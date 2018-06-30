调查:00后一成被调查者去年除书本外一本书没读过

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原标题：拿什么充实00后的阅读世界拿什么充实00后的阅读世界？一成被调查者去年一本书没读过

编者按

中国人民大学中国调查与数据中心主持的中国综合社会调查（CGSS）2017年数据显示，在过去的一年里，我国年满18岁的成年人中有63%一本书也没读过（包括纸本书和电子书）。

阅读之于国民综合素质的养成作用毋庸置疑，世界各国都把国民综合阅读率作为一项重要评价指标。而当你我身边，低头族越发随处可见时，我们对于阅读的忧心，早已不再止于这个干巴巴的数字。

最该读书的人群，在最该读书的时光，读了多少书？读了什么书？本期，让我们一起走进00后的阅读世界。喜忧之外，或许更该思考——

2017年，我国九年义务教育巩固率达到93.8%。完成九年义务教育的学生掌握了全部常用汉字，也熟悉了各类文字体裁，具备了一般阅读所需的必要条件。因此对于中国的00后们来说，受教育水平已不再是影响其阅读的最重要因素，阅读资源的供给以及阅读偏好与习惯等成为影响其阅读行为的主要原因。

中国人民大学中国调查与数据中心主持的中国教育追踪调查（CEPS）项目从2013年起通过随机抽样对全国20个省、市、自治区112所学校的10279名初中一年级学生开始逐年追踪调查。至2017年，这批学生都已是初中毕业后满一年。其中有62.5%的升入了普通高中就读，26.3%进入了职高、中专、技术等职业教育学校，余下的11.2%则迈进了劳动力市场。这一批被调查者都是出生于2000年或2001年，他们在完成九年义务教育后一年里的阅读情况有效反映了我国00后一代的基本阅读状况，同时也预示着我国国民基本阅读水平的发展方向。

1.12.2%的被调查者过去一年除课本外，一本书没读过

数据显示，在这批00后的被调查者中，有12.2%的人在2017年里除了课本以外，无论是纸版书还是电子书一本也没读过；而全年读过1到5本书的占38.8%，6到10本的占21.5%，11到20本的占14.2%，读书超过20本的则有13.4%；即年阅读量超过5本的不到50%。而从平均值来看，每人在2017年里平均读了13本课本以外的书籍，这说明我国00后一代的阅读量均衡性不足，差异性明显。

数据显示，在过去的一年里，我国年满18岁的成年人中有63%一本书也没读过（包括纸本书和电子书）。

数据分析显示，男女生在阅读量上存在着一定的差异。男生在2017年全年平均阅读量为12本书，女生则平均15本书，比男生的阅读量高25%。而更大的差异体现在不同环境的被调查者之间。数据结果显示，初中毕业后进入普通高中就读的学生们在高一这一年里平均读了14本课本以外的书籍；进入职高、中专、技校等职业学校的学生全年平均阅读量为13本；而初中毕业后就离开学校进入劳动力市场的少年们的阅读量则明显降低，平均起来全年只读了9本书。

数据同时显示，尽管没有超过纸版书，电子书在调查对象的阅读量中也占据了相当大的比率。在这批00后被调查者中，有61.4%的人在九年义务教育完成后的一年里至少读过一本电子书。更有7.2%的人在整个一年里只看电子书而没看过任何纸版书。电子书的人均年阅读量为6本，纸版书的平均年阅读量为7本，只稍高于电子书。在被调查者的总阅读量中电子书的占比为46.2%，与纸版书的占比已非常接近。而且从调查数据中可看出并没有出现电子阅读侵蚀纸版书阅读的情况，电子书和纸版书的阅读量呈现明显的正向相关关系，两者之间是相互促进的作用。

00后最喜爱的各一百本中外作家作品

2。小说类书籍占比高，阅读种类单一，有效引导趋弱

四大名著喜好度高，最喜欢的中外作家中：鲁迅、雨果、东野圭吾被提及最多

就被调查者的阅读偏好来说，这批00后经常阅读的书籍种类中，小说类书籍的占70.8%，远高于其他各类书籍；居第二位的为心理励志类书籍，占37.5%；科普类书籍为第三位，有26.6%的被调查者经常阅读；再下依次为历史类，占22.3%；生活类，占15.9%；诗歌绘画等文艺类，占10.6%；哲学人文社科类，占10.2%；政治军事类，占9.6%；另有2.8%的被调查者经常阅读其他类型的书籍。

从经常阅读书籍种类的丰富程度来说，这批00后的被调查者显得有点单一。有3.5%的被调查者说他们平常除了课本以外基本从来不阅读任何其他书籍，有40.1%的被调查者经常只阅读一种类型的书籍，经常阅读两种类型书籍的占25.3%，经常阅读三种类型书籍的占16.9%，而经常阅读书籍的类型超过三种的被调查者只占13.7%。

在调查中还请这批00后分别提名他们最喜欢的中外作者的作品。最后共有706本中国作者、458本外国作者的作品被提名。中国作者的作品中提名率超过1%的共21本书，排第一名的为鲁迅的《朝花夕拾》，提名率为5.0%；第二名为吴承恩的《西游记》，提名率为4.7%；第三名为路遥的《平凡的世界》，提名率4.4%；第三名以后依次为老舍的《骆驼祥子》、于华的《活着》、曹雪芹的《红楼梦》、刘慈欣的《三体》、钱钟书的《围城》、鲁迅的《呐喊》、沈从文的《边城》、龙应台的《目送》、罗贯中的《三国演义》、冰心的《繁星·春水》、余秋雨的《文化苦旅》、鲁迅的《狂人日记》、三毛的《撒哈拉的故事》、曹文轩的《草房子》、张嘉佳的《从你的全世界路过》、施耐庵的《水浒传》、莫言的《红高粱》、杨绛的《我们仨》。

而外国作者的作品中提名率超过1%的共有22本书。其中第一名是奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》，提名率为6.8%；第二名为海明威的《老人与海》，提名率6.2%；第三名为夏洛蒂·勃朗特的《简·爱》，提名率6.1%；第三名之后依次为雨果的《巴黎圣母院》、海伦·凯勒的《假如给我三天光明》、笛福的《鲁滨逊漂流记》、高尔基的《童年》、简·奥斯汀的《傲慢与偏见》、马尔克斯的《百年孤独》、雨果的《悲惨世界》、东野圭吾的《解忧杂货店》、卡勒德·胡赛尼的《追风筝的人》、J·K·罗琳的《哈利·波特》、东野圭吾的《白夜行》、克莱尔·麦克福尔的《摆渡人》、柯南·道尔的《福尔摩斯探案集》、凡尔纳的《海底两万里》、泰戈尔的《飞鸟集》、埃克苏·佩里的《小王子》、莫泊桑的《羊脂球》、大仲马的《基督山伯爵》、马克·吐温的《汤姆索亚历险记》。

从调查结果可以看出，无论是从中外被提名或者是提名率超过了1%的作品来看，文学尤其是小说类书籍占据了绝对的比率，其他类型的书籍，尤其是科普类及社科类书籍，基本上没有被提及。而在提名率超过1%的作品中，外国作者有雨果和东野圭吾被提名两次，而中国作者中，鲁迅是唯一一人被提名两次的。

调查结果显示，00后对于中国的四大古典名著有很高的喜好程度，四大古典名著都进入了提名率超过1%的书籍。在四大古典名著中，00后阅读率最高的是《西游记》，有82.4%的被调查者读过；第二位是《三国演义》，有70.0%的被调查者读过；第三位是《水浒》，有的69.1%的被调查者读过；《红楼梦》的阅读率最低，只有60.7%的被调查者读过。男生中读过《西游记》有82.9%，女生中读过的则为81.9%，基本不存在任何性别差异。也正是因为如此，《西游记》的阅读率才能高居榜首。而另外三本古典名著则是性别偏好明显。男生中读过《三国演义》的占79.4%，女生中读过的只有60.2%；男生中读过《水浒》的占74.4%，女生则只有63.4%；而《红楼梦》的阅读性别偏好则发生了逆转，男生读过《红楼梦》只有51.6%，女生则高达70.2%。

选书多受同学朋友影响，近四成受访者遇到什么读什么

在如何选择阅读的书籍上，对这批被调查者影响最大的是他们的同学和朋友，有59.7%说他们阅读的书来自于同学和朋友推荐；影响力居第二位的是老师，有27.6%说他们读什么书是老师的要求或推荐；还有23.7%选择说读什么书是由于报纸杂志电视等媒体的介绍；而说读书是由于家长的要求或推荐的只有9.6%，这说明家长对00后一代的阅读内容的影响力非常小。另外，有高达38.9%的受访者如何选择阅读内容是遇到什么就读什么。所以，如何有效引导00后多读书、读好书，是一个亟待思索和解决的问题。

3。公共图书馆服务可及率不足三成，公共文化资源供给亟待提高

在图书馆的使用方面，被调查者们在完成九年义务教育后的第一年里，有31.7%没有可借书的图书馆，而有差不多一半（49.5%）的尽管有图书馆但没有借过书，在图书馆借过书的只有18.7%。

我国政府把提高国民综合阅读率和公共图书馆流通人次作为“十三五”时期基本公共服务领域的重要指标，而这两个指标之间是密切相关的。

这个结果揭示出两个方面的重要问题，一是公共图书馆的服务覆盖率还亟待提高，出生于00后已完成九年义务教育的这一批国民的公共图书馆的可及率还不到三成，这说明在公共文化资源的供给量上还存在问题。更重要的是，在余下的有图书馆可利用的被调查者中，也只有27.4%的在图书馆借阅过书籍。这说明我国的公共图书馆的供给除了数量的不足以外，在供给的质量上也需要有大大提升，目前的情况明显是图书馆在服务的便利性及内容上都未能有效地激励读者。

实际上，公共图书馆服务在提高国民阅读率上作用明显。数据分析结果显示，无图书馆可使用的被调查者的年均阅读量为11本，有图书馆但不借阅图书的被调查者年均阅读量为12本，而使用图书馆的被调查者年均阅读量则上升到了19本。

（作者：王卫东，系中国人民大学社会心理学研究所所长、国家发展与战略研究院研究员）

责任编辑：张义凌