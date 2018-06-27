厅官收受好处费90万元:大骂行贿人“打发叫花子”

原标题：云南一厅官日均受贿1.7万，曾大骂行贿人打发叫花子

据微信公众号“大白新闻”（ID：dabaixinwen）6月26日消息，6月23日，河北厅官李刚的受贿细节获官方披露。媒体报道称，承德市委原常委、常务副市长李刚被控“家财”1.48亿，获判无期徒刑。据悉，其受贿主要来源有2个：第一个是与当地商人有关，另一个主要来源则涉及到地方干部调整。

大白新闻了解到，一提到“官员索贿”，就不得不提到云南一厅官——曲靖市委原副书记李云忠。据悉，其被指受贿4000万、日均受贿1.7万。值得注意的是，其还曾大骂行贿人“打发叫花子”。

图片来自微信公众号“大白新闻”

云南一厅官大骂行贿人打发叫花子

2015年年9月，媒体曾报道了云南省曲靖市委原副书记李云忠受贿的消息。媒体报道称，“10年间受贿4000多万，在曲靖任职期间日均受贿1.7万，单笔受贿最多达600万元”……当年9月9日，曲靖市委原副书记李云忠被带上审判席。

公诉机关指控其犯受贿罪，买官卖官，敛财300余万，严重败坏了曲靖政治生态；架空招投标，“倒卖”公共工程，受贿3700万，怕分赃不均，竟与行贿老板签“分赃协议”。“我对不起国家、对不起父母。”法庭上，李云忠对指控的事实供认不讳。

李云忠 图片来自互联网

据悉，李云忠也有过艰苦奋斗的经历。他靠着好学、勤奋和组织的培养，从昆明市盘龙区的一名警察，一步步成为省委组织部的干部、处长，曲靖市委组织部长，直至曲靖市委副书记，在省委组织部期间，他就以“笔杆子”著称。

后来，职务逐步提升，当上了处长，爬格子的时间少了，和老板们觥筹交错的时候多了，“眼界顿时一开”。“看到别人有钱、别人发财，自觉不自觉地会盲目攀比，为什么他能我不能？”李云忠在他的忏悔录里说。

尤其是当他看到一些学历、资历、能力不如自己的人，物质条件都比自己好，心里更是无法平衡，怨气、失落感油然而生，嫉妒、欲望不断累积，久而久之便降低了对自己的要求，一心想着找路子发财。

在省委组织部工作期间，李云忠就尝试索贿、受贿。2008年，将近50岁的他担任曲靖市委组织部长后，迎来了“大展身手”的舞台。面对来自方方面面的“委托”、“招呼”，只要是有利可图，他都“乐善好施”，变着花样弄权敛财。

他还在昆明开了一个“金兰会所”。为掩人耳目，李云忠并不出面经营茶室，只是将其视为捞钱的平台。有了这个平台，行贿索贿的勾当更为便捷。他以投资“金兰会所”为由，向一些熟识的老板索要巨额钱财，要来的资金并未用于投资，而是购买房产和投资放贷。

有一次，李云忠弄到一个项目，转给周某。周某又将该项目转给别人做，一转手就赚了500万元，可周某最后只给了李云忠90万元好处费。当李云忠从其他老板处得知真相后，大发雷霆，大骂周某是在“打发叫花子”。

后来，李云忠又搞到一个9000多万元的水利工程项目，再次找到周某。但这次他“吃一堑长一智”，提出要按照五五开的比例分配利润，周某坚决不同意。李云忠又提出要四六开，周某同意后，李云忠又以周某不可信为由，要求与其签订协议，明确分红比例。

官员受贿300万后嫌少又索贿500万

2014年11月，河北省纪委通报了多起官员腐败案件，其中提到“某市一涉嫌受贿、贪污、挪用公款的官员家中搜出现金上亿元，黄金37公斤，房产手续68套”。

河北省检察院相关人士向媒体记者确认，涉案官员为秦皇岛市城管局原副调研员、北戴河供水总公司原总经理马超群。此后，新华社记者在当地采访部分知情者，还原了马超群疯狂敛财及被查经过。

据了解，北戴河供水总公司2011年成立，马超群曾出任总经理。据悉，这家公司是秦皇岛市城市管理局下属单位，国有独资企业，负责北戴河区、南戴河旅游度假区、北戴河新区的日常供水。

同时，由于北戴河是中央暑期办公所在地，公司还担负着暑期中央领导、中外游客的安全供水工作。2012年，马超群被任命为秦皇岛市城管局副调研员，该职位为副处级，并非此前媒体报道的科级。

秦皇岛市当地一些干部群众反映，马超群作为当地供水公司领导，相当“贪婪跋扈”，他在当地人中的口碑“挺坏”，名声较差。“谁的钱他都要收，哪儿的钱都敢要。”一位熟悉马超群的当地干部反映，“不给钱就不给你通水，给钱少了就给你断水。”

这位干部称，马超群利用手中掌握的权力和资源疯狂敛财，在北戴河的一些中直部门要通水管，他都要伸手收钱。当地有人士表示，马超群案发，是因为他多年来大肆敛财，导致民怨沸腾。

据了解，导致马超群落马的直接原因是，北京一家大企业在秦皇岛市建设一座高级酒店，当酒店开始要接水时，马超群直接索贿300万元，酒店无奈只得“从命”；但马超群收钱后嫌少，第二次又向酒店索贿500万元。

企业在无奈之下将其索贿过程录音，随后向有关部门进行举报。正是这一案件，导致这只“水老虎”浮出水面，多年来的贪腐敛财黑幕也被揭开。

官员索贿听到风声退还过后又要回

此外，中纪委电视专题片《打铁还需自身硬》中篇《严防“灯下黑”》也曾披露了内蒙古自治区纪委案件审理室原主任沈佳的消息。

消息称，其使一涉案者免于处罚，便索贿300万元用于买房。听到风声后，原数退还，但是过了一年半没动静他又想要回来，就打电话说：这钱我还用。

公开资料显示：沈佳，1959年1月生，内蒙古党校大学学历，中共党员，曾任内蒙古自治区纪律检查委员会（监察厅）纪检监察一室副主任，2009年8月起任自治区纪律检查委员会（监察厅）案件审理室主任。

2016年8月31日，其因受贿罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。据悉，沈佳被控收受贿赂2838.9139万元及1万美元。

2014年12月8日，经内蒙古自治区党委同意，自治区纪委案件审理室原主任沈佳严重违纪违法，被开除党籍、开除公职，其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

来源：大白新闻微信公众号

责任编辑：张申