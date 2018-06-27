AIT台北办事处处长新人选：曾任美驻华公使衔参赞

原标题：美国在台协会台北办事处换帅：首位华裔处长离职，继任者曾担任美国驻华公使衔参赞
据台湾《中国时报》消息，继美国在台协会（AIT）台北办事处内湖新馆落成不久，美国官方今日宣布新的人事声明稿，现任处长梅健华（Kin W。 Moy）将于夏季离职，由曾任台北办事处副处长、美国国务院台湾协调处处长的郦英杰（William Brent Christensen）接替，出任新任的处长。
公开资料显示，梅健华为台北办事处首位华裔处长，郦英杰曾担任过美国驻华使馆公使衔参赞。
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