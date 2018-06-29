媒体：韩“破虏湖”碑名涉侮辱志愿军亡灵 应改名

原标题：青瓦台，请改掉“破虏湖”这个名字！

“韩国民间团体呼吁，应归还葬在江原道‘破虏湖’的2.4万志愿军遗骸并设立慰灵碑。”

韩国媒体近日一则并不起眼的消息，让叨姐既震惊，又困惑。

2万4000名志愿军遗骸？！如此重大的伤亡，必定是一场规模相当大、战况异常惨烈的战役，但——为何这个地方名不见经传？叨姐看过众多中国人和美国人撰写的朝战书籍，但对此毫无印象。

叨姐在国内搜索网站，输入“破虏湖”，只查到少得可怜的几份材料。上面介绍，破虏湖是韩国一处旅游景点，很有名的徒步垂钓地。叨姐问了好几位国内朝鲜问题研究专家，包括撰写《朝鲜战争》的著名军旅作家王树增，他们都没听说过“破虏湖”这个地方。

凭着直觉，叨姐觉得“破虏”这个名字不正常，戾气很重。终于查到了这个名字的来历——果然，就是直接针对志愿军的。

有几个基本事实可以确定了：

1，成千上万具志愿军的遗骸躺在韩国的一处湖底，躺了半个多世纪。

2，国人对这件事几乎一无所知。

3，在志愿军的亡灵之上，还压着一块充满敌意和侮辱性的石碑。

4，本是中国人的英雄圣湖，却被叫成“破虏湖”，这个名字还被数家不明就里的中国媒体沿用，造成进一步伤害。

念此种种，想到还可能有中国游客在“破虏湖”这块石碑边比划V字合影，想到旁边的湖水下，就是我们上万的英雄亡魂，叨姐刀哥夜不能寐，痛心不已。

带着强烈的悲痛和情绪，叨姐刀哥对这件事做了深入的调查，希望尽可能还原那段历史，填补一个空白，给牺牲的英雄一个交代。我们强烈建议，请每一位看到这篇文章的人，予以转发，让更多的人知道这件事。我们相信，这对“破虏湖”水下的亡灵是一个迟到的告慰。

真相

韩国媒体的报道，是骇人听闻的。来看一看：

“破虏湖战斗非常有名。1951年5月，处于相对劣势的韩美联军与中国人民志愿军的战斗中，以射杀对方2万4141人而大获全胜。韩美联军与中国志愿军在破虏湖进行反复生死战斗的原因是为了获得华川水电站。对于当时没有电力设施的韩国而言，必须确保拥有华川水电站。”

“在战争结束后，韩美联军对于如何处理中国军人尸体感到很苦恼。根据一名韩国参战士兵的弟弟的回忆‘当时，遗体太多了，气温还不断上升。处理遗体最简单的方法就是扔到破虏湖进行水葬。哥哥在参加完所有战斗后，将散落在破虏湖一带的中国军人的遗体，通过推土机等重型装备全部扔到破虏湖中。”

对于当时的战况，韩国华川郡发行的《华川郡志》记载“几乎所有敌军尸体都被扔到破虏湖水葬。。。破虏湖是中国志愿军的屠杀场。”

韩国媒体也指出，如果韩美联军将当时中国志愿军遗体扔到“破虏湖”是事实的话，那么就违反了日内瓦公约精神。因为日内瓦公约第17条规定，“根据敌方宗教信仰进行埋葬，必须保障尸骨的归还”。

据韩媒报道，“破虏湖”水深达50米，如果开闸将全部的水放走的话很难，而且也会导致水灾出现，进而使得遗体全部集中在华川大坝附近。但是如果为了发掘遗体而开闸放水，将会遭到湖附近以打渔为生的渔民的反对。而且，韩媒称，如果湖里真有2万具以上中国志愿军遗体的话，那么开闸放水、发掘遗体也未必会得到周边居民的欢迎。

按照韩媒的报道，这恐怕是韩美联军在那场战争中的一次最大胜仗。

韩国前陆军参谋长、韩国第一位上将，时任韩伪步兵6师师长白善烨，在其回忆录里也提到了这次战斗，不过，他的描述要更夸张一些：

“6师团有组织地、沉着冷静地击退了敌军。仅5月28日一天，他们就抓获了3万8000多名志愿军俘虏，获得了一场了不起的胜利。在这场战斗中，共有6万2000多名志愿军被杀或被俘，水库一带被鲜血染得鲜红。”

韩国一家有军方背景的智库前几天宣称，1951年5月底的“破虏湖”战斗中，韩美联合军歼灭中国军人共计为24141人，俘虏7905人。也就是说，超过3万名中国军人在破虏湖战役中死亡或被俘。

这一数据的来源是“美第九军团指挥报告书”。

令人匪夷所思的是，如此重大的“胜利”，为何只有韩国方面显得异常高调，作为战斗主力的美军为何并没有大肆宣传？

叨姐刀哥经多方探索，渐渐勾勒出一个大致清晰的图像。

“破虏湖”一战发生在第五次战役时期。“破虏湖”原本的名字叫华川水库，它是志愿军第五次战役在东线的后勤中心，设有大量的兵站和医院。更为关键的是，这里有着能提供电力的华川水电站。

对于当时交战的双方而言，这无疑是一个宝贵的战略资源。

根据我军战史，20军58师此役中伤亡2795人，其中阵亡933人，歼敌4769人。这个数字与韩方说的2.4万相距甚远。

在同属于朝鲜战争第五次战役靠近华川地区的诸多战斗中，第60军180师突围时损失最为惨重。根据王树增所著《朝鲜战争》，当时180师负伤、阵亡和情况不明的总数是7644人。即使加上这个数字，志愿军在此伤亡人数也远不及2万。也有韩媒报道，说24000具遗骸，不仅是中国志愿军，可能也有朝韩美三国士兵，大战之中，一切都是混乱的。

当然，第五次战役转移阶段作战的确是中国人民志愿军的一场败仗。然而美国人对这场“胜利”显得并不自豪。

美第八集团军司令范弗里特当时的报告称，从5月15日起志愿军（包含朝鲜人民军）战死1.7万人，被俘1万人。但“联合国军”总司令李奇微不久后又否认了这个说法，他在给美国参谋长联席会议的报告中称，“第八集团军的数字不能完全相信”。

的确，美国人并不认为这是一次“大捷”，原因很简单，志愿军的顽强表现让美军未能实现预期战果，在战场态势极度有利于美军的情况下，美军战果寥寥。

反而是韩国方面对此非常激动，当时的韩国总统李承晚在听到这一消息后，立马就赶到华川水库，亲笔写了三个字：

“破虏湖”。

没错，“虏”，说的就是中国志愿军。在现代汉语词典里，“虏”指的是中国古代对北方外族的贬称。很多金庸迷可能记得，大侠郭靖的儿子就起名叫“郭破虏”。但现在，这个词，竟然被李承晚用在我们“最可爱的人”身上。

石碑

韩国人爱吹，这是大家都知道的。

战争结束后的1955年10月，韩军第6师又干了一件现在看来很缺德的事——将李承晚亲笔题写的“破虏湖”三个字刻在岩石上，并立在湖边。

对，就是那个在第五次战役第一阶段就被志愿军40军打得屁滚尿流、美军第十军军长阿尔蒙德气得扬言要枪毙所有临阵脱逃韩国人的那个——韩6师。

那块充满对志愿军怨气和敌意的石碑，压在成千上万志愿军亡灵之上，已经超过半个多世纪了。据韩媒报道，这块石碑1990年12月一度被移至展望台，后来又被移回原位。

直到现在，韩国还有人在炫耀这场“大胜”。

如今，这里更成了一个旅游景点。据韩国维基百科介绍，“破虏湖”面积38.9平方公里，水坝储水量有10亿吨，那里是大量鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、鳜鱼栖息的淡水湖，是韩国著名的钓鱼场所，吸引了大量游客。据说，周围有很多渔民也以此湖为生。

对这个湖里生长的鱼，叨姐就不想多说了。

韩国旅游局官网繁体中文页面截图

由于韩国国内自然风光并不多，这么大个湖虽然算不上很有名，但也吸引了不少游客去登山散步，或者玩水垂钓。由于靠近三八线，不时有一些韩国人被组织来这附近“学习”，顺便也游览“破虏湖”。

甚至还有中国人前去旅游，拍照留念。刀哥也联系上几个去过那里的中国人，但没人知道这个湖的历史，以及这个名字的来历。

英魂

李承晚题字改名，我们可以理解为他出于提振韩军士气的考虑。韩第6军立碑，我们可以理解为往自己脸上贴金。战争时期，一切都是非正常状态的。

但今天，中韩已经建交多年，早就实现了和平交往。“破虏湖”这个名字，这块碑，就成了横亘在中韩之间，一个突出的刺激点。虽然现在还没多少中国人了解这件事，但迟早会知道。那时候，它就会成为中国人眼睛里的钉子。

事实上，据刀哥了解，韩国国内此前就有声音呼吁过为此湖更名，并设立慰灵碑。江原道华川郡也早在2001年就向韩国政府建议挖掘“破虏湖”内志愿军遗骸并设立慰灵碑。但时任韩国政府未采取任何措施。有人猜测，是因为美国的态度不积极，此事遂不了了之。

在此，我们向韩方强烈呼吁：

第一，废碑。 这块碑在今天无论如何都不应该存在，中国人决不接受，这块碑将当时韩方对中国人民志愿军英雄的羞辱固化起来。

第二，更名。 “破虏湖”的名字必须更换，可以恢复华川水库这个名字，也可以叫“慰灵湖”。不管叫什么，不能再叫“破虏湖”。

第三，挖掘遗骸。 虽然这个工作，面临着不少现实困难。但如果韩国方面认真推动，将是对中国人的极大善意。尽快让这些牺牲的志愿军战士魂归故里，是无数中国人的心愿。

愿英魂，万古长青。

责任编辑：桂强