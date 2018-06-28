美产品遭中国海关过度检查？商务部:安全证书造假

原标题：美国产品遭中国海关过度检查？商务部：安全证书造假

6月28日，国务院新闻办公室发表《中国与世界贸易组织》白皮书，并于下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办新闻发言人袭艳春出席，介绍有关情况并答记者问。

路透社记者：

虽然在过去的十几年，中方在履行世贸组织承诺方面取得了许多的进展，但是我们仍然是听到了一些关于中国贸易做法方面的一些抱怨，尤其是来自于在华的一些外企，他们主要是抱怨一些非关税措施，比如说如果一个国家与中国有了贸易争端，而这些国家的外企在中国营业的话就会受到影响，受到一定的伤害。比如说中美这次的贸易争端当中，就导致美国的一些进入中国的商品在海关被滞留或者面临一些新的检查，他们的抱怨主要是关注在这些非关税措施方面。另外也有关于“中国制造2025”的一些抱怨，外企表示“中国制造2025”也损害了在华外企的利益。您怎么看待这些观点？中方未来是否会减少相关的非关税措施？

王受文：

谢谢你的提问。如果中国的贸易伙伴认为中国的做法违背了世贸组织的规定，我们欢迎他们去日内瓦请求磋商，进行WTO诉讼。你提到美国的一些产品在中国口岸被检查过度，那是因为中国海关在口岸查验时，发现来自美国的部分食品的安全证书是假的。食品关系到消费者的生命健康安全，所以中国政府对这样的风险要加大检查力度，这是无可厚非的。后来美国FBI也对这个安全证书造假立案了。

你提到“中国制造2025”的事，上次我在这个场合也给大家解释过，大家对“中国制造2025”有一些误解，“中国制造2025”就是一个指导性的、透明的、开放的指南，我们欢迎外国投资者和外国企业参与“中国制造2025”。我特别希望新闻界的朋友能够对这些问题有更深入的了解调研，把真实全面的情况反映给读者。谢谢。（中国网文字实录）

责任编辑：张迪