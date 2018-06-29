美国务院已申请派海军陆战队前往台湾 外交部回应

原标题：2018年6月29日外交部发言人陆慷主持例行记者会

问：近日，美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗发布题为《中国的经济侵略威胁美国及世界的技术和知识产权》报告，对中国经济政策进行指责。中方对此有何评论？

答：中国商务部新闻发言人昨天已回答了有关问题。

我愿再次强调，美方发布这一报告显然是在为自身单边主义和保护主义行径寻找借口，为此不惜歪曲事实，混淆视听。单边主义和保护主义作法已经扰乱了正常国际贸易秩序，破坏了自由贸易体系和多边贸易规则，违背市场规律，不符合当今世界发展潮流，也不符合中美两国和全球利益。美方近来在贸易和投资领域的一系列言行已经引起国际社会的广泛担忧。

就中国自身而言，改革开放四十年来，我们通过不断推进市场经济建设、强化知识产权保护、完善政府治理和法治建设，为中国企业和所有在华经营的外国企业提供了巨大的市场和制度条件。多年来中国成为全球外国直接投资最多的目的地之一，很好地证明了这一点。中国将继续按照既定的改革开放节奏，支持和参与经济全球化进程，欢迎全世界投资者来华投资，分享中国经济发展的成果。

问：6月29日，王毅国务委员兼外长应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。根据美方发布的消息稿，双方重申实现半岛无核化的目标，蓬佩奥国务卿提及了执行安理会涉朝决议事宜。中方对此有何评论？

答：关于王毅国务委员兼外长今天上午同美国国务卿蓬佩奥通电话的情况，中方也已经发布了消息。

王毅国务委员在同蓬佩奥国务卿通电话时，阐明了中方在朝鲜半岛问题上的原则立场。我们希望美朝双方能够落实好两国领导人新加坡会晤达成的成果，积极互动、相向而行，探讨一揽子解决各自关切的有效途径，从而推动政治解决半岛问题成为可持续的进程。

关于执行联合国安理会有关决议问题，中方的立场是一贯的和明确的。我们也在此多次重申过。

问：据报道，在周三举行的禁化武公约缔约国特别会议上，英国关于授权禁化武组织查明叙利亚化武肇事者的决定草案最终获得通过。俄罗斯副外长称，俄不承认关于赋予禁化武组织确认化武责任方职权的提案，俄方立场得到了中国、印度和南非的支持。中方对此有何评论？

答：日前《禁止化学武器公约》特别缔约国大会上，有关国家不顾禁化武组织协商一致传统，在各方仍存较大分歧的情况下，强行表决通过“应对使用化武所构成的威胁”决定草案。中方对此表示遗憾。我们认为，这种做法将不可避免引发缔约国间政治对抗，加剧组织内部矛盾，不利于维护公约权威，无助于真正解决化武使用追责问题。我们希望各方本着相互尊重、求同存异的精神，相向而行，通过对话弥合分歧，合作应对化武使用构成的威胁，切实维护公约权威性和有效性。

问：据报道，美国务院28日发布2018年度《国际贩运人口问题报告》，指责中国及其他国家。中方对此有何评论？

答：美国政府年复一年发布这样的报告，对别国打击贩运人口工作指手画脚、说三道四，中方从来都认为这样的做法不具有建设性，对此坚决反对。

中国政府打击拐卖人口犯罪的措施坚定有力，成效有目共睹。同时，拐卖犯罪是世界各国面临的共同问题，任何国家都不能独善其身。各国应进一步加强合作，携手打击拐卖人口犯罪，而不是对其他国家指手画脚。

问：据报道，美国官员透露，美国务院已提出申请派遣海军陆战队队员前往台湾守卫新落成的“美国在台协会”。若申请得到批准，将是近40年来海军陆战队第一次被派往台湾执行相关任务。由于海军陆战队一般被派往与美有外交关系的国家，这引起了各方关注。中方是否掌握相关情况？对此有何评论？

答：我们已回答过相关问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。美方应当恪守一个中国承诺，不与台湾方面发生任何官方关系和军事往来。美方对中方这一立场非常清楚，也知道应当在这一问题上谨慎行事，避免对中美关系大局造成影响。

问：我们注意到缅甸国务资政府部部长觉丁瑞和孟加拉国外长阿里都在北京访问。缅孟之间的若开邦入孟避乱民众遣返问题广受关注，据了解双方还存在一些分歧。中方一直为推动有关问题解决积极发挥作用，王毅国务委员兼外长还提出了三阶段设想。这次是否就妥善解决若开邦问题开展了三方接触？

答：我这里确实有最新的消息可以同大家分享。关于觉丁瑞部长和阿里外长访华情况，我们已经分别发布消息。至于你提到的若开邦问题，中方的立场是一贯的。我们始终认为，有关问题应由缅甸和孟加拉国通过对话协商解决，国际社会可根据两国意愿发挥建设性作用。中国是缅孟共同的邻国，缅孟在保持双边沟通的同时，也都希望得到中方的帮助和支持。中国话说，亲望亲好，邻望邻好，两个邻居有需要，我们当然不能置身事外。

今天中午，王毅国务委员兼外长同两位来访的部长一起举行了茶叙，三方就妥善解决若开邦问题交换了意见。我可以告诉大家，交谈的气氛是坦率真诚和轻松友好的，达成了四点原则共识。

第一，应继续按照“止暴、遣返、发展”三阶段设想，推动若开邦局势尽快改善，并在此基础上通过缅孟双方协商，寻求妥善解决办法。这符合缅孟两国根本利益，也有利于维护地区和平稳定。

第二，当务之急是解决入孟避乱民众遣返问题，应尽快采取切实措施，迈出实质步伐，实现首批遣返。

第三，中方愿根据缅孟双方意愿，为双方改善避乱民众生存和安置条件提供进一步帮助，包括紧急物资援助和相关设施建设。

第四，发挥各自优势，加大在缅孟边境地区的发展合作，切实改善当地民生。

问：据印度媒体报道，日前在巴黎举行的反洗钱金融行动特别工作组（FATF）会议将巴基斯坦列入全球资助恐怖主义观察名单（灰名单）。中巴是好朋友，中方一直在反恐问题上支持巴基斯坦，称巴方作出巨大努力。中方对此有何评论？

答：巴基斯坦在反恐问题上所作努力，不仅得到中国、也得到了国际社会许多国家的认可和支持。我们一直认为，巴基斯坦政府和人民为反恐事业作出的巨大努力和牺牲有目共睹，国际社会应给予充分的肯定和信任。近年来，巴基斯坦积极采取措施加强金融监管，打击恐怖主义融资，取得重要进展。中方希望各方客观、公正看待巴基斯坦反恐努力，而不是一味指责和施压。中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，中方愿继续同巴基斯坦加强在反恐领域合作。

追问：巴基斯坦提交了一个26项行动计划，以改善其在反恐方面的记录。中方是否会向巴方施压敦促其加强反恐力度？

答：对反洗钱金融行动特别工作组的讨论情况，我们不作具体评论。我愿重申，巴基斯坦在自己非常困难的条件下，仍然为国际反恐合作作出了巨大努力和牺牲。国际社会应当客观公正看待巴基斯坦所作努力，从更有效、更能促进国际反恐合作的角度对巴方给予更多认可和支持。

问：据报道，美国驻华使馆28日发表声明称，中方已拒绝美方有关就中国要求美航空公司将“台湾”称谓改为“中国台湾”进行磋商的请求。中方对此有何评论？

答：世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。中国民航局下发的有关通知，体现了中国政府在一个中国原则问题上一贯、坚定的立场，有关要求完全合法合理。

我们欢迎外国企业来华投资兴业，同时在华经营的外国企业必须尊重中国主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民的民族感情。

我愿再次强调，一个中国原则是中美关系的政治基础，不容谈判和磋商。美国政府理应敦促有关企业恪守一个中国原则，尽快对网站作出整改。

问：第一，据美国政府发布的消息，美国务卿蓬佩奥与王毅国务委员兼外长通话时特别提起朝鲜在海上走私原油问题，在这一问题上，中方采取了何种措施？第二，据报道，中国和俄罗斯在联合国安理会上提出了应视情缓和对朝制裁的主席新闻谈话草案，中方对此持何立场？

答：关于第一个问题，中方一贯主张应全面、准确、完整履行联合国安理会所有涉朝决议。作为安理会常任理事国，中方也是这么做的。我们认为，联合国所有成员国都应这么做。至于在不同时间、不同地方，有一些报道或传闻提到有一些违反或疑似违反安理会决议的情况，任何国家的政府都应在有确凿证据的基础上展开调查并依法处理。

关于第二个问题，安理会有关决议规定，应当根据朝鲜遵守、履行决议的情况，视需调整制裁措施，包括暂停或解除有关制裁措施。中方一贯认为，制裁本身不是目的，安理会行动应支持、配合当前外交对话和半岛无核化努力，应有利于推动半岛问题政治解决进程。

责任编辑：桂强