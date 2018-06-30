新华社：站在新起点上 让8900多万党员高举旗帜

原标题：让8900多万党员成为高扬的旗帜

新华社北京6月30日电题：让8900多万党员成为高扬的旗帜

新华社记者林晖

在中国共产党成立97周年之际，中共中央组织部公布了最新党内统计数据：截至2017年底，党员总数为8956.4万名，这个迄今世界最大政党将不断改革自新谱写新篇章。

中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，一个党员就是一面旗帜。近年来，我们党严把发展党员质量关，保持党员队伍适度规模，发展党员质量不断提高。

党员是党的肌体细胞，只有每个细胞都充满生机，每名党员都坚强有力，才能汇聚成奋发向前、攻坚克难的磅礴力量。站在新的起点上，要让8900多万党员高举旗帜，不忘初心、牢记使命、永远奋斗，确保我们党永葆旺盛生命力和强大战斗力。

扬起鲜红的旗帜，要求每个共产党员提升政治站位。旗帜鲜明讲政治是马克思主义执政党的根本要求，党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。讲政治是我们党补钙壮骨、强身健体的根本保障，是我们党培养自我革命勇气、增强自我净化能力、提高排毒杀菌政治免疫力的根本途径。全体共产党员要保证全党服从中央，坚决维护党中央权威和集中统一领导，牢固树立“四个意识”，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

扬起鲜红的旗帜，要求每个共产党员坚定理想信念。中国共产党一路栉风沐雨、砥砺奋进，带领全国各族人民战胜前进道路上的一个个艰难险阻，靠的就是坚如磐石的共产主义信仰，靠的就是始终如一的共产党人精神追求。全体共产党员要始终牢记党的宗旨，不断筑牢理想信念，挺起共产党人精神脊梁，推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

扬起鲜红的旗帜，要求每个共产党员勇于担当作为。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。当前，国际形势波谲云诡、周边环境复杂敏感、改革发展稳定任务艰巨繁重，全体共产党员要立足岗位、勇于担当、奋发作为，争做平常时刻看得出来、关键时刻冲得上去的先锋模范，在各自岗位上尽职尽责、建功立业，创造无愧于时代、无愧于人民的光辉业绩。

责任编辑：桂强