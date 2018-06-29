这国在涉华问题上一连三番强行加戏 结果扎心了

原标题：视界丨在涉华问题上 这个国家一连三番强行加戏 结果扎心了……

“无中生有，异想天开！”

6月28日的国防部例行记者会上，国防部新闻发言人吴谦大校针对澳大利亚媒体的一则歪曲报道，给出这8个字的回应。

想知道这个国家如何接连“碰瓷”中国，又如何自取其辱，猛戳下面视频↓

针对澳媒炒作所谓“澳军舰遭中国间谍船监视”，吴谦大校强调，澳媒这种通过歪曲报道博取眼球的做法，实际上暴露了自身缺乏常识、缺乏自信。“新闻自由不等于胡编乱造。”

他同时还补充道：坦率地说，澳媒可能过高地估计了自己国家的实力。中方既没有理由、也没有必要对澳舰进行所谓的监视行动。

国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校

吴谦大校的回应简短有力，这也让“自以为是”的澳媒彻底扎心了。

澳大利亚广播公司网站此前报道称，澳“阿德莱德”号战舰在访问斐济期间，遭到了中国“间谍船”的监视。

澳媒声称，中国此举是为侦察澳大利亚最强战舰！

“阿德莱德”号战舰

中国驻斐济大使早已出面澄清，澳媒口中的“间谍船”其实是中国“远望七号”测量船，民用科学船只与侦察船差别很大，澳媒此举完全是缺乏常识的恶意造谣。

值得注意的是，除了澳媒的歪曲报道，澳政府近日还接连在涉及中国的问题上“强行加戏”。

路透社6月28日报道称，澳大利亚将通过新立法，以防止外国政府干预澳国内政治。自澳方以“中国干涉澳内政”为由出台反外国干预法以来，澳中关系陷入低谷。

英国媒体报道截图

不过澳贸易部长近日却突然“改口”称，该法案旨在防止外国政府干涉，并不针对中国。

在分析人士看来，这也反映出澳对华态度的矛盾与纠结。

另据新加坡《联合早报》6月26日报道，澳大利亚将投资近70亿澳元（约340亿元人民币）购买美国无人机，以便在进行联合军事行动和“监控”南海等海域的时候派上用场。

报道援引澳大利亚国防工业部长克里斯托弗·派恩的话称，不管是借助舰艇还是飞机，澳大利亚都有权穿越中国南海这一“国际”水域。

澳大利亚国防工业部长克里斯托弗·派恩

澳媒还称，澳方6艘“人鱼海神”无人机会将收集到的信息与美国、英国、加拿大、新西兰这些盟友共享。

作为域外国家，澳大利亚竟然想要派无人机来“监视”南海？听闻此消息的澳网友实在看不下去了，有人警告政府：“澳大利亚正在玩火！”

还有人激动地表示：“希望中国能把无人机击落。”“中国不是威胁，我们应该给彼此互相帮助的机会！”

针对中澳关系出现的波折，中国外交部曾明确表态：澳方如果想真正实现中澳关系的改善和发展，首先要从认识上解决问题。只有认识上的问题解决了，才能为两国关系健康稳定持续发展提供根本保障。#

责任编辑：桂强