原标题：中国经济实力远超美国？专家：这种思想很危险！

图为国务院发展研究中心对外经济研究部部长、研究员赵晋平

海外网北京6月28日电 28日上午，人民日报海外网主办，中国论坛网、学习小组、侠客岛承办的中国论坛网系列研讨会在北京举行。国务院发展研究中心对外经济研究部部长、研究员赵晋平在主旨发言中介绍了中国对外开放的成就和时代意义，同时也清醒地揭示了当前中国社会发展的不足。他以一位经济学家的身份，理性驳斥当前“中国实力远超美国”“中国世界第一”等“危险思想”，呼吁大家对现实做出客观把握。

开放不是被西方推着走

客观把握发展现实

今年是改革开放40周年。赵晋平首先表示，“从过去40年来看，中国的对外开放确实取得了举世瞩目的重大成就，对于促进改革和发展发挥了十分重要的作用。”在他看来，中国的扩大对外开放，是中国经济高质量发展的必然要求，而不是因为特朗普或者西方有诉求，中国才去推动。

赵晋平接着说，在看到成就的同时，也要对现实问题有一个客观的把握。必须清醒地认识到，中国目前的对外开放和适应错综复杂外部环境变化、特别是培育参与和引领国际竞争合作新优势、助力中国经济高质量发展的需要相比，还存在一定差距；对外开放的广度、深度和力度不充分、不平衡仍然是当前的主要矛盾。

“我很遗憾地看到，目前在国内有一种声音，似乎认为中国已经在经济实力上远超美国甚至是其他发达国家，认为‘我们是世界第一’‘我们可以去做世界老大该做的一些事情’。”赵晋平说，作为一个经济学家，他认为这种思想缺乏对目前中国经济发展水平的客观认识，“非常危险”。

中外经济实力差距到底有多大？赵晋平列举了一串数字：2016年，中国经济总量占到全球14.8%，较1991年整整提升了13个百分点。但是，就综合实力而言，中国和发达国家还是存在差距的。2017年中国人均GDP以8600美元位列全球第71位，没有达到全球的平均水平。

赵晋平认为，这样的指标不能完成说明中国的决心和实力，但在一定程度上反映出自身的差距。从这个角度来讲，中国对开放问题同样如此，还是存在着差距。“这也正是习近平总书记在博鳌亚洲论坛把开放作为主旨演讲主题的重要原因。这是他审时度势，对中国所处历史水平、取得的成就和存在的差距高度判断作出的结论。”

夯实命运共同体基础

开放为全球化助力

当前，全球经济形势日趋复杂，单边主义和贸易保护主义不断抬头，特朗普朝着全球贸易战越走越近，为全球化和全球经济的回升蒙上阴影。赵晋平表示，在此背景下，中国用实际行动来推动全球化，是作为全球化重大受益者必须做的事情。为了做好这件事情，首先就要扩大自身开放，为中国营造一个战略机遇期，一个长期稳定良好的外部环境。中国不断扩大对外开放，将为经济全球化注入持久动力。

最后，赵晋平再次以经济学家的身份发出忠告。“中国经济对稳定世界经济至关重要，也对稳定投资者和消费者的信心至关重要。不过，从经济学的原理上分析，千万不要夸大。因为一个国家经济的增长，并不意味着对其他国家的好处也在增加，为什么？因为自身的发展也可能是在封闭的条件下进行，只产生了国内经济的溢出效应，而没有产生外部的溢出效应。”

赵晋平解释道，只有在不断开放的情况下，其他国家才真正能够通过扩大出口、增加资本引进来为自身发展带来实实在在的效益。所以说，大国的开放是世界之幸，因为它的开放给各国带来的是出口扩大和投资增长，以及其他各种分享经济发展红利的机会。由此可以深刻的认识到，中国的开放需要合作基础，也是构建人类命运共同体重要的合作基础。我们一方面要实现自身的发展，为中国人民实现中国梦谋福利，另外也要通过扩大开放来让其他国家更多地分享中国发展的红利。（海外网/刘强）

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