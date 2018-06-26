国产航母首航功臣升副部 两大央企巨头人事再交流

原标题：国产航母首航功臣今日晋升副部级

来源：长安街知事

今日，两大央企巨头中船重工和中船集团再度人事交流——中船重工副总经理杨金成出任中船集团总经理，晋升副部级。

昨日，中船重工召开党组会送别杨金成，董事长胡问鸣表示，杨金成是一名有经验的同志，在首艘国产航母从研制到首航及其他分管工作中发挥重要作用，为海军现代化建设和中船重工改革创新作出了很大贡献。

2017年8月，杨金成曾做客央视《对话》栏目，畅谈中国航母走向深蓝的过程。他与航母工程各系统负责人一同摆数据、举案例，结合一线管理和施工人员的亲身经历，将国产航母建造的诸多细节和故事娓娓道来。

值得一提的是，杨金成原是中船重工两位十九届中央候补委员之一，另一位是七〇一所所长、党委副书记吴晓光。小伙伴们都知道，七〇一所承担了两大国之重器——国产航母及万吨驱逐舰的总体设计工作。

在业内，中船重工被称为“北船”，中船集团被称为“南船”。南船、北船系出同门，都是在原中国船舶工业总公司基础上、于1999年7月1日成立的。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，在2015年3月，南船、北船进行过一次人员对调——时任南船董事长胡问鸣平调北船董事长，北船副总经理董强则升任南船董事长。

今年3月，中船集团又进行了一次重量级的领导调整——董事长董强、总经理吴强双双卸任，中国航天科技集团董事长雷凡培出任中船集团董事长。考虑到胡问鸣曾担任中国航空工业集团副总经理，如此一来，南船、北船的两位董事长都有了航空航天背景。

雷凡培就任的同时，中船集团总经理人选并未一同公布，于是空缺了3个月，直到今天杨金成补缺。

杨金成出生于1963年11月，湖北武汉人，本科就读于华中理工大学，硕士就读于中科院。他的工作经历比较单纯，1988年硕士毕业后进入中船重工旗下的七一九所工作，一路拾级而上，2002年出任七一九所所长，在这个位置上干了13年。

2015年3月，杨金成被授予了“全国先进工作者”称号；12月，他转任中船重工总工程师兼军工部主任；2016年5月出任中船重工副总经理。

杨金成（左一）、胡问鸣（左二）、雷凡培（右一）

今天上午，胡问鸣亲自送杨金成到中船集团就职，受到了雷凡培的热烈欢迎。

自从2015年两大集团领导对调开始，关于南船、北船将合并的消息就一直盛传。业内认为，中船重工研发和配套能力更强，中船集团的公司制度和市场能力更为成熟，合并对双方未来都有利。倘若合并成功，新公司营收将超过5000亿，成为名副其实的“全球第一船”。

然而，具体到实践中，是否合并、何时合并、如何合并，尚有待中央及国资委的确切消息。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，6月22日，国资委召开中央企业重组整合工作座谈会，国资委副主任、党委委员翁杰明出席并讲话。

翁杰明指出，党的十八大以来，国资委和中央企业认真贯彻党中央、国务院重大决策部署，先后完成19组36家企业重组，中央企业布局结构不断优化。他强调，新形势下，中央企业重组工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在培育具有全球竞争力的世界一流企业、落实供给侧结构性改革、产业结构调整转型升级、瘦身健体提质增效等方面发挥更大作用。

会上，国家电投、中国宝武、中国远洋海运、中粮集团、中国建材、中国中车集团等6家企业有关负责同志作了交流发言。

责任编辑：余鹏飞