原标题：清华北大自主招生入选名单公布 京沪浙领跑

新京报快讯（记者 王俊）今天（6月25日），清华、北大两所高校自主招生入选名单陆续出炉，20余省市公示了关于两校三大类自招选拔计划的名单。

新京报记者统计发现，有813人通过清华自主招生，155人获得“自强计划”降分优惠，1694人拿到“领军人才选拔计划“认定资格；北大方面，有626人通过北大自主招生，394人获得北大“筑梦计划”的降分优惠，1451人进入“博雅人才培养计划”入选名单。

北京、上海、浙江、江苏等省份表现强势，北京共有690人次获得两校自招的降分认定，独占鳌头。需要说明的是，公布两校自招入选名单的省市数不同。

从整体来看，京沪浙表现非常抢眼，北京市有137人通过清华的自主招生认定，231人通过“领军人才培养计划”认定，65人入选北大自主招生名单，获得降分优惠，257人拿到“博雅人才培养计划”的降分认定。

浙江有63人入选清华自主招生名单，103人入选北大的自主招生名单，179人在清华“领军人才选拔计划”中闯关成功。

上海在更侧重学生综合素质的“领军人才选拔”和“博雅人才培养计划”表现抢眼，195人入选清华“领军人才选拔计划”，199人拿到北大“博雅人才培养计划”的降分优惠。

传统教育强省山东、湖北等表现不俗，山东53人入选北大的自主招生名单，65人在“博雅人才培养计划”中闯关成功。

当然，也有部分省份在自主招生和”领军计划“、“博雅计划“中仅有个位数学生入选。广西、贵州、云南、甘肃、青海等省份在两校的自招选拔中暗淡。

针对农村学生，两校分别推出了自强计划和领军计划，根据公示的名单，山东、河南等省份入选人数较多，广西、甘肃等省份的表现不尽如人意。

责任编辑：余鹏飞