原标题：震惊！李登辉斥责蔡英文：要对日本好，这事最重要

李登辉与蔡英文（台媒资料图）

海外网6月28日电 近日，95岁的李登辉窜访日本，出席1945年冲绳战役“台湾人战殁者”慰灵碑的揭碑仪式，并叫嚣“日台”要合作对抗大陆。遭到岛内外舆论的强烈谴责。

据台湾TVBS消息，李登辉25日从日本冲绳返台，在日本那霸机场接受记者采访时向蔡英文当局喊话，称“台当局应该加强与日本的关系，台当局对日本政府各个方面，我觉得做的都不够！”李登辉还叫嚣，“不止是‘台美’关系，也要加强‘台日’关系。这次我来冲绳，主要就是为了这个目的！‘台日’关系要如何加强是最重要的事情。”此外，李登辉还用日文说，“不用在乎中国大陆的反对，根本都不需要在乎。”

对于李登辉此次窜访，国台办新闻发言人安峰山表示，对于岛内有些人美化殖民统治，为侵略战争和军国主义张目这样一个做法，两岸同胞都会坚决反对和同声谴责。

李登辉媚日，“热脸贴冷屁股”

25日，“中华海域渔业权益协会”理事长庄苓宗指出，李登辉赴冲绳发表的“日本与台湾合作对抗大陆在东海与南海的活动，推动‘台日’间的军事交流”等言论，透露出李登辉妄想勾结日本，破坏两岸关系的丑恶嘴脸。

一直以来，李登辉“亲日”和力挺“台独”做法广受诟病，但其仍执迷不悟。据《中时电子报》消息，李登辉曾投书日媒，称“二战期间，台湾与日本是同一个国家，对当时的台湾人而言，日本才是祖国，台湾对日抗战不是事实，是为了祖国而战。”

其言论引发轩然大波，岛内政治评论家黄智贤愤怒发文，称“李登辉不但说谎，还反串日本人”，痛批李登辉背骨卖台根本是“国贼”，“岩里政男想当日本人，但其实只是‘日本奴’！”

庄苓宗也指出，李登辉字字句句都像是在为日本发声，不过可惜的是，李登辉此举完全是“热脸贴冷屁股”，日本根本就没把他放在眼里。

蔡英文师兄：学妹受李登辉摆布，醉生梦死

民进党创党元老、前民进党“立委”朱高正表示，台湾会这么乱，就是李登辉。据香港中评社消息，朱高正此前表示，“蔡英文是我学妹，低我一届。我太了解她了。只要李登辉还活着一天，蔡英文就很难违背李登辉的意志来行事。”朱高正还说，蔡英文当上民进党主席时，“她竟然不知道我是为什么离开民进党的！我就是因为反对‘台独’”。

朱高正说，大家都很清楚，影响未来台湾前途最重要的变量就是两岸关系。大陆发生那么大的变化，你都不去理解，这非常吊诡！可以这样讲，今天在台湾，没有改革开放的思想，墨守成规，还停留在“大陆很落后，台湾遥遥领先”的惯性思维，这很糟糕。台湾应与大陆和平统一，台湾同胞在未来祖国崛起过程当中能够扮演更大的角色。（海外网 朱箫）

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