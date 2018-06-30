京港澳高速湖南段车祸已18死14伤 乘客被甩出车窗

原标题：“睡梦中翻车，乘客被甩出车窗”|一大巴穿过高速隔离带撞货车致18死

29日晚8时许，一辆河南牌大型客车驶至京港澳高速衡阳衡东段1062公里处时，穿越隔离带与对向行驶的河南牌半挂车相撞，截至目前，事故共造成18人死亡，14人受伤。

记者查询到，涉事大巴车Q52298曾多次被河南平舆县交警大队通报存在疲劳驾驶，请所属公司进行重罚。30日中午，记者从衡阳市委宣传部获悉，受伤人员已全部送往当地四所医院接受救治，事故原因正在调查中。

“车翻了”

地图显示，从广东中山到河南平舆，约1400公里。

6月29日一大早，56岁的王芹（化名）就从家里出发，到中山富华总站上车。“中午我们还联系了，她说车上人不多，第二天早上九点就能到。”王芹的儿子刘先生告诉重案组37号（微信ID：zhonganzu37）。

中山富华车站一名工作人员称，事发大客车为线路车，自广州中山发往河南平舆，29日早晨近9时发车，第二日早晨到达。

王芹准备回老家平舆县探亲，因为临时决定，走得比较急，没买到高铁票，就坐上了这辆车牌为豫Q52298的大型客车，车费180元左右，但要在车上睡一夜。

“这是一辆空调大巴车，能坐四五十人，这一次未坐满。”乘客付先生说。29日11时许，他和在佛山打工的其他3名河南同乡一起坐上这辆车。据其介绍，车上一般有两个司机轮流驾驶，全程约十六七个小时，路上多次停下休息，每4小时一次，凌晨2时到5时还会停一次。

29日晚上8时许，付先生刚刚睡着，突然车窗震碎后被甩出去。“当时伤口麻木，并无感觉，只知道有血流到脸上，便用衣服盖着”。他看清对面是罐车后，怕爆炸，于是“逃难一般”爬起来，鞋子也不要了，手机也掉了，跑远后才借手机打电话给哥哥——后来才知道是一辆空罐车。

▲涉事大巴车被撞变形。视频截图

“他说，大哥，出事了，车翻了，我差点被搞死。”付先生的哥哥告诉记者，接到电话是在当晚8时50分。

刘先生的母亲王芹当时也正在车上睡觉。她回忆，车辆受到撞击后有一段时间处于昏迷状态，醒来时发现客车已经倒在地上，救援人员赶到现场。

在等待救援的过程中，旁边一位男士的双腿被座位压住，还向她求助。周边能听到有人叫“救命”以及救援人员称“这个人没呼吸了”的声音。随后，救援人员爬到车辆后方将她救出。

事故致18人死亡

车祸发生地点在湖南衡阳。

30日凌晨1时22分，湖南高速公路交通警察局发布通报称，29日晚8时41分许，河南省驻马店汽车运输公司豫Q52298大型客车（核载55人），由南往北行驶至京港澳高速衡阳衡东段1602公里处时，穿越中央隔离带与对向行驶的豫CS6852（豫CU315挂）号半挂车（车属河南省洛阳，属危化品车辆，但为空车）相撞。

现场视频显示，一辆客车横停在高速公路路面，多名交警及120救援车在现场处置。另一段视频中，大巴车被放在拖车后方，车头部分已破碎变形。

▲涉事大巴车被放在拖车后方。视频截图

记者了解到，王芹是最后一批送医的，共四五个人，其中她和另一人被送往衡东县人民医院。

刘先生称，母亲头部被撞伤，腹部有一点积血，左边肋骨一根挫伤，病情不算严重。

衡东县人民医院120值班人员告诉重案组37号，29日晚9时30分许收到求救电话，两辆救护车出动救援，第一批伤员返院后又继续前往事发路段。“有2名病人在衡东县医院，没有生命危险，其他医院也有派车。”

30日上午，衡东县第一人民医院ICU病房的尹医生表示，医院收治的2名病人中，一人伤势严重，右肾挫伤，还有几根肋骨骨折。

记者从衡阳市委宣传部获悉，大巴车Q52298上核载载55人，实载30人，事故已造成18人死亡，14人受伤，其中3人伤势较重。受伤人员已全部送往当地四所医院接受救治。有关部门正会同河南省有关方面积极组织事故善后工作，事故原因正在调查中。

乘客付先生暂时被收治在南华附二院心胸外科。他头上缝了五六针，胸口一侧5根肋骨骨折，一侧两根，神志清醒，没有生命危险。

但他至今没有同行3名老乡的消息。

涉事大巴曾多次被通报疲劳驾驶

根据河南平舆县交警大队官方微博，今年1月30日及4月28日，交警大队通报驻马店市汽车运输公司平舆分公司所属车辆Q52298存在疲劳驾驶，要求所属公司对该车进行重罚，对驾驶人和车辆承包人进行安全教育培训。

▲涉事大巴车曾被通报疲劳驾驶。网页截图

事发大巴车车队的同事称，车辆属于驻马店市汽车运输有限公司客运第七分公司。事发车辆上的2名驾驶员年纪在30岁左右，发生事故后一直无法与其取得联系。

该公司员工方先生称，大巴车确因疲劳驾驶被通报，但换班司机太多，无法确认具体哪一位司机疲劳驾驶。此外，事发后车辆遭受撞击，车内行车记录远程GPS信号丢失。

30日上午，应急管理部发布消息称，事故发生后，应急管理部领导在部指挥中心连线指导现场救援工作，要求第一时间抢救生命，并采取有效安全措施，严防发生次生灾害。同时立即派出司局主要负责同志带队的工作组赶赴现场，指导救援调查处理工作。

30日下午，交通运输部发文称，6月29日，湖南境内京港澳高速衡阳段朱亭收费站附近，大客车“豫Q52298”（核载55人，实载30人）越过中央护栏与对面行驶罐车“豫CS6852”发生碰撞，两车侧翻。截至30日12时，事故共造成18人死亡（客车16人、货车2人）、14人受伤，伤者已及时就医。事故现场于9时56分清理完毕，道路恢复双向通行。

交通运输部对事故后续处置工作提出要求：在湖南省委、省政府统一领导下，全力配合做好事故应急处置工作；尽最大努力配合地方相关部门做好受伤人员救治工作；做好现场道路抢通保通工作，检查修复受损设施，确保行车安全；配合相关部门妥善做好事故善后工作；配合公安、安监等部门做好事故调查工作，查明原因、汲取教训、举一反三，做好道路运输安全监管工作；配合相关部门做好相关信息发布和舆论引导工作。

目前，交通运输部已紧急印发《交通运输部安委办关于“6·28”安徽省和“6·29”湖南省道路交通事故情况的警示通报》，要求交通运输行业相关单位，切实提高认识，时刻绷紧安全生产这根弦，加强重点领域安全监管，强化安全隐患排查，做好应急值守及突发事件处置工作，全力以赴抓好安全生产工作。

新京报记者 张彤 庞礴 朱必胜 侯雪琪 实习生李瑞琪 杨峰 郑洁 纪思琪

责任编辑：张玉