战队预备役，在1972年正式以少尉军衔服役。

随后马蒂斯凭借优秀的指挥能力一步步晋升，以中校军衔指挥美国海军陆战队第1营参与了第一次海湾战争，成了攻入科威特市的“裂土器特遣队”中的一员。

10年后已获得上校军衔的马蒂斯率领美国海军陆战队第1远征旅出征阿富汗，并获得美国海军第58特遣舰队指挥权，成为美国军史上第一位指挥海军舰队的海军陆战队指挥官。

此后，马蒂斯平步青云，2007年11月晋升为4星上将，并被任命为美国联合作战指挥部总指挥官。2010年7月被奥巴马提名为美国中央司令部总指挥官，负责包括阿富汗和伊拉克在内的中东，北非和中亚国家的美军军事行动，马蒂斯也成为海军陆战队第一位美国一体化作战司令部指挥官。

马蒂斯不仅对伊朗属于鹰派，对俄罗斯和中国也均属于鹰派。他认为美国的对外政策不够强硬，给人一种美国正在逐渐放弃其盟友的感觉，同时他还批评特朗普抨击北约盟友搭顺风车的言论。

对中国，马蒂斯屡出狂言，曾表示中国十分擅长“找美国亚洲盟友的麻烦”，为了应对中国在南中国海的行动，美国海军应大规模扩军。同时，他还声称，如果中国继续“扩张”，美国应在和中国保持友好关系的同时，在亚洲尽可能平衡中国等等。

不同寻常的时间点

美军不仅插手中国南海事务，还在台海这条底线上上蹿下跳。最近几个月来，中美军事关系因台湾和南海问题迅速恶化——

本月初，美国太平洋空军连续派出B-52轰炸机，在中国南海南沙群岛附近飞行。自4月底以来，美军类似举动一共进行了5次；

5月底，美国参议院军事委员会，表决通过所谓“2019财政年度国防授权法草案”，这份所谓的草案涉及多项“台湾议题”，赤裸裸挑衅中国主权。

外界曾认为，如果这种恶性循环继续下去，可能导致两国海军发生摩擦。

此外，马蒂斯访华还处在一个特殊的时间点：所谓南海仲裁案2周年。2016年7月，海牙国际仲裁法庭对南海仲裁案做出“最终裁决”，判菲律宾“胜诉”。不过这个所谓的仲裁案出台没多久就沉入了海底，菲律宾新总统杜特尔特上台后全面停止了该仲裁案，并全盘否认了前总统阿基诺三世的对华敌视政策。

2年来，美国不断派出军舰航母在南海挑事，与费劲周章的仲裁案轻易被废多少有些关系。

马蒂斯访华被认为还有一项重要议题，就是探讨美朝峰会后，朝核问题的去向。

6月12日，美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在新加坡，实现了历史性的会晤。此后美国媒体指责政府，尤其是特朗普本人夸大了特金会的成果——因为自那次对话过后，美国人并没有明显地看到朝鲜实质性的弃核举动。

而与此同时，半岛当时双方朝鲜和韩国却在落实《板门店宣言》上进展迅速。继上周的体育会谈和红十字会会谈之后，韩朝本周将接连在开城、金刚山和板门店开会，讨论连接铁路和公路、现代化和森林合作等项目。

新加坡联合早报称，尽管会谈时会有很多棘手的议题，但马蒂斯还是希望能得到中国的支持对朝鲜施压，要其放弃核武器项目。马蒂斯说，在访问中国时会持开放的心态，多听中国方面怎么说。

在这个时间点选择访华，马蒂斯在上述三个问题上，都需要好好掂量掂量。

别开生面的见面礼

马蒂斯来访，迎接他的不仅将有解放军高层的笑脸，还有东风10A导弹齐射的画面。这位屡屡对中国口出狂言的美军高层，在来中国前体验了一场别开生面的欢迎会。

上周，央视军事节目首次曝光了中国人民解放军新一代东风10A型远程陆基巡航导弹旅演训实况。公开资料显示，东风10A陆基巡航导弹是中国自行研制的一种地对地攻击巡航导弹，是“长剑-10”系列巡航导弹大家族中的一员。

东风10A巡航导弹齐射

央视当天罕见地播放了六枚东风10A巡航导弹齐射的画面；此外，还播放了多枚东风10A巡航导弹同时命中一栋大楼的画面。坚固的钢筋混凝土建筑在东风导弹的打击下，瞬间灰飞烟灭。

中国的东风10系列导弹是性能最好的核常兼备陆基远程巡航导弹之一。外界普遍猜测，陆基型号的射程达到1000公里以上，空射型号射程则还要远一些。

曾有中国军事专家表示，如果一个国家的军队拥有一个陆基巡航导弹旅，每个旅下辖六个发射营，装备100多辆发射车，每辆发射车携带三枚射程达到2600公里的东风10A远程巡航导弹，加上运弹车上还有三枚导弹，理论上可一次齐射200至300枚巡航导弹。转移阵地和打击效果评估后，还可再齐射200至300枚巡航导弹。

此外，在航空兵、弹道导弹等远程火力配合下，数百枚巡航导弹可在作战首次火力突击中，打垮一个中等强国的防空力量，具有相当的战略威慑力。

上一次享受这种高规格见面礼待遇的，是美国国务卿蓬佩奥来访。

本月14日访问比北京期间，蓬佩奥表达了对中国海上军事化努力的担忧。前文已经提到，在蓬佩奥到访前，美国在南海开展了一系列活动，B-52轰炸机短期内多次飞临中国南海。

其到访期间，解放军在中国南海进行了一场模拟导弹攻击演练，三架靶机从不同高度、不同方向同时穿越编队上空，模拟战场状态。中国军方称，此次在南海海域进行模拟导弹攻击演练，旨在为中国舰队击退空中攻击做准备，其中包括对无人机的反攻击。

当然，解放军的各种活动都是事先安排好的例行训练，既不针对任何国家，也不针对任何来访的客人，外界不必过度解读，过分揣测。

不过，朋友来了有美酒，豺狼来了有猎枪这个道理，想必美国人也心知肚明。

因此奉劝五角大楼，挑衅中国前还是三思吧。

责任编辑：余鹏飞