上海砍死学生嫌疑人因子女被学校劝退？警方辟谣

@警民直通车—上海：警情通报

警情通报

“6-28”浦北路持刀杀人案发生后，网上相继出现了“嫌疑人因子女被学校劝退，75万赞助费未归还引发报复”、“嫌疑人是学校教职员工”、“死亡人数不止2人”等不实信息。经警方调查，8名编造、散布谣言的涉案人均受到依法查处。

犯罪嫌疑人吴某某，男，26岁，房产中介，长期通过其个人微信公众号发布业务信息。据其交代，为扩大其微信公众号阅读量和影响力、提升工作业绩，他在微信公众号上拼凑发布了“嫌疑人子女被劝退，赞助费未归还实施报复”等不实信息，混淆视听，引发大量转发，造成恶劣社会影响。到案后，吴某某对其违法犯罪事实供认不讳。目前，吴某某已被公安机关刑事拘留。

经法制教育，8名涉案人均对自己的不法行为后悔不已，并主动澄清事实，消除不良影响。案件正在进一步调查中。

警方重申，互联网不是法外之地，对于编造、散布谣言混淆视听、制造恐慌的行为，公安机关将坚决追查到底，绝不姑息。公安机关也提醒广大网民自觉遵守法律法规，做到不造谣、不传谣、不信谣。

责任编辑：张义凌