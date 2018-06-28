美防长首次访华与以往流程与众不同 有何意义？

原标题：金一南丨美防长马蒂斯首次访华有何看点？

中国之声《国防时空》北京6月28日电（记者 周宇婷）应中国国务委员兼国防部长魏凤和上将邀请，美国国防部长詹姆斯马蒂斯6月26日至28日对中国进行为期3天的访问，这是2014年以来美国防长首次访华，也是马蒂斯去年1月上任以来首次访华。那么这次访华的时机有什么特殊意义？美方此行的目的是什么？我们该怎么看待当前的中美军事关系？国防大学教授金一南今天为您解析美国防长马蒂斯首次访华的相关话题。

国务委员兼国防部长魏凤和6月27日在京与美国国防部长马蒂斯举行会谈。（资料图）

主持人：近年来，中美两军关系总体上保持稳定。不过今年以来，两国军事关系中的不稳定因素也在增多。比如，从去年年底到今年年初，美国接连发布三个报告，将中国列为头号的战略竞争者。美国取消了邀请中国参加“环太平洋-2018”多国军事演习。在刚刚闭幕的香格里拉对话会上，美国防长马蒂斯在南海、台湾问题上对中国进行指责等等。

为什么马蒂斯要选这样一个时候访华呢？

金一南：时间上看，美国的国防部长，就新一届政府头一年访问中国几乎是没有的。

特朗普上台一年多访问中国，从这时间上看没什么特殊，它就是一个惯例，也应该到中国来了，从时间上是这样。

从形势上看，中美贸易战在即，中美尤其特朗普开出了很高的价码，然后一再违约，中美关系现在处于一个比较紧张的时期。在这种情况之下访华，就引起了包括西方的媒体，包括世界媒体的广泛关注。中美关系正在紧绷的时候，美国国防部长访华，尤其是军事关系上美国在南海对中国发出了威胁，在台海上也有不断的小动作。前一段通过《对台关系法》，包括《国防授权法案》允许台军的部分人员参加美军的演习，美军要参加台军“汉光演习”，对华作出了一系列军事上非常不友好甚至挑衅的行动。

所以在这个情况下访华，它既是一次常规的访问，也具有一些在今天这个特定时期下的一些非同寻常的意义。

（资料图）

主持人：以往美国国防部长来华访问，一般会先进行一个小范围的会晤，然后是一个大范围的会晤，之后要开一场联合发布会。但这次我们注意到，马蒂斯与我国国防部长魏凤和会晤结束后并没有召开新闻发布会。另外以往美国国防部长来华访问完之后还要到解放军基层部队参观，这次也没有。

如何解读这次访华流程的与众不同？

金一南：我觉得从这些细节上我们能看出一点就是中美交往的对等。

现在中美军事交流其实困难比较大，主要责任在美方，美方现在是有意无意地阻止中美军事交流。比如说减少我们访问团的数量，参观的项目。比如前不久刚刚被终止的环太军演中方参加的资格，全被美方停止。军事交流对等性非常重要，一定要平等，我们不会讨好谁，但是一定要建立相互尊重的关系。

我方的回应反复强调，不是我们主动地限制了中美军事交往，是我们被动的对美国的中国军事交往的内容加以限制。

中美军事合作（资料图）

主持人：这些举措体现了中方回应美方态度的一种对等的态度。

金一南：对，我们以前访美的时候都参观美军基地，看过很多。但现在不可能，他说中国人把他们东西都学过去了，像贸易一样，说中国人占了很大的便宜，军事交往也说中国人把他们什么好的方面都学去了。我觉得交往必须得交往，如果你不愿意交往的话，那双方只剩什么？只剩下猜忌，那对双方的两个国家的国家安全都不利。透明是双向的，你透明我也透明，你让我参观，我让你参观，我觉得这是一种对等的姿态。

主持人：您之前提到过好几次“紧绷”这个词，来形容中美关系现在的状态。

除了对等态度之外，中美这种紧绷的状态是否也影响着这次马蒂斯访华？

金一南：两国关系今天叫阴云密布，远比之前的中美关系要严重得多。

我记得2005年拉姆斯菲尔德访问中国的时候，拉姆斯菲尔德作为当时美国最鹰派的国防部长，对中国咄咄逼人。但因为当时中美军事交往还算正常，所以拉姆斯菲尔德访问中国的时候，还到军事科学院去座谈，第一次作为外国来宾参观当时二炮司令部，就是后来的火箭军司令部。

现在跟以前不一样了，你要比个人态度的话，拉姆斯菲尔德对中国的恶言比马蒂斯是要过的，但是在中国得到了更好待遇。因为当时两国的关系，包括两国的军事关系比今天是要更进一步的，今天是明显后退的。

马蒂斯不可能获得当年拉姆斯菲尔德的那种待遇。

拉姆斯菲尔德（资料图）

主持人：马蒂斯多次对中国咄咄逼人，在不同场合对中国放出狠话进行指责。但是来华在即，马蒂斯的态度有所转变，他跟媒体说这次访华是来倾听中国的看法意见的。

怎么看待这次马蒂斯访华？

金一南：中美军事交往必须继续，这是两国的一个最基本的诉求，不管谁当总统，谁当国防部长，都是一样的。

作为马蒂斯个人，他对中国是不熟悉、不了解的，对东方事务、对西太平洋事务不太了解。所以他到中国来，他说是来倾听的。我们可以想象，马蒂斯作为国防部长，每天收到的大量的文案，他看的都是纸面上的东西。所以他这回访华，就是来获得第一手的感觉，中国真的像他看到的报告所描述的那样吗？中国真的像他在香格里拉会议念稿子的时候指责的这样吗？

习主席讲，老祖宗留下来的东西我们一寸也不能丢，人家的东西我们一点也不要。这是一个非常鲜明的态度，而且是非常鲜明的表态。

我觉得习主席跟马蒂斯讲这个话，已经让马克思充分的感觉到：我们对地区安全的追求，我们一定要维护我们的根本利益，但是我们绝不侵占别人的利益。这一点非常明确的信息传递，我觉得跟马蒂斯留下了很深的印象。

中国第二艘航空母舰（资料图）

主持人：我们看见电视上马蒂斯在不断地做笔记，来记下习主席讲的这些内容。

金一南：对，所以你从这个角度来看，他访华还是很有必要的，对他了解第一手的资料很有必要的。你对中国指责了半天，到底中国是个什么样子，你本人并不了解，所以我们讲还是得走万里路。

我们希望他以后多来、多了解，他就会发现中国实际的安全追求，中国的实际战略目标，与他所想象的，与他的那些机构给他递的报告是不一样的。

（资料图）

主持人：习主席在与马蒂斯的会晤中指出，自古知兵非好战。加强两军各层次的交往和机制建设，有利于消除疑虑，防止误解误判和意外事件。

这些反应了中国对美国怎样的态度？

金一南：我们必须追求双赢，追求合作，追求共同创造一个世界的美好的未来。而不是说中美双方陷于新的冷战、陷于贸易对决，陷于军事对峙，这对双方来说都是灾难。

从今天来看，我们两国最大的利益在于合作，合作的前提在哪？

在于相互了解，怎么相互了解，就得沟通。马蒂斯来了，就比不来强，他来的越多，减少的误解越多，这就是双方交往的最大好处。只有了解才能够理解，然后才能够真正做到相互尊重，确保相互的利益，

两军关系是两国关系中最敏感、最脆弱的部分，两国关系受损首先两军关系要终止，两国关系受益那首先表示在两军关系的火热，所以军事关系是国家关系中最敏感也最脆弱的部分。

把最敏感最脆弱的两军关系维护好了，两个国家之间的大局才真正有希望。

责任编辑：张迪