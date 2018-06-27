外籍员工生活成本排行：香港全球第一 京沪进前十

原标题：外籍员工生活成本，香港全球第一

[环球网综合报道]远东金融中心香港的生活成本高尽人皆知，美国彭博社26日援引美世咨询公司发布的2018年最新报告称，香港位居全球外籍员工生活成本榜首。

美世报告显示，亚洲城市在全球外籍员工高生活成本榜单前列占据重要位置，除排名第一的香港之外，日本东京、新加坡、韩国首尔、中国上海和北京分列该榜单第二、第四、第五、第七和第九位。其他进入该榜单前十名的城市包括瑞士的苏黎世和伯尔尼，分列第三和第十，而非洲国家安哥拉的首都罗安达则排名第六。

值得一提的是，今年亚洲城市排名普遍靠前的一个重要原因是汇率波动。在此前的排名中，安哥拉首都罗安达一度高居榜首，但由于安哥拉货币贬值，此次排名下降。中国大陆经济持续发展，因此推进人民币国际化进程，这也使得京沪两座城市的排名有所上升。

美世公司的该项报告用美国纽约作为外籍员工生活成本基准，并以美元作为基础货币进行比较分析。今年的调查报告涵盖了全球209座城市，在生活成本分析中囊括了住房、交通、餐饮、服装等不同领域。（甄翔）

责任编辑：张玉