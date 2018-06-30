龙江森工集团挂牌成立 黑龙江省委书记张庆伟出席

原标题：龙江森工集团挂牌成立：政府、社会职能正在剥离移交

张庆伟、张建龙、王文涛，李坤共同为中国龙江森林工业集团有限公司揭牌。黑龙江日报 图

6月30日上午，中国龙江森林工业集团有限公司成立大会在哈尔滨召开，标志着龙江森工改革发展迈入了新的历史阶段。

黑龙江省委书记、省人大常委会主任张庆伟，自然资源部党组成员、国家林业和草原局局长、党组书记张建龙讲话，省委副书记、省长王文涛宣读省委省政府关于中国龙江森林工业集团有限公司组建的批复文件，并共同为中国龙江森林工业集团有限公司揭牌。黄建盛出席会议，陈海波主持会议，王爱文宣读领导班子任职文件。国家有关部委负责同志，省领导王常松、李海涛、张雨浦、王兆力、胡亚枫、刘忻，王树权出席会议。

张庆伟在讲话中指出，森工改革是党中央部署的重大改革任务，是习近平总书记关注的龙江三大国企改革之一。目前，企业集团已经组建完成，森工承担的政府职能和社会职能正在剥离、有序移交，森林资源管理职能平稳过渡，重点国有林区改革取得了重大进展，成果来之不易。这是深入贯彻落实习近平总书记全面深化改革重要思想的结果，是各级干部群众践行使命、敢于担当、勇闯新路的结果。

张庆伟指出，龙江森工已经走过了70年的发展历程。一代又一代林区人高举旗帜、坚守初心、艰苦奋斗，发展大森工、建设大林业、保护大生态，为国家经济建设和改革开放作出了重要贡献。步入新时代，开启新征程，就要展现新面貌，体现新担当，实现新跨越。希望新成立的龙江森工集团，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对黑龙江省重要讲话精神，高举生态建设旗帜，形成以生态功能为核心的森林资源体系，全力构筑国家重要生态安全屏障；做强做大森工集团，构建以绿色生态产业为主的现代林业经济体系，不断提高市场竞争力；深入推进森工改革，不断扩大开放合作，激发森工转型发展动力活力；坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，让改革发展成果更多惠及林区人民；坚持党的全面领导，加强企业党的建设，为集团改革发展提供坚强政治保证。

张庆伟强调，幸福都是奋斗出来的，我们要乘改革东风，靠勤劳智慧创造更加美好的未来，让老林区焕发青春活力，奋力谱写新时代社会主义新林区的龙江篇章。

张建龙对中国龙江森林工业集团有限公司成立表示祝贺。希望新组建的龙江森工集团认真贯彻落实习近平总书记对黑龙江重要讲话精神，切实加强资源保护、着力改善林区民生、不断提升经营水平，不断把公司做强做大，推动林区实现可持续发展。国家林业和草原局将继续协调国家有关部委，加大对国有林区改革和龙江森工集团支持力度，共同推动重点国有林区改革任务如期完成，建成富裕文明和谐美丽的新林区。

中省直有关单位、有关市（地）主要负责同志，相关单位和重点国有林区有关人员参加会议。

来源：东北网

责任编辑：张玉