日航空公司使小伎俩:只在中文网改称“中国台湾”

原标题：只在中文网称台湾是中国一省，日航真两面派的做法会被别家效仿？

[环球时报记者 杜海川]据美国“商业内幕”网站25日报道，日本两大航空公司——日本航空和全日空对来自中国的“政治压力”做出妥协，本月12日宣布跟随英国航空、加拿大航空等，把台湾改称为中国一省。但实际上，这个改动只出现在中文版网页上，英文、日文等其他版本的页面上台湾仍然被列在国家一栏。该报道还称，日本航企这种“折中的做法”可以为其他航企提供参考，“在安抚中国政府和避免受罚的同时，也不会过度妥协”。中国政府和民众会接受这种“小伎俩”吗？答案显然是“不”。

中国民航部门今年4月致函44家外国航空公司，要求后者在5月25日之前纠正官方网站和其他材料中对中国台湾、香港及澳门等地区的错误标注。截至5月25日，有18家外国航企完成了整改，26家因技术原因申请延期并承诺整改，承诺整改完成时间最晚为7月25日。

《环球时报》记者25日浏览日本航空的简体中文网页看到，其对台湾地区的表述为“中国台湾”，但在面向台湾用户的繁体中文（如图）、日文、英文等版本网页上，台湾地区仍和中国大陆并列标注。台湾《联合报》称，日本两家航空公司会视乘客所在地“技巧性”地标注，若用户所在地是在中国大陆或香港，官网上就会显示“中国台湾”；但若在台湾或日本，则会看到“台湾”被单独列出。

日本航空企业的做法可能成为其他外国企业的“参考”吗？中国航空专家张宝鑫25日对《环球时报》记者表示，中方不可能接受这种方式。中国民航监管部门的督促函很明确，外国航空公司不是只更改简体中文网页，而是简体、繁体、英文以及其他任何语言都要更改。作为一个在中国经营的航空公司，必须遵守中国政府的管理。这个问题不涉及其他，是主权问题，没有谈判余地和打折执行的空间。

不按照中方要求更改台湾标注的外国航企，会受到哪些惩罚？《澳大利亚金融评论报》25日报道称，拒绝为台湾改名而“冒犯”中国的企业，可能不会被邀请参加今年11月在上海举行的中国国际进口博览会。该报称，上海政府新闻办没有对此消息做出正面回应，只是表示要参考博览会的参展商条件。而根据博览会官方网站列出的条件，本次博览会的企业招展应符合“高标准、广泛性代表性、对标国际一流”。

张宝鑫认为，随着最终期限即将到来，中方可以通过制定进一步措施来督促相关航空公司执行。如可以依据航权对等原则，调整外国航空公司飞往或经过中国的航班，对中国境内运营的网站及App、在华销售和组织层面提出一系列的整改措施。

责任编辑：张玉