福田康夫参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

原标题：日本前首相福田康夫参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

国际在线消息6月25日消息，日本前首相福田康夫24日到访南京，参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，为遇难者献上花圈并默哀，并亲笔题词“和平东亚”。

福田在参观结束后接受本台记者采访时表示，这是他一直想要到访的地方，参观过程中感触最深的是和平最可贵，战争悲剧决不能重演，而对于已经发生的事实，需要去直面。

图自中央广电总台国际在线

福田对于纪念馆展出内容的客观性和均衡性表示肯定，他说：“这是一座很好的纪念馆，以详尽的史料展现历史，我能感受到馆方为之付出的努力，不少资料在日本国内未曾公开，日本人应该多来这里了解历史。”

今年正值中日和平友好条约缔结40周年，在素有中日关系“压舱石”之称的中日四个政治文件中，两份文件分别签署于福田赳夫和福田康夫父子出任首相期间。福田在采访中表示，他乐见当下日中关系得到改善。两国国民都不应忘记历史，也更须面向未来，共同前进。亚洲正在引领全球的发展，希望日中能携起手来，齐心协力，共同为建设新时代和平与美好的世界而不断努力。 福田康夫是继村山富市、海部俊树、鸠山由纪夫之后，第四位参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的日本前首相。全程担任解说的纪念馆馆长张建军肯定此访的意义，称“历史问题的解决需要中日双方共同努力，希望有更多的日本政界人士来到纪念馆，了解这段历史”。全国政协委员、中国社科院日本研究所前所长高洪以及江苏省外事办公室领导等陪同参观。

受中国社会科学院、复旦大学、中华日本学会等机构邀请，福田康夫于22日抵达上海参加学术活动，并专程赴南京参观大屠杀遇难同胞纪念馆。

来源：中央广电总台国际在线

责任编辑：余鹏飞